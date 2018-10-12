Переживая Грузию без слов. Дневник НВ с Франкфуртской книжной ярмарки

Корреспондент NV.ua Александр Стрельников продолжает вести дневник с Франкфуртской книжной ярмарки-2018 - крупнейшей международной книжной выставки.

На следующий день после торжественных открытий национальных стендов и официальных речей делегаций разных стран, я решил поближе изучить книжные площадки.

Я отправился к национальному стенду Грузии - почетного гостя Франкфуртской книжной ярмарки в этом году, - который находится в большом зале отдельного здания. Стоит честно признать - грузинская площадка поражает сразу же: приглушенный свет, игра теней, теплые тона оформления элементов стенда и инструментальная этническая музыка.

Точкой входа своей культуры, о которой Грузия рассказывает гостям из других стран, выбран национальный алфавит - по всему большому помещению расставлены внушительного размера буквы.

На внутренних частях букв-инсталляций можно найти изображения и цитаты. Фото: Александр Стрельников / НВ

"В Грузии нет ничего более похожего на Грузию, чем грузинский алфавит. Ничто не подходит грузинским словам и грузинским настроениям настолько хорошо, как это делает грузинский алфавит, и нет ничего более грузинского, чем грузинский алфавит", - эта цитата грузинского писателя Аки Морчиладзе нанесена на внутреннюю часть одной из букв-инсталляций.

Страна-почетный гость удивила меня не только сильной и визуально впечатляющей идеей с алфавитом, но и "Центром эмоций", который установлен на территории площадки (от него у меня пошли мурашки по коже, а внутренние ощущения во время нахождения там можно назвать катарсисом). В небольшом помещении на стену выводятся три видеопроекции известных грузинских писателей, которые беззвучно выражают основные человеческие эмоции под эмбиент-музыку с элементами грузинского фолка, синтезированную из проговоренного вслух национального алфавита.

"Мимика их лиц может восприниматься как изображение эмоционального состояния целой нашей нации", - отмечают организаторы на стенде, расположенном около входа в комнату.

Внутри "Центра эмоций". Фото: Александр Стрельников / НВ

Оставшись под большим впечатлением от увиденного и прочувствованного, я сразу поймал себя на мысли о том, насколько сильно душевные переживания, которые грузинские писатели бессловесно передавали с помощью мимики, схожи с переживаниями украинцев.

Недалеко от "Центра эмоций" располагается "Центр размышлений", выполненный в стиле старинного грузинского холла, где выставлены фотографии столицы Грузии - Тбилиси, - сделанные в разные десятилетия. В одном месте собраны застывшие образы и свидетельства политических, общественных и культурных событий целого века.

Подойдя к полкам с книгами, которые Грузия представила во Франкфурте в этом году, я обнаружил большое количество изданий на украинском языке - в основном поэзия и проза, связанная с этой страной.

Экстерьер "Центра размышлений". Фото: Александр Стрельников / НВ

После я отправился посмотреть на площадки других стран, осознавая то, насколько сильное впечатление на меня произвел национальный стенд Грузии. Эти ощущения сложно описать, но точнее всего здесь было бы применить фразу "меланхоличная поднесенность".

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