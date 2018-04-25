Властелин колец и Библия. Представлен список самых переоцененных книг

Редакция портала GQ составила список из 21 книги, ценность которых слишком преувеличена. По крайней мере, по мнению авторов перечня.

"Всю жизнь нам говорили, что начитанными можно быть лишь тогда, когда ты прочел Великие Книги", – пишет редакция сайта, – "Мы пытались. Мы прочитали половину романа Бесконечная шутка Дэвида Фостера и сокращенный пересказ Поминок по Финнегану Джеймса Джойса".

Составители списка наиболее переоцененных книг утверждают, что многие классические произведения прошлого сегодня уже не актуальны. Некоторая литература выглядит слишком расистской, сексистской и попросту скучной.

Помимо перечня книг, которые читать не стоит, авторы списка предложили более увлекательную альтернативу.

Самые переоцененные книги, и что читать вместо них:

1. Ларри Макмертри, Одинокий голубь

Читать вместо этого: Жан Штеффорд, Горный лев

2. Джером Сэлинджер, Над пропастью во ржи

Читать вместо этого: Дороти Бусси, Оливия

3. Роберт Грейвс, Простимся со всем этим

Читать вместо этого: Майкл Герр, Репортажи

4. Эрнест Хемингуэй, Старик и море

Читать вместо этого: Туве Янссон, Летняя книга

5. Пауло Коэльо, Алхимик

Читать вместо этого: Клариси Лиспектор, Наряду с диким сердцем

6. Эрнест Хемингуэй, Прощай, оружие

Читать вместо этого: Ширли Хаззард, Большой огонь

7. Кормак Маккарти, Кровавый меридиан

Читать вместо этого: Патрик Девитт, Братья Систерс

8. Дэвид Маккалоу, Джон Адамс

Читать вместо этого: Кэндис Миллард, Судьба республики: рассказы о безумии, медицине и убийстве президента

9-10. Марк Твен, Приключения Гекльберри Финна

Читать вместо этого: Фредерик Дуглас, Рассказ о жизни Фредерика Дугласа, американского раба

11. Генри Джеймс, Послы

Читать вместо этого: Уильям Ширер, Взлет и падение Третьего рейха

12. Библия

Читать вместо этого: Агота Кристоф, Толстая тетрадь

13. Джером Сэлинджер, Фрэнни и Зуи

Читать вместо этого: Вилла Катер, Смерть приходит за архиепископом

14. Дж. Р. Толкин, Властелин колец

Читать вместо этого: Урсула Ле Гуин, Земноморье

15. Брэм Стокер, Дракула

Читать вместо этого: Денис Джонсон, Ангелы

16. Джозеф Хеллер, Уловка-22

Читать вместо этого: Инаам Качачи, Американская внучка

17. Кит Ричардс, Жизнь

Читать вместо этого: Эпсли Черри-Гард, Худшее путешествие в мире

18. Джонатан Франзен, Свобода

Читать вместо этого: Богумил Грабал, Слишком громкое одиночество

19. Томас Пинчон, Радуга земного тяжения

Читать вместо этого: Томас Пинчон, Врожденный порок

20. Курт Воннегут, Бойня номер пять

Читать вместо этого: Мэри Гейтскилл, Вероника

21. Джонатан Свифт, Приключения Гулливера

Читать вместо этого: Лоренс Стерн, Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена

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