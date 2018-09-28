Пять книг, которые облегчат вашу жизнь. Литературный гид писателя

Все книги этого обзора действительно призваны решать проблемы, решать задачи и быть хорошими помощниками в необычных ситуациях.

Но главное, что даже на те из вопросов - воспитание, экономики, бизнеса - которые представляются нам сложными, авторы отвечают легко и весело. В общем этот лозунг профессионалов - быть понятным даже тем, кто впервые слышит о предмете разговора.

Бенні Льюїс. Вільно за 3 місяці: Як заговорити будь-якою мовою незалежно від віку та місцезнаходження. - Х.: Фабула, 2018

Речь в этой на удивление практичной книге о том, как заговорить на любом языке, независимо от возраста и местонахождения. Ее автор, известный полиглот, блогер, путешественник, дает практические советы по изучению различных языков. «Я впевнено зайшов та привітався з усі­ма угорською, як відомо, однією з найважчих мов у світі, - рассказывает о своих лингвистических приключениях автор. - Наступної миті я вловив бразильський порту­гальський акцент, і хлопця відверто шокувало те, що ірландець розмовляє з ним його рідним португальським діа­лектом в одному з випадкових барів Будапешту. Згодом я впізнав подругу з Іспанії, і відразу ж вільно заговорив іспанською. Потім до нас приєдналася пара з Квебеку, тож я перейшов на квебекський діалект і французькі вислови. Тієї ночі я примудрився також поспілкуватися іта­лійською та есперанто й, окрім того, приголомшив тайського туриста кількома фразами базовою тай­ською мовою. Я навіть фліртував німецькою з однією нім­кенею, яку регулярно бачив на цих зустрічах».

В целом в книге приведены самые эффективные методики и способы запоминания новых слов, новые языковые техники, а также действенные советы и списки полезных бесплатных интернет-ресурсов. С помощью этой книги читатели любого возраста и опыта легко и быстро овладеют любым языком.

Джой Іто, Джефф Хау. Передбачення: що нам готує найближче майбутнє. - Х.: Віват, 2018

Эта книга появилась потому, что мы убеждены: для любого периода развития человечества характерен собственный набор общих предположений и убеждений. Речь не о взглядах или идеологии. Речь идет о предположениях (бессознательных, а точнее - предсознательных по своей природе): сила лучше, чем слабость, знания лучше, чем незнание; личный талант более приемлем, чем непохожесть. Поэтому в эпоху, когда две революции - одна технологическая, вторая коммуникационная - соединились, высвободилась взрывная сила, которая изменила саму природу инноваций, сместив их с центра (от правительства и крупных компаний) на периферию (до 23-летнего исполнителя панк-рока и технологического гения, живущего в Осаке, Япония).

Таким же «обновленным» образом, в этой книге нам предлагают совершенно новый взгляд на знания и образование, синтез технических, естественных и гуманитарных наук. При этом авторы не зациклены на том, что ждет наше общество, а уже думают, как готовиться к будущим вызовам, и предлагают девять основных принципов, с осознания которых современному человеку вместе с единомышленниками стоит начинать любой проект. Благодаря практическим примерам и данным передовых исследований и философских концепций, эта книга поможет адаптироваться и достичь успехов в нашем непредсказуемом мире.

Генефа Швиданенко, Ольга Пестрецова-Блоцька. Бізнес-економіка: 9Z. - К.: Віпол, 2018

Эта книга - из области «легко и весело о сложном», а если серьезно, то авторы на ярких примерах образно делятся с читателями идеями и кейсами по финансовому менеджменту и финансовому анализу, построению управленческого учета и бюджетированию на предприятиях. «Экономика может и должна быть доступной для всех, ведь она касается и влияет на каждого из нас», - призывают авторы неравнодушных читателей. Не забыты также инструменты принятия решений в управлении затратами, и здесь уже нелишне будет вспомнить эпиграф из Паустовского, который предшествует одному из первых разделов: «В любой сфере человеческих знаний содержится бездна поэзии».

