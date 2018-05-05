Пять книг о том, что нас ждет в будущем. Гид писателя

Каждый из авторов этих книг имеет собственное мнение относительно нашего будущего, в котором придется экономить не только на топливе, но и на чтении, как в этом уверен литературный гид по мировой классике.

Впрочем, в одном все они сходятся: только зная и понимая свое прошлое, человечество сможет более уверенно спланировать будущее, которое может быть вполне счастливым.

Украинский писатель Игорь Бондарь-Терещенко собрал для НВ STYLE пять книг о том, что нас ждет в будущем.

Ієн Мортімер Століття змін. - Х.: Фабула, 2018

В подзаголовке этой книги известного английского ученого указано, что речь о том, "какой век видел больше изменений и почему это важно для нас", и это не может не понадобиться для будущего устройства любого общества. От победы над рабством и чумой до фотографии и электронных приборов - это путь, который прошло человечество, который рассматривается сквозь призму важных открытий и усовершенствований. И оказывается, что в XX веке их было не больше, чем в Средневековье, когда Коперник предположил, что Земля вращается вокруг Солнца, а Лютер разделил христианскую церковь на две. В общем выбрав вслед за автором пятьдесят важных исторических изменений, можно ли с точностью сказать, какие из них усилятся или изменятся?

"У цьому контексті перед нами відкривається діапазон можливих ви­падковостей, - замечает автор. - На одному кінці розташоване Стабільне Майбутнє. У цьо­му разі, ми навчимося, як виробляти всю нашу енергію і добрива зі ста­більних джерел, тож суспільство зможе продовжувати жити більш-менш стабільно. На іншому кінці розташована Всесвітня Криза: катастрофа у вигляді Чорної смерті як результат усесвітньої неспроможності знайти заміну викопному паливу, перш ніж воно почне вичерпуватися. На мою думку, обидва варіанти змушують суспільство ставати все більш ієрар­хічним і менш ліберальним".

Паоло Россі. Їсти. Потреба, бажання, одержимість. - Л.: Видавництво Анетти Антоненко; К.: Ніка-Центр, 2018

Будничные шутки, анекдоты и насмешки над проблемой «пищи», как считает автор этой книги, дойдя с древних времен до нашего техногенного настоящего, недаром присутствуют и в разговорах, лексиконе и в общении. Постоянное и непрерывное употребление метафор, связанных с едой, таят в себе закоренелые желания и глубокие эмоции, которые мы переносим в будущее. Из чего состоит этот эпос о еде, которая давно уже перешла в категорию социальных маркеров - «есть глазами», «грызть локти», «культурный голод»? Автор предлагает собственную историю идей, в течение которой нам расскажут как о приятных, так и ужасных случаях в культуре цивилизаций.

От сказочных людоедов и вампиров до вполне реалистичных серийных убийц и сегодняшней пропаганды культа тела - именно таким образом развивается в книге мысль о метафоре «пищи» и ее реализации в жизни многих поколений потребителей. В частности, заглядывая в будущее и вспоминая болезни, которыми «славились» прежние времена - туберкулез, сифилис, эпилепсия - а также вспоминая рак и СПИД, автор приводит пример более «современного» заболевания. "У період від кінця минулого століття і до початку третього тисячоліття, - напоминает он, - анорексія ввійшла до медичних посібників і наукових досліджень психічних розладів і для багатьох людей стала насправді серйозною проблемою". Таким образом, мультипликационая шутка о том, что "лучше быть голодным, но модным", становится удивительно актуальной.

Александра Вулф. Долина богів. Історії з Кремнієвої долини. - К.: Yakaboo Publishing, 2018

Описывая жизнь жителей Кремниевой долины - молодых ученых, предпринимателей и изобретателей - автор этой книги прежде всего замечает их лаконичный стиль существования. И именно это, по ее мнению, становится признаком будущего. Большинство из этих гениев основывают компании и корпорации вместе со своей школьными друзьями, проживающих в холостяцких квартирах и обожающих подвалы, куда переехали после окончания университета и где начали свою головокружительную карьеру. Показной роскоши среди местных жителей, которые оперируют миллионами, просто не существует, даже хиппи-коммуна легендарного писателя Кена Кизи неподалеку - для них лишь психоделическое ретро.

"Сьогоднішні айтішники їздять на роботу на своїх електричних родстерах Tesla по Ель-Каміно-Реал — магістралі, що з’єднує різні міста Кремнієвої долини: Атертон, Вудсайд, Маунтін-В’ю та Пало-Альто, - зауважує авторка. - Замість світських дам Кремнієва долина має техно-дам. Спосіб життя успішної мобільної жінки полягає у під’єднанні її хобі до рахунку PayPal, онлайн-продажу ювелірних виробів або гаптованих ліжечок для собак чи ременів пастельних кольорів, запуску вебсайту і призначенні себе CEO, а не в організації благодійних балів".





Катаріна Маренгольц, Дон Парізі. Література! Мандрівка світом книжок. - 2018

Этой необычной книге, которая будто пришла из нашего будущего, предшествует соответствующий эпиграф из Марка Твена. «Классика - это то, что каждый считает нужным прочесть, но никто не хочет читать». Будто предусмотрев такую ​​опасность, автора оригинального проекта, посвященного мировым шедеврам литературы - радиожурналистка и художница - лаконично переводит и с юмором иллюстрирует выдающиеся произведения, написанные за последние семьсот лет. "Одразу ж прочитати Гамлета буде складно, - советуют нам. - Можливо, краще почати з чогось простішого, наприклад із Короля Ліра (теж доволі трагічно, але читається легше) чи зі Сну літньої ночі (Комедія! Весела!)".

Такое знакомство с мировой классикой: от Шекспира до Гарри Поттера. Среди книг - Чума Альбера Камю и Пеппи Длинныйчулок Астрид Линдгрен, Улисс Джеймса Джойса и Лолита Набокова, Хоббит Толкиена и Унесенные ветром Маргарет Митчелл, Степной волк Гессе и Винни Пух Милна, Анна Каренина Толстого и Алиса в стране чудес Кэрролла, а также десятки других книг. Кроме любимых сюжетов, нам предлагают еще и по-новому посмотреть на жизнь писателей сквозь призму свежих фактов и интересной статистики. Авторы и их псевдонимы, Сколько прожили авторы и причины их смерти, Важнейшие литературные премии, Популярные книги, которых продано больше всего - вот далеко не полный список разделов этого увлекательного литературного путеводителя. Таким образом, начинающие читатели смогут быстро сориентироваться в разнообразии стилей и жанров, оценив признанные шедевры и сформировав собственный литературный вкус.

Україна 2030. Доктрина збалансованого розвитку. – Л.: Кальварія, 2017

Сбалансировать экономическое развитие Украины в будущем - вот главная цель автора этого проекта. При этом важно не бояться обвинений в футурологическом авантюризме, расширив горизонты видения этого развития не на "недалекую перспективу", как это было до недавнего времени, а на будущее. Которое, по мнению авторов проекта, невозможно без понимания потребностей национальной экономики, которые должно сформулировать новое поколение специалистов.

"Українське суспільство двічі продемонструвало свою незгоду щодо збереження системи, в якій держава є механізмом для збагачення правлячого політичного класу на основі перерозподілу національного багатства за партійними принципами, - отмечают авторы книги. - Революція Гідності наочно продемонструвала прагнення українського суспільства та ставлення до політики як справи не особистої, а публічної, підзвітної громадськості й відкритої до її участі у процесах державного управління».

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