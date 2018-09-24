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Один из создателей Нью-Йоркской группы. В США умер украинский поэт Богдан Рубчак

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Один из создателей Нью-Йоркской группы. В США умер украинский поэт Богдан Рубчак
Фото: Bohdan Rubchak / Facebook

Утром воскресенья, 23 сентября, в Нью-Джерси умер украинский поэт Богдан Рубчак. Об этом сообщил писатель Василий Махно.

"Только что разговаривал с его женой Марьяной Рубчак, которая сообщила эту печальную весть. Отошел один из создателей Нью-Йоркской группы, поэт особого мелоса в украинской поэзии, глубокий знаток литературы, эрудит, богемник, просто мой старший друг, с которым в течение почти десятилетия дружил", - цитирует Махно Радио Свобода.

Богдан Рубчак родился в 1935 году в городе Калуш Ивано-Франковской области, в 1943 году уехал с семьей в Германию, а в 1948 году поселился с семьей в Соединенных Штатах. В США Рубчак преподавал украинистику и славистику в Иллинойском университете. Издал семь поэтических сборников. В последнее время вместе с женой жил в городе Бунтон, штат Нью-Джерси.

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