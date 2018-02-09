Пять книг о странных событиях. Гид писателя

Все случаи, которые происходят в жизни, можно разделить на счастливые и не слишком. Герои книг этого обзора попадают в передряги, приключения и ловушки именно из второй категории странных событий.

Готический роман и городской триллер, ретро-детектив и подростковое фэнтези - во всех жанрах можно найти яркую стилистику чудес, причуд, загадочности.

Украинский писатель Игорь Бондарь-Терещенко собрал для НВ STYLE пять книг о странных событиях.

Меделин Ру. Дом теней. - Х.: Клуб Семейного Досуга, 2018

Удивительные события происходят уже в начале этого увлекательного готического романа, когда юная героиня, сбежавшая из школы, гадает на рынке и встречается с ведьмой, которая приглашает ее на работу в таинственный Дом далеко за городом. По дороге они знакомятся с будущими героями этой мистической истории, а дальше начинаются настоящие не сказочные ужасы, будто попадаешь в портал, соединяющий с миром фантазий, магии, мрачных теней и загадочных персонажей. Недаром говорят, что дом, куда нанимается героиня, принадлежит Дьяволу, ведь его жители погибают при странных обстоятельствах, и героине придется распутать этот клубок тайн.

Атмосфера в романе, как положено настоящей готической истории XIX века, происходит на Севере Англии, нарастает с каждой страницей. Сцены колдовства и магических ритуалов завораживают, а сюжет, в которых героине никак не удается выбраться из проклятого Дома, завершается неожиданным финалом. «Ее карие глаза засветились алым светом, затем стали еще краснее, превратившись в раскаленные угли, пульсирующие в свете яркой луны. Рядом со мной тоненько заскулил Оласени. Я встретился взглядом с горящими глазами Идарамфон и увидел, что на меня смотрит сотня потерянных душ, бросая вызов, не позволяя отвести взгляд, вынуждая прирасти к этому месту и погибнуть, присоединившись к ним».

Шеннон Кьорк. Метод 15/33. - Х.: Фабула, 2018

Юная героиня этого романа - довольно непростая девушка. Еще с детства она умела манипулировать людьми, в школе спасла целый класс от нападения маньяка-наркомана, и вот теперь ее, беременную, похитили, вывезли за город и держат в незнакомом месте. День за днем ​​она изучает психологию похитителя, раскладывая по полочкам все детали и придумывая очередные «методы» защиты, одержима мыслями о том, как отомстить ему, а также спасти жизнь будущего ребенка.

«Маючи додатковий час, я тренувалася. Я маю стати от сюди. Туди і стала. Потім маю впустити це. Я вдала, що впустила мотузку. Підняти ось це і відштовхнути, простісінько он туди. Я потренувалася з дошкою на підлозі. Зняти ось це з гачка, коли йтиму з кімнати». В дальнейшем остросюжетный детектив превращается в откровенный триллер, когда даже агенты ФБР, которые разыскивают похищенную девушку, не уверены в том, кто жертва, а кто преступник. В целом, роман о том, что случается, когда потерпевший - такой же хладнокровный и безжалостный, как и тот, кто совершил преступление, ведь «на все це знадобилося менше десяти секунд, приблизно за такий самий час він спіймав мене на моїй вулиці».

Марія Сидорчук. Полон. – Л.: Кальварія, 2017

Так же в плену, но уже массовом находятся герои этой повести. В целом эта книга - история о рядовом гражданском человеке в условиях, когда катастрофа становится обыденной вещью. А также о том, что в обыденности просматривается вечность, и не следует надеяться, что в условиях войны всем все простится - и тому, кто не верит в Бога, не боясь наказания, и тому, кто думает, будто раскаяние перед Богом снимет с него все вины за совершенные преступления.

Именно в таком психологически мировоззренческом ключе развивается эта страшная история о двенадцати пленных и двух охранниках. Химик, Местный, Музыкант Летчик... Мы узнаем об их довоенных жизнях, пробыв вместе ужасные времена неизвестности, до последнего дня, а также о том, что приводит на войну, делая из человека или героя, или палача. «Сарай замінований, розтяжка ось-ось спрацює. Вони не вийдуть живими, не врятуються, не роз­кажуть світові про те, що з ними сталося. Їхня доля вирішена, їхня пісня скоро змовкне, фінальний акорд — лише питання часу. У нього наказ. Він не міг інакше! Не міг!»

Ирина Лобусова. Миллион с Канатной. - Х.: Фолио, 2018

В 1918 году власть в Одессе постоянно переходила из рук в руки. История сохранила память о семнадцать мятежей. Город попеременно занимали французы, немцы, англичане, поляки, австрийцы, петлюровцы, колчаковцы, деникинцы, гетманцы. Театры, тем не менее, работали, кабаре развлекали публику, поэты печатались. И волна за волной беженцев, в том числе очень известных в художественной среде, появлялись в Одессе. Именно так появляется в очередном ретро-романе известного одесского автора ее героиня, которая вместе с целой плеядой положительных и не очень персонажей вписывается в контекст тогдашнего тревожного времени.

"Рельсы были раскурочены. Изредка вдоль железнодорожной насыпи виднелись почерневшие, обугленные останки чего-то. Таня все не могла разобрать: то ли это горели дома, то ли пожар уничтожил деревья и телеги. Местность была страшной, пустынной. Темными ранами на обличье земли чернели голые, абсолютно голые заброшенные поля, на которых ничего не росло - и уж, похоже, ничего вырасти не могло. Их было значительно больше, чем сел, встречающихся на протяжении этой долгой унылой дороги по направлению к Измаилу". Кроме того, в Одессе неспокойно, поскольку здесь всплывает также известный бандит Мишка Япончик, которого давно уже считают мертвым. Или это не он, а тот, кто прикрываясь его именем, осуществляет в городе кровавые преступления. Нашей Тане надо во что бы то ни стало распутать этот таинственный клубок.

Елена Мордовина. Призрак с Лукьяновки. - К.: Каяла, 2017

Повседневная жизнь киевских школьников в этом мистическом романе описана с мельчайшими деталями и обертонами подростковой души. Городской детектив при этом превращается в совсем не детский психологический триллер. Иначе и быть не может, когда, казалось бы, невинный интерес двух мальчишек к своему загадочному приятелю, который умеет проходить сквозь стены, приводит к неожиданным последствиям. А именно - знакомству с семьями... обычных призраков. Но это лишь одна сторона сюжетной загадки с несколькими неизвестными.

Вторая линия романа - это путешествие одного из главных героев (того самого, из семьи призраков) по параллельному миру киевской жизни. В этом мире вроде те же топонимические городские подробности, впрочем, знакомые Золотые ворота могут вдруг обернуться входом в ад, откуда можно не вернуться. Каждый раз, все глубже погружаясь в свои странствия по «параллельным» измерениям-эпохам, наш герой рискует остаться в потустороннем мире. И понятно, что без помощи друзей ему не обойтись.

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