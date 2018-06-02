Проза века. Пять лучших книг за последние 50 лет по мнению жюри Букеровской премии

Рассказы о неудачных попытках преуспеть в чужой стране, мемуары женщины, прожившей долгую жизнь, книга, экранизация которой принесла создателям девять Оскаров, исторический роман об одной из самых противоречивых личностей английской истории и беседы призраков, одержимых несбывшимися желаниями. Таковы пять претендентов на звание лучшей книги за последние 50 лет - Золотую Букеровскую премию.

НВ представляет пять книг, названных лучшими за последние 50 лет жюри Букеровской премии, неоспоримого авторитета в области литературы.

В свободном государстве (1971)

Видиадхар Найпол

"Это великолепная книга. Она захватывающая, она современная, она изумительно написана. И, на мой взгляд, это своего рода мастер-класс по современной художественной литературе от кого‑то, кто находится на вершине своей карьеры", - Роберт Маккрам, член жюри Букеровской премии, писатель и журналист

“За непреклонную честность, заставляющую нас задуматься над фактами, которые обсуждать обычно не принято”, - с такой формулировкой Найпол получил в 2001 году Нобелевскую премию по литературе. Это произошло через 30 лет после того, как ему достался Букер за книгу В свободном государстве.

В свободном государстве состоит из нескольких отдельных частей - пролога, эпилога, двух коротких историй и повести. Главный герой первого рассказа - индиец, слуга бомбейского чиновника, который попадает вместе с хозяином в Вашингтон, где решает сбежать и начать новую жизнь. Второй рассказ посвящен двум братьям с Карибских островов, оказавшимся в Англии. Младший приезжает сюда, чтобы получить образование, старший - чтобы его поддержать. А повесть, давшая название всей книге, рассказывает об английском госслужащем и его попутчице, которые путешествуют по одному из Восточноафриканских государств. События происходят вскоре после того, как бывшая колония обрела независимость — страна охвачена насилием и репрессиями, в ней бушуют межклановая борьба и этнические конфликты.

Лунный тигр (1987)

Пенелопа Лайвли

"Она почти не говорит. Она недееспособна. Клаудия Хэмптон пишет историю мира и свою собственную в своей голове. А счастливый читатель получает доступ к мыслям этой невероятной женщины", - Лемн Сиссей, член жюри Букеровской премии, поэт и драматург

Главная героиня, 76‑летняя Клаудия Хэмптон, в прошлом историк и военный корреспондент, умирает на больничной койке. Свои последние дни она проводит в размышлениях о мировых событиях, включая Вторую мировую войну, которую ей довелось пережить, и о собственной судьбе, развернувшейся на этом фоне. Финальной точкой романа становится дневник любимого мужчины героини, давным-давно погибшего на войне.

Книга частично основана на воспоминаниях самой Лайвли о Египте, а название - Лунный тигр - обозначает зеленую спираль, которая своим тлением отпугивает насекомых.

Английский пациент (1992)

Майкл Ондатже

"Автор легко перемещается между эпическим и интимным - вот перед вами простирается пустыня, а через мгновение вы уже наблюдаете, как медсестра кладет кусок сливы в рот пациента. Воображение Ондатже не признает границ, оно охватывает Каир, Италию, Индию, Англию, Канаду, а также пустыни, виллы и взрывные воронки. И заставляет вас влюбиться в его персонажей", - Камила Шамси, член жюри Букеровской премии, писательница

События разворачиваются в 1945 году в последние дни Второй мировой войны. В Италии, на полуразрушенной вилле, где был монастырь, а затем военный госпиталь, остаются двое — Хана, медсестра из Канады, и раненый, за которым она ухаживает. Он доставлен из Северной Африки, его лицо и тело покрыто ожогами, и все, что о нем известно,— это то, что он, предположительно, англичанин. Единственное, что может помочь раскрыть его историю,— найденная при нем книга со множеством рукописных пометок. Постепенно выясняется, что загадочный пациент — в действительности венгерский граф, картограф и исследователь пустыни по имени Ладислав де Алмаши. А за трагической историей его ранения стоит не менее трагическая история любви к замужней англичанке.

В 1996 году Английский пациент был экранизирован - фильм с Рэйфом Файнсом и Кристин Скотт Томас в главных ролях получил 12 номинаций на Оскар и победил в 9 из них.

Волчий зал (2009)

Хилари Мантел

"Я выбрал книгу, которая показалась мне наиболее современной - несмотря на то, что события в ней разворачиваются сотни лет назад. В Волчьем зале Хилари Мантел в равной мере искусно изображены и перья на маскарадном костюме, и вихри международной дипломатии", - Саймон Майо, член жюри Букеровской премии, писатель и радио­ведущий

Главный успех - и сразу две Букеровских премии - писательнице принесли исторические романы Волчий зал (2009) и Внесите тела (2012). Обе книги посвящены Томасу Кромвелю, государственному деятелю времен Генриха VIII, идеологу английской Реформации.

Главный герой романа Волчий зал - Томас Кромвель, сын кузнеца, который сумел стать одним из самых высокопоставленных и влиятельных людей при дворе короля Генриха VIII. Основные события разворачиваются в эпоху английской Реформации - когда монарх ради того, чтобы расторгнуть свой брак и жениться вновь, разорвал отношения с римско-католической церковью и возглавил независимую Церковь Англии. Книга рассказывает о восхождении Кромвеля, причем исторический персонаж, известный коварством и жестокостью, в романе Мантел представлен как харизматичный политик и вдохновенный реформатор.

Линкольн в бардо (2017)

Джордж Сондерс

"Я никогда не читала ничего похожего на Линкольн в бардо. Это оказалось очень смешно, изобретательно и трагично, а кроме того, это произведение гениально по своей форме и структуре", - Холли Макниш, член жюри Букеровской премии, поэтесса

Авраам Линкольн, 16‑й президент США, теряет сына: 11‑летний Вильям умирает от тяжелой болезни. Ночью после похорон охваченный горем отец возвращается на кладбище и входит в склеп, чтобы обнять тело ребенка,— этот эпизод из жизни настоящего Линкольна подтвержден документально. В романе Сондерса свидетелями эмоциональной сцены становятся мертвецы, застрявшие в бардо — буддийской интерпретации чистилища. Они находятся в промежуточном состоянии между физической смертью и разделением тела и души и не осознают, что с ними произошло. Среди них и маленький Вилли, а всего в книге 166 персонажей. Повествование выстроено в виде диалогов между призраками и воспоминаний современников Линкольна.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №20 от 31 мая 2018 года.

Иллюстрации - НВ

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