Проза жизни. 5 книг о нетрадиционной любви

Почти во всех книгах этого обзора герои любят жизнь так же, как она любит их, но не всегда эта любовь переходит в искреннюю любовь. Тем более, если речь о нетрадиционных отношениях, которые описаны в классической и современной квир-литературе.

Украинский писатель Игорь Бондарь-Терещенко собрал для НВ STYLE пять лучших книг о любви в различных ее проявлениях.

Жан Жене. Щоденник злодія. – К.: Видавництво Жупанського

Этот одиозный роман - самое известное произведение автора, которого Сартр называл «Святым Жене» На самом деле, как пишет он сам, «измена, воровство и гомосексуализм - вот главные темы этой книги». В целом «Дневник вора» - это роман, вызывающе названный автобиографическим, о жизни вора-гомосексуалиста, который получает удовольствие, эстетическое и интеллектуальное удовольствие от совершенных им самим развратных действий. Это роман одновременно и провокация, и откровения; это произведение, которое переворачивает все нравственные ценности, которые только можно придумать. Жан Жене - не самая одиозная фигура среди общественности французского литературы XX столетия. Как писал один из исследователей творчества писателя: «роскошнее прозы, чем у Жана Жене, не найти, не существует более агрессивных пьес, чем у него и я не читал более поэтических и ужасных произведений, чем его».

Фенні Флегг. Смажені зелені помідори в кафе «Зупинка». – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля

Этот роман известной американской автора - о дружбе женщин, и в частности в приюте для престарелых с одиозным названием «Розовая терраса». По сюжету, главная героиня романа, американская писательница по имени Лиз, разочаровалась в семейной жизни и отчаялась в собственной возможности быть счастливой. Также ей кажется, что она потеряла вкус к жизни. Поэтому ради возвращения женщина выбирает путешествия по экзотическим странам, где она снова может делать три полезные вещи - вкусно есть, искренне молиться и любить, как впервые в жизни. Самое главное в романе о прошлом поколении то, что главное внимание при этом уделено обычно не духовным, а телесным утехам, и в частности итальянской кухне. Ведь наслаждение от блюд этой солнечной страны способно вернуть жажду жизни не только героине романа, но и любому человеку.

Сівен Роулі. Лілі і восьминіг. – Х.: Фабула

Молодой гей в этом романе во всем делится со своей собакой, таксой Лили, с которой обсуждает фильмы, играет в «Монополию», ест пиццу. Даже походы к психотерапевту или встречи со своим любовником подлежат детальному обсуждению с рыжей любимицей. Но это не спасает песика от гадкого осьминога - метафоры болезни - который завладевает душами обоих родных душ. При этом третья душа - тот самый любовник - при таком раскладе оказывается третьим лишним в тихом союзе двух друзей. «Когда нам было по двадцать два, Трент говорил мне не беспокоиться, говорил, это произойдет в наши двадцать девять. Разрыв? Кому какое дело. Бесперспективность? Это не было пустой тратой времени. Какой-то другой стресс? Зачем тратить хотя бы секунду, чтобы об этом думать? Все это должно было произойти в наши двадцать девять».

Кіра Малко. Нижче. – К.: Нора-Друк

Свою любовь к новенькой девушке в офисе героине этого романа-путешествия - к себе, от себя, вглубь себя - приходится все время скрывать. Тайные встречи, любовная переписка, прикосновения и поцелуи - все это неприемлемо в обществе, в котором приходится жить двум влюбленным. Неудивительно, что убегая от своих чувств в путешествие круизным лайнером - на работу в обслуге, по контракту - героиня сталкивается в новом мире отношений совсем с другим миром восприятия "не таких". Разделы о службе на лайнере перемежаются воспоминаниями о любимой, а новые друзья только подтверждают мнение героини о правильности ее жизненного выбора. «Размер белья Иоланды Полина узнала раньше, чем собственно ее имя. Иоланда же оказалась упитанной - визуально и психологически - бисексуалкой из Мексики. Ничего из этого Полину не смущало, хотя и о том, что Иоланда бисексуалка, она узнала несколько позже, уже когда та жила в другой каюте».

Даґ Ейстейн Ендшьо. Секс та релігія: від балу цноти до благословенної гомосексуальності – Л.: Видавництво Анетти Антоненко; К.: Ніка-Центр

«Эротичность» современной культуры отношений - не единственное, чем интересно исследование этого автора, известного норвежского ученого и правозащитника. Взаимоотношения между сексом и религией на протяжении всей истории человечества и в различных мировых культурах - вот чему на самом деле посвящена его работа. Проблема запрета половых отношений вне брака; отношение различных религий к разрешению священникам заниматься сексом, гомосексуальные половые отношения и секс между представителями разных рас, сексуальное самоудовлетворение - вот темы, которые поднимает этот одиозный автор. Кроме того, речь о равноправии в контексте обычаев, ритуалов и правил, когда основной религиозный акцент всегда ставился на мужчину, и сексуальность женщины определялась в контексте отношения с ним. Тогда как мужчины обычно могут иметь нескольких женщин, как в браке, так и вне его, а женщина должна ограничиваться одним человеком.

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