Нужно запрещать подросткам читать книги. Алена Иванова – о популяризации чтения

Алена Иванова – совладелец и книжный сомелье библиотеки Botan поговорила с НВ о литературных трендах и о том, как развивается книжный рынок в Украине.

Библиотека и современность. До сих пор эти два понятия тяжело совмещались, ведь публичные библиотеки в Украине — это зачастую наследие советского периода, со всеми вытекающими пунктами: плохим библиотечным фондом, старым зданием и плохой посещаемостью. На это фоне библиотека Ботан с многотысячной фан-группой, абонплатой и дизайнерским помещением вызывает, как минимум удивление. О том, как удается в цифровой век возвращать внимание к печатным книга говорит Алена Иванова, совладелец библиотеки.

– Пример Ботана интересен и уникален с точки зрения платной, современной библиотеки. Как известно, люди то не очень ходят в бесплатные библиотеки, а в вашем случае все работает на коммерческой основе. Так, что нужно на ваш взгляд, чтобы популяризировать чтение?

– Вопрос многоуровневый. Для того, чтобы библиотека стала местом, где люди будут проводить время и читать, нужны две вещи. Во-первых, там должно быть комфортно, а во-вторых, там должны быть интересные книги. Звучит просто, но в реализации все гораздо сложнее.

В Botan можно читать практически в любой позе — лежа в гамаке, сидя за барной стойкой или за большим столом, расположившись в мягком кресле. Вариантов много. У нас нет интернета, ничто не отвлекает от главного. Мы ценим и храним тишину, даже не используем стеклянную посуду. В общем, все действия, весь маркетинг, усилия и ресурсы команды направлены на удобство гостей и подбор хороших книг.

Что же касается популяризации чтения, мне кажется, — это неэффективная затея. По крайней мере