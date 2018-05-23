Пулитцеровский лауреат из Галиции. Пять самых известных книг Филипа Рота

В США на 86-м году жизни в результате хронической сердечной недостаточности скончался всемирно известный американский писатель Филип Рот.

Филип Рот родился 19 марта 1933 года в городе Ньюарк штата Нью-Джерси в семье еврейских иммигрантов из Галиции. После окончания университета три года преподавал литературу, рецензировал кинофильмы и телепрограммы для газеты. Дебютный сборник повестей и рассказов Прощай, Коламбус (1959) принес ему Национальную книжную премию.

Первый роман Рота - Наплевательство - вышел в 1962 году. Однако большую известность принес своему автору роман Случай Портного (1969).

За свою творческую карьеру Рот написал более 25 романов, а также стал лауреатом Пулитцеровской премии (1998), премии Франца Кафки (2001) и Американской литературной премии ПЕН/Фолкнер (2007). В 2007-м Рот претендовал на получение Нобелевской премии по литературе, однако не получил ее.

НВ STYLE предлагает вспомнить пять самых известных книг Филипа Рота:

Американская пастораль (1997)

Книга, принесшая Филипу Роту Пулитцеровскую премию, входит в легендарную Американскую трилогию. События происходят в США после Второй мировой войны. Швед Левов - парень из семьи еврейских эмигрантов, чья жизнь идеально распланирована: поступление в колледж, бейсбольная команда, продолжение дела отца на фабрике, успешное приумножение семейного капитала, брак с Мисс Нью-Джерси, собственный дом, ребенок - настоящая американская мечта, воплощенная в жизнь. Но неожиданно выстроенный мир рушится, и рай превращается в ад. Книгу Рота в 2016 году экранизировал Юэн Макгрегор.

Людское клеймо (2000)

По книге, которую критики называют едва ли не лучшей книгой писателя, снят известный фильм Запятнанная репутация с Энтони Хопкинсом и Николь Кидман в главных ролях. Сюжет рассказывает о семидесятилетнем профессоре Коулмене Силке, исключенном из университета из-за несправедливого обвинения в расизме. По мере его развития, странности персонажей проясняются, белые пятна в судьбах стираются, и в итоге открывается и самая главная тайна - тайна профессора Коулмена Силка.

Случай Портного (1969)

Эротический роман повествует о сексуальных приключениях молодого человека Александра Портного. Главный герой и рассказчик Алекс ведет свой монолог с кушетки психоаналитика, в котором рассказывает о своем еврейском детстве и неудачных попытках построить нормальные отношения с женщиной.

Заговор против Америки (2004)

История небольшого городка на Восточном побережье времен Второй мировой войны. Писатель предположил, что выборы 1940 года победил не Рузвельт, а его соперник, летчик Чарльз Линдберг. В результате в Белом доме приходят к власти фашисты. Книга стала бестселлером и была экранизирована.

Унижение (2009)

Один из последних романов Филипа Рота. История о популярном театральном актере, который утратил свой дар и встретил свою последнюю любовь. Это рассказ о трагедии старения одаренного человека, о профессиональном выгорании, об отчаянии, одиночестве и предательстве, о лицемерии и усталости. Последняя любовь актера, лесбиянка Пиджин, превращается рядом с ним в женственную красавицу, но безжалостно бросает героя. В финале Рот отсылает нас к чеховской Чайке: герой играет последнюю роль Константина Гавриловича и осознанно упускает возможность спасти свою женщину.

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