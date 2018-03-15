Актуальный символизм. Основы издадут иллюстрированную Катерину Тараса Шевченко

Издательство Основы готовит к выходу этой весной подарочное издание поэмы Катерина Тараса Шевченко с иллюстрациями Николая Толмачева.

По словам арт-директора издательства Анны Копыловой выбор иллюстратора, который воплотил бы особый творческий замысел, длился три года. «Это было нелегко, ведь тема совсем не нова. И Коля справился на все 200 процентов. Символизм изображенных сюжетов завораживает зрителя с первых секунд. Я очень рада нашему сотрудничеству! Добавлю, что именно романтическая поэтика Катерини сформировала визуальную стилистику проекта», - говорит Копылова.

Фото: Основы

Толмачев признает, что работа над иллюстрациями к изданию Шевченко - вызов для любого художника, поскольку в работе нужно побороть клише об авторе.

«Я каждую ночь искал образы, не мог понять, почему так трудно найти вдохновение. Наверное, потому что я всех персонажей воспринимал как одинаково хороших и какой-то степени «правильных», но ни один не казался особенно харизматичным, интересным и близким. Наконец, я решил отбросить предубеждения, начал работать и попытался изобразить собственную интерпретацию», - говорит художник.

Фото: Основы

Катерина с иллюстрациями Николая Толмачева будет представлена ​​на стенде издательства Основы на Книжном арсенале 2018.

Фото: Основы

Фото: Основы

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