Ощущение присутствия. Пять лучших зарубежных книг Форума издателей

Среди большого количества зарубежных переводов, которые будут представлены 19-23 сентября на Форуме издателей во Львове, важно не пропустить те, которые действительно заслуживают внимания. Альтернативная или реальная история, описываемые в них, освещают, соответственно, наше недалекое прошлое и актуальную современность, а детектив и триллер лишь усиливают психологическое напряжение и ощущение присутствия.

Щепан Твардох. Морфій. – Х.: Фабула, 2018

Действие этого психологически-исторического романа происходит осенью 1939 года в оккупированной Варшаве. Капитуляция Польши, немцы в городе, «за две недели на двести лет назад», как говорит главный герой, сын немецкого аристократа и польской патриотки, до последнего защищал свою родину. На улицах - «дома с подбитыми глазами, дома с оскальпованимы крышами, дома с вительбушенимы помещениями», магазины разграблены, торгуют с рук: «английские сапоги для верховой езды, расчески, лампы и еду по ценам, за которые стоило бы расстреливать».

В обществе, где полно переодетых польских офицеров - тревожная атмосфера ожидания или в лагерь интернированных, то бежать за границу, где, вооружившись танками и пушками от союзников, бить немцев до Берлина. Известно, все то завершилось. Неудивительно, что основное состояние нашего героя - раздвоение, так автору удобнее описывать состояния его измененного сознания. «А все же просыпается. Просыпаюсь. Проснулся», «Сидит, сижу, голова кружится »,« Выхожу. Вышел, город не мое ». И дальше все в стиле «надо встать и пойти, найти купить выпить», единственное, что сделать это физически почти невозможно - в городе немцы, в голове, как помните, кружится, следующая остановка - более действенные средства. То есть морфий, сексуальные утехи, визит к любовнице (жена с сыном мечтают уехать прочь) и другие варианты самоуничтожения.

Войтек Мілошевський. Вторгнення. – К.: Рідна мова, 2018

Автор этого романа посетит Форум издателей вместе с переводчицей Марией Шагур, а сама его книга - это современная альтернативная история о войне и людей, которые оказались в непривычных, военных условиях. В возможность войны и вторжения российских войск никто в начале истории не верит, поскольку речь все-таки о польское общество и членство в НАТО. Не верят в российскую агрессию даже лидеры европейских стран. «Засверкали воды Балтийского моря, как на ладони была территория Польши, над какой именно пролетали. - А Польша? - спросила канцлер Германии. - Польша как Польша, - ответил Олланд. - Это наша буферная зона. Если Путин туда войдет, тогда в заднице, тогда и надо будет волноваться».

Между тем каждый из героев по-своему переживает вторжение России, которое все-таки произошло - и бывший военный, и безработный учитель, и богемная девушка - но вместе их связывает общая трагедия, которая произошла с ними и их семьями. На контрасте с этим изображены встречи Путина с лидерами европейских стран, которые смеются над Украиной, всячески заискивают перед российским президентом, закрывая глаза на присутствие его спецслужб в Европе и на Ближнем Востоке.

Елена Ферранте. Моя неймовірна подруга. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2016

В самом начале этой истории сын пропавшей героини, который ни дня не работал, сидя на шее у матери, сообщает ее подруге, что та неожиданно исчезла. И никто, кроме подруги, не знает, что это была мечта несчастной женщины. Самое главное же то, что этот роман можно читать как бытовую драму, национальную трагедию (Италия во Второй мировой войне была одной из стран гитлеровской коалиции), а также семейную сагу. В целом эта экзотическая рассказ о том, как становятся невестами во время школьных экзаменов, может удивить только непосвященных в тонкости «девичьего» мира в Италии.

Там, где недавно целый район перестал ходить в школу, потому законы мафии запрещают это делать будущим супругам. Обычно из классики жанра известно, что именно так оно и происходит, когда «трудный период» длиною в жизнь тянется слишком долго, и лишь в конце находишь в себе силы выйти из игры, как в этом романе. То есть убежать подальше - от семьи, друзей, и если получится, даже от родины.

Джейн Гарпер. Посуха. – К.: Нора-друк, 2018

Этот роман – экзотический австралийский детектив о полицейском из Мельбурна, который возвращается в свою родную глушь, чтобы расследовать там таинственное самоубийство старого друга. Впрочем, это самоубийство? В любом случае, федеральный агент Аарон Фок впервые за последние двадцать лет оказывается в родном городе, чтобы снова вспомнить обо всех его местечковых «прелести» и лицом к лицу встретиться с демонами прошлого. Несмотря на то, что роман начинается чрезвычайно драматично, с описания места убийства целой семьи, вероятно отцом семейства, вся дальнейшая история хоть и довольно стандартная, но благодаря умению автора нагнетать психологическое напряжение читается на одном дыхании.

Дело в том, что двадцать лет назад Фок вместе с отцом был вынужден срочно уехать из дома, спасаясь от обвинения в жестоком убийстве. На фоне тяжелой за последнее столетие засухи наш герой на пару с местным детективом пытается выяснить, что же произошло с его другом. Ясно, что в маленьком городке, кроме этой тайны, у каждого хватает своих собственных секретов, и поэтому неудивительно, что приезда незваного гостя здесь очень рады.

Джадсон Брювер. Залежний розум.. – Віват, 2018

Итак, «сигарета, смартфон, токсичные отношения: как формируются вредные привычки и как их преодолеть», – именно такой подзаголовок имеет эта книга. Ее автор на интересных экспериментах и ​​остроумных примерах объясняет, почему подавляющее большинство наших страданий возникает из ощущения, что нам чего-то не хватает, хотя на самом деле у нас уже есть все необходимое. Более того: мы, несомненно, удивительные, достойные удивления чрезвычайные создания, настоящие гении, с невероятным потенциалом к ​​обучению, рост, оздоровление и трансформации в течение жизни.

Однако как нам это осознать? Почему мы чувствуем пустоту, нуждаемся постоянного, ежечасного и немедленного удовлетворения наших желаний? Чего мы действительно хотим? И для чего? И кто на самом деле хочет? Кто владеет нашим разумом? Кто всем управляет? Как их выявить, установить причину и, самое главное, избавиться навсегда? Автор объясняет сложные психологические процессы, и благодаря этим знаниям мы можем сконструировать собственный «компас осознанности», который не позволит зависимостям овладеть нами и нашей жизнью.

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