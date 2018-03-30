Пять книг, с которыми легко понять науку

Сегодняшняя наука все больше напоминает популярную версию сложной игры, которая доступна каждому, кто хоть немного интересуется будущими технологиями.

Дело в том, что почти в каждой научной отрасли сегодня происходит настоящая революция, и стать ее участником - зависит только от желания, о чем убедительно говорят авторы этих книг.

Стівен Гокінґ і Леонард Млодінов. Великий замисел. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2017

Главный автор этой книги был, конечно, блестящим ученым и транслятором смелых идей с ясной и остроумной форме их изложения, но в соавторстве с младшим коллегой у него получалось более убедительно. Конечно, Хокинг увлекает тем, что его правда кажется причудливее выдумки, а простые слова годятся для объяснения принципов, управляющих Вселенной, впрочем, квантовая теория, а также теория хаоса, в которой поднаторел Леонард Млодиновым - это сердце тандема.

Основная цель их совместного проекта - дать ответы на волнующие нас вопросы существования Вселенной, а также разгадать этот самый Большой замысел. «Классическая наука основывается на вере в то, что существует реальный внешний мир, свойства которого вполне определены и не зависят от наблюдателя, который их постигает, - рассказывают нам авторы. - С этой точки зрения наши теории - это попытка описать эти объекты и их свойства, а наши измерения и восприятия соответствуют им. И наблюдатель, и наблюдаемый объект - части объективно существующего мира, и любое различие между ними не имеет решающего значения ».

Стівен Л. Петранек. Як ми житимемо на Марсі. – Х.: Віват, 2018

Эта книга появилась в подходящий момент, когда фильм Ридли Скотта «Марсианин» пробудил интерес поп-культуры к освоению ближнего космоса. Поэтому, нам тоже стоит узнать о фантазии бывшего главного редактора журнала «Discover» и специалиста в области технологических прогнозов - о том, что самое позднее в 2030 году астронавты не просто полетят на Марс, но и начнут колонизацию красной планеты. Первый пилотируемый полет на Марс состоится еще до 2030 года, и будет это экспедиция в один конец, поскольку астронавты, которые высадятся на Марсе, останутся там навсегда, чтобы основать первый аванпост человечества за пределами Земли, также нам говорят, что первопроходцам предстоит решить множество сложных проблем, но, похоже, что все необходимые для этого технологии в нашем распоряжении уже сегодня.

Ніл Деграсс Тайсон. Астрофізика для тих, хто цінує час. – К.: КМ-Букс, 2018

«Мы еще не знаем, как возник этот микро-миниатюрный космос, однако известно, что с тех пор он мог только расширяться», - считает автор этой книги, рассказывая легко о сложных вещах. Большой взрыв, квантовая гравитация, радиоактивный распад, субатомные частицы - все просто, поскольку рассказано беспристрастно, с энциклопедическим, как все уже догадались, лаконизмом и без лирических вставок. Впрочем, без литературы не обошлось. Потому что бозоны, например, названные в честь индийского ученого Бозе, слово «лептон» образовано от древнегреческого «лептос», что означает «маленький» или «легкий», а также кварк имеют свою «литературную» историю. Физик Мюррей Гелл-Манн в 1964 году выдвинул гипотезу о существовании кварков как составных нейтронов и протонов, считая, что семейство кварков состоит всего лишь из трех членов. А все потому, что в «Поминках по Финнегану» Джойса, чайки выкрикивают загадочную фразу «Три кварка для мистера Марка!» У самого автора не менее «веселое» настроение, особенно, когда он рассказывает о наших задачах в сфере освоения Вселенной.

Карло Ровеллі. 7 основних уроків з фізики. - Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2017

Автор этой книги - физик-теоретик, внесший значительный вклад в физику пространства и времени, и возглавляющий исследовательскую группу по квантовой гравитации в Марселе. На этот раз он рассказывает о наиболее потрясающиих открытиях революции, произошедшей в физике в XX веке. Книга, по сути, написана для того, кто почти или совсем ничего не знает о современной науке. Например, в первом уроке, посвященном общей теории относительности Альберта Эйнштейна, эту сложную вещь называют «самой красивой из существующих физических теорий». Второй урок посвящен квантовой механике, которая скрывает наиболее трудные проблемы современной физики. Третий - об архитектуре Вселенной; четвертый - о ее элементарных частицах. В пятом уроке речь о квантовой гравитации, в шестом - о черных дырах, а в завершение всего нас ждет настоящий катарсис. «Как можно рассуждать о нашем существовании в этом странном мире, который описывает физика?» - восклицает автор, которому явно не по душе Дарвин, имея в виду вечное противоречие между «духовным» и «материальным»,

Річард Флоріда. Homo creativus. Як новий клас завойовує світ. - К.: Наш Формат. 2018

Автора этой книги - теоретика урбанистики, профессора университета Торонто - называют «голосом инноваций», поэтому доверять его мнению вполне можно. В частности, рассуждения о том, что же такое - этот самый «новый экономический класс», о роли которого в будущем развитии общества сегодня только и разговоров. При этом автор советует по-новому смотреть на окружающую нас реальность. Утверждая, что креативная составляющая в различных сферах социальной жизни будет увеличиваться, и в частности, в экономической. Сегодня этот «слой» общества - а на самом деле настоящий креативный класс! - составляет 30% рабочей силы, и в дальнейшем этот процент будет расти. И именно от него в скором будущем будет зависеть, как будут организованы рабочие места на предприятиях, как будет функционировать экономический рынок и развиваться города.

Читайте также: Пять книг, в которых живут наши страхи