В общем книга сочетает полезные материалы, выводы и рекомендации, основанные на многолетнем опыте одного из ведущих украинских специалистов по экономике, профессора и бизнес-консультанта предприятий. И благодаря тому, как подан материал, о бизнес-экономике хочется читать еще и еще, ведь в конце нас ждет заманчивый лозунг, те самые 9Z «Zалюбки Zбагачуватися Zнаннями, Zвитяжно Zабезпечувати Zміни, Zаохочувати Zаможне Zростання».

Іцхак Калдерон Адізес. Управління життєвим циклом корпорацій. - Х.: Клуб Семейного Досуга, 2018

В этой книге одного из ведущих мировых экспертов по менеджменту и автора 27 бестселлеров, переведенных на 30 языков, представлена теория жизненных циклов организаций и принципы управления организационными изменениями. Эта теория и принципы позволяют отличить нормальные проблемы в организации от аномальных и вовремя вмешаться, чтобы обеспечить организациям финансовый расцвет. И теория, и принципы объясняют, почему организации растут, стареют и умирают, и что с этим делать. Они описывают и анализируют обычный путь роста организаций и оптимальный путь, по которым организациям нужно следовать, чтобы избежать типичных проблем роста и старения. Почти все в этой книге - настоящем руководстве по выживанию в бизнесе - взято из жизни его автора. Так, например, быстро принимать решения он научился у двух своих сыновей.

«Коли вони були малі, то завжди змушували мене брати їх до галереї ігрових автоматів, - узнаем мы подробности такой стратегии. - Там вони більшість часу проводили за улюбленою грою: авто­мобільними перегонами. На свій подив я зрозумів, що хоча жоден із них ніколи у своєму житті не водив машини, вони завжди перемагали мене в перегонах. Секрет полягав утому, що вони грали в цю гру так багато разів, що знали комп’ютерну програму напам’ять. Вони знали, коли проїде машина і де є повороти. А оскільки я не знав, що трапиться наступної миті, то кожен поворот для мене був кризою. Я потрапляв в аварію. Так, знаючи дорогу попереду, ми можемо їхати швидше, бо робимо це проактивно. Аналогічно, якщо ми можемо спрогнозувати зміни, то знатимемо, що чекає на корпорацію попереду, і проблеми не стануть для нас несподіванкою».

Деніел Сіґел, Тіна Брайсон. Секрети мозку. 12 стратегій розвитку дитини. - К.: Наш Формат, 2018

Проблем, которые можно решить благодаря этой книге, на самом деле гораздо больше, чем те, о каких в ней упоминается. Ведь речь о том, где они коренятся, и откуда берутся. То малыш устроил истерику в магазине, дошкольник не хочет идти в детский сад, а школьник не умеет общаться со сверстниками - все это актуальные проблемы, требующие психологического решения в первую очередь. С какой бы проблемой не столкнулись родители, новаторская книга известного ученого, специалиста в области детской и возрастной психологии, написанная в соавторстве с экспертом по воспитанию, поможет ее решить. Едва ли не впервые плохое поведение детей и их прихоти объясняются определенными этапами «роста» мозга, что существенно облегчает понимание ситуации.

С учетом этого факта в книге представлены 12 революционных стратегий воспитания, а также эмоционального и интеллектуального развития ребенка. Но самое интересное - с помощью книги родители смогут просто и доступно объяснить детям, как работает мозг, благодаря чему даже совсем маленькие смогут лучше понимать себя и контролировать свое поведение. «Один из важнейших навыков, которым мы должны научить своих детей, - узнаем мы, - принимать разумные решения в критических ситуациях. Необходимо, чтобы они остановились, перед тем как действовать, оценили возможные последствия, подумали о чувствах других, вынесли моральные и этические суждения».

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