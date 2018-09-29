Фронтмен легендарной группы The Beatles Пол Маккартни написал детскую книгу под названием Hey Grandude (Эй, дедушка-чувак).

Об этом сообщает The Sun.

Маккартни рассказал, что такое название придумал один из его восьми внуков, когда назвал его "дедушкой-чуваком".

В книге рассказывается о пожилом мужчине и его четверых внуках, которые вместе отправляются на поиски приключений. По словам Маккартни, главный герой книги, персонаж по прозвищу Grandude, представляет собой всех дедушек в мире.

Новая книга появится в продаже в сентябре 2019 года. Автором рисунков стала художница Кэтрин Дерст.

Как известно, в 2005 году в соавторстве с английским детским писателем Филиппом Ардой Маккартни презентовал произведение Высоко в облаках: городской пушистый хвост.

В 2001 году Маккартни издал сборник собственных стихов Blackbird Singing (Пение черного дрозда). В предисловии к книге он рассказал, что подростком мечтал опубликовать свое стихотворение в школьной газете, но ни одно из его произведений не было принято, и с тех пор имел желание "отомстить" за это.