Во всех книгах этого обзора их авторы, кроме увлекательного сюжета, заботятся также о том, чтобы объяснить, откуда берутся тревоги главных героев.

И как они превращаются в паническое чувство страха, которым, оказывается можно управлять - в готическом романе, футурологическом триллере, социальной драме или криминальном боевике.

Украинский писатель Игорь Бондарь-Терещенко собрал для НВ STYLE пять книг, в которых живут наши страхи.

Домінік Фортьє. Книжкова обитель. - Л.: Видавництво Анетти Антоненко, 2018

Страх перед печатным словом - найденной в хранилище древней книгой - иногда преобладает даже над опасениями главного героя этого романа, что все разумное вокруг исчезнет. Рассказ ведется, во-первых, от имени переписчика книг в неприступной крепости, стоиящей на острове, и отчитываться ему, бывшему художнику, потерявшему жену, приходится перед церковным начальством. Буквально отстаивая каждую из книг - или по магии, или по строительству - поскольку некоторые могут стать не только лучом света или спасительной лампой прогресса, а даже пожаром, от которого вспыхнет все королевство.

Однако, идеи просвещения все же найдут дорогу, и эта идея неожиданно отзывается во второй, параллельной части повествования, где рассказывает сама автор. Речь о ее жизни, тайнах творчества и радостях материнства. Таким образом, это своеобразный роман в романе, рукописное наследие древнего мастера и настоящий мастер-класс от известной современной писательницы.

Джон Віндем. День триффідів. - Х.: Клуб Семейного Досуга, 2018

Страх, который живет в этом романе - на самом деле слепой, и это не метафора. Дело в том, что по сюжету ко всем апокалиптическим событиям добавилась еще вспышка на Солнце, в результате которой все люди ослепли. Что касается основной трагедии, то уже руку приложило человечество в лице ученого, который едва ли не единственный способен видеть результаты своих опытов. При этом ловушка, в которую герой этого триллера заманил планету - случайно, не нарочно, из любопытства - грозит стать могилой для него самого. Дело в том, что невинные растения, которые прибыли в лабораторию из экзотических краев, сначала собирались использовать, как источник альтернативного топлива. Но в результате научных экспериментов что-то пошло не так.

Трехногие растения - триффиды - стали охотиться на слепых людей, которые даже не знают, кто их убийцы. Страх воцарился не только на улицах, но и среди ученых, которые должны были спасти человечество. «- Справжня проблема в тому, щоб знайти якийсь простий спосіб боротися з ними, - узнаем мы из их дискуссий. - Нам ще не настільки погано, бо ми можемо тримати їх подалі. Але що робитимуть наші онуки? Невже їм доведеться провести усе своє життя в людських резерваціях, які залишатимуться вільними від триффідів лише ціною нескінченної каторги?»

Джерард Стембридж. Що ж вона бачила. - К.: Нора-Друк, 2018

По сюжету этого романа молодая девушка мчится из родного Дублина в свою мечту - Париж. Но провести время в блужданиях по улочкам, посещении художественных галерей и уютных кафе у нее не получается. Случилось так, что в отеле она случайно становится свидетелем ужасной сцены насилия в чужом номере, которую, к тому же, успевает снять на телефон. С этого момента жизнь девушки меняется с молниеносной скоростью, ее преследуют неизвестные, намерений которых она не знает, друзья так же страдают, а круг страха неумолимо сжимается. Тем более, что главной героине приходится снова и снова переживать увиденное, думая, что же это было, и даже давая интервью на эту тему.

«- І як ви вирішили діяти? Може, ви подумали: це їхні особисті справи, мене це не обходить? - Ні, я точно не подумала, що мене це не обходить. Але я хвилювалася: я хоч і не знала тоді, хто такий цей чоловік, усе одно здогадувалася, що це людина заможна і тому впливова. Отож я не мала певності, що навіть якщо я піду скаржитися, мене послухають».

Богдан Кушнір. На лінії зіткнення. Любов і ненависть. - Х.: Фоліо, 2018

Сюжет этого остросюжетного романа перекликается с современными событиями в мире шпионских приключений. Работая под дипломатическим прикрытием, офицер украинской разведки Семен Вергун оказался в трудной ситуации, то есть на грани провала. Который, добавим, не медлил. «Волков вивчив усіх московських знайомих Вергуна, але жодний з них не мав відношення до цієї директиви. Або контррозвідка щось проморгала, або Вергуна використали наосліп, підсунувши йому цілком таємний документ. Всі крапки над «і» мав поставити допит».

Кроме потери доброго имени, путей отступления и возможности продолжить работу, главный герой был также отравлен российскими «коллегами» неизвестным психотропным препаратом. Выжив, но потеряв все после акта вражеской контрразведки и в результате громкого скандала, он уединился на даче в лесу и обдумывал месть. Было ли ему страшно во время всех операций, которые проводились на грани жизни и смерти? Нашел ли он отраду, когда оказался на фронте, встретив там своего личного врага во время боев на Востоке Украины? Об этом можно узнать, только погрузившись в головокружительные события этого психологического романа.

Владимир Рафеенко. Долгота дней. - Х.: Фабула, 2017

Сначала у героя этой книги во время появления в родном городе вооруженных людей преобладает интерес, потом удивление, далее - отвращение. Чувствовал ли он страх? Об этом можно узнать из нового романа донецкого автора об «условном городе Z на востоке Украины». Именно из него его герой убегает в столицу, поскольку слишком жестоким оказался «русский мир», который оккупировал его родные края. По сути, это хроника событий, завязанная на истории очередного бедолаги-фотографа, который, не веря в судьбу, долго присматривался к шабашу диких гастролеров во главе с российскими «отпускниками», пока страшная трагедия не ворвалась в его личную жизнь.

Но даже выехав в столицу, как, собственно, и автор романа, наш герой вынужден вернуться. Горькие детали быта в родном городе, который теперь «не может спать спокойно», мешают главному герою в реализации творческого задания, которое он решил привычно поставить перед собой, чтобы не замечать повсеместную оккупационную «долготу дней». С другой стороны, как считает сам автор, его книга выходит за рамки военной темы. «Потому что это, прежде всего, роман об Украине в целом, - пишет он. - О национальных и культурных вызовах современности. О страстях жизни и необходимости умирать. О счастье быть человеком». Ну, и о страхе не понимать всего этого, пожалуй, тоже.

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