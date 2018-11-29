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Первое издание Гоголя продали на аукционе за 225 тысяч долларов

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Издание Вечера на хуторе близ Диканьки
Фото: Christies

Издание Вечера на хуторе близ Диканьки

Первое издание произведения Вечера на хуторе близ Диканьки писателя Николая Гоголя было продано на аукционе в Лондоне за 225 тысяч долларов.

Об это передает аукционный дом Christie's.

Речь идет о сборнике произведений Гоголя, изданном в Санкт-Петербурге в 1832 году.

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