Параллельные миры. 5 лучших книг в жанре фэнтези

Книги этого обзора - это путешествие в параллельный мир магии, колдовства, мистики и загадок. И не важно, в каком формате нам предлагают его осуществить: в разбойном романе или в уголовном триллере - законы жанра при этом сохранены, а удовольствие от текста гарантировано.

Анджей Сапковський. Вежа блазнів. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2018

Книга культового автора цикла о Ведьмаке - это разбойничий роман, главный герой которого - молодой человек по имени Рейневан, который только и делает то, что попадает в многочисленные передряги. Убегает от братьев-рыцарей Стерчи, с чьей родственницей он только занимался любовью, спасается от наемных убийц, грубых крестьян, городских стражников, монахов инквизиции и адептов таинственного магического ордена. Иногда даже в хитросплетениях политических и религиозных разногласий эпохи 15-го века разобраться легче, чем с тем, кто именно гонится за юношей.

Если же добавить сплошную магию, колдовство и знахарство, которые случаются на каждом пути, то историческая эпопея кажется мистическим триллером. Не обошлось также без рассуждения о религии, которые перемежаются кровавыми картинами инквизиции вместе с деяниями последователей Яна Гуса. Все это делает из главного героя классическую фигуру сказочного подлеца-правдолюбца, похожего одновременно на Д'Артаньяна и Тиля Уленшпигеля. Что касается названия романа - это чуть ли не метафора очередной высоты - Башни Шутов - которую влюбленному юноше надо обязательно покорить.

Ніл Ґейман. Зоряний пил. – К.: КМ-Букс, 2017

Этот увлекательный роман - замечательное фэнтези, напоминающее сказку для взрослых. Сюжет происходит в викторианскую эпоху, молодой сельский парень живет в поселке, который мало чем отличался бы от остальных деревень, если бы не стена, которая отделяет его от Волшебной страны. Так же юный Тристан мало чем отличается от своих сверстников, разве что необычностью своего происхождения. Дело в том, что его отец в свое время был влюблен в юную продавщицу хрустальных цветов, которая торговала ими на ежегодной ярмарке в их селе.

О своем сыне он бы и не узнал, если бы однажды из Волшебной страны ему не прислали младенеца. Сын оказался не менее романтичным, он влюблен в самую красивую девушку Англии, которая, однако, оказывается довольно капризной. Когда парень попросил о единственном поцелуе, она пообещала его только в обмен на звезду, которая на их глазах упала с неба. Именно так началась длинная дорожная эпопея юного Тристана. Парень даже не подозревал, что, отправившись выполнить желание своей возлюбленной, он станет участником невероятных событий, встретит на своем пути ведьм, единорогов и других сказочных существ, злых и добрых, и в конце концов узнает, кто он есть на самом деле.

Андре Нортон. Чаклунський світ. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2018

История пришельца из нашего настоящего в магический мир - это головокружительные приключения, психологическое напряжение, разгадка множества тайн и еще много чего, загадочного, что ждет главного героя. По сюжету, отставной полковник разведки Саймон Трегарт, спасаясь от преследователей, встречает незнакомца, который предлагает ему помощь. Недолго думая, Трегарт соглашается, но попадает в волшебный колдовской мир, параллельный нашему.

В целом это загадочное место - магическая земля, куда можно попасть только через ворота-порталы, созданные древней расой, которая когда-то там жила. Так же колдовской мир - это место, где правят женщины, обладающие сверхъестественными способностями. И теперь нашему путешественнику во времени и пространстве придется освоиться на землях своей новой родины. Головокружительные приключения, конечно, не замедлят, поскольку жизнь в этом колдовском мире оказалось сложной и полной интриг и опасностей.

Володимир Єшкілєв. Ефект Ярковського. – Х.: Фоліо, 2017

У автора действо разделяется на «современное» и «древнее», причем наше настоящее - это криминальные разделы с патриотическим подтекстом, когда героиня с гонором спрашивает, чем ее русскоязычному визави - толстяку с курицей и пивом - не нравится Львов, а тот отвечает, не нравятся ему как раз снобы-львовяне.

И тут же мы узнаем о даре главного героя, того самого Ярковского, который моментально «просмотрел» мозг наглеца, обнаружив враждебность вместе с «ментальным хламом»: упоминания о неопрятных квартирах в старых австрийских домах, имена-фамилии, болезнь, которую подцепил от львовской проститутки. Именно благодаря своему таланту слышать чужие голоса, главный герой способен раскручивать уголовные преступления, причем идеальные, такие никто не берется раскрыть. Впрочем, мафии этот дар нужен совсем для других целей, и именно это движет сюжет, меняя характер действа с психологического воздействия на криминальное.

Улісс Мур. Двері у міжчасся. – Х.: АССА, 2018

Магические знаки появляются уже в начале этой книги, когда в старом поместье поселяется семья с двумя детьми - именно на таких условиях завещал продать дом его бывший владелец. Вторая загадка - это таинственный дневник, найденный на вилле, написанный на языке, который можно только расшифровывать. В-третьих - двери, поцарапанные неизвестным существом, ведущие неизвестно куда, и старый слуга очень надеется, что новые хозяева так и не узнают, куда именно. Впрочем, разгадать все тайны нового жилья берутся именно они - два 11-летних близнеца, на которых надеялся бывший хозяин.

Только за один день, пока родителей не было дома, они успевают организовать поиски призрака, расшифровать закодированные послания и открыть загадочные двери, за которыми их ждут невероятные приключения. «Сегодня Джейсон услышал нечто особенное: торопливые шаги на верхнем этаже. Он насторожился: и вот опять - те же звуки! От волнения парень сжал губы. - Значит, ты наверху... - пробормотал он неизвестном противнику, будто они бросили вызов друг другу».

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