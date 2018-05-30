Объявлен шорт-лист кандидатов на Золотого Букера

Лунный тигр Пенелопы Лайвли - один из претендентов на победу

Комитет Букеровской премии объявил шорт-лист претендентов на получение Золотого Букера, который вручается за лучшую книгу за все 50 лет существования награды.

Как сообщает официальный сайт премии, жюри, в состав которого вошли писатели Роберт МакКрей, Камилла Шамси, Лемн Сиссе, Холли МакНив и радиоведущий Саймон Майо выбрали пять финалистов.

В частности, на премию претендуют:

В свободном государстве, Найпол

Лунный тигр, Пенелопа Лайвли

Английский пациент, Майкл Ондатже

Волчий зал, Хилари Мантел

Линкольн в Бардо, Джордж Сондерс

Победителя определит голосование, которое проходит на сайте премии до 25 июня. Лауреат Золотого Букера будет назван 8 июля на фестивале, посвященном 50-летнему юбилею премии.

Букеровская премия (The Man Booker Prize) - самая престижная литературная награда мира. Вручается с 1969 года ежегодно в Великобритании.

По случаю 50-летия Букеровской премии будет присуждена специальная награда - The Golden Man Booker Prize.

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