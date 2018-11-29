Первое издание Гоголя продали на аукционе за 225 тысяч долларов

Первое издание произведения Вечера на хуторе близ Диканьки писателя Николая Гоголя было продано на аукционе в Лондоне за 225 тысяч долларов.
Об это передает аукционный дом Christie's.
Речь идет о сборнике произведений Гоголя, изданном в Санкт-Петербурге в 1832 году.
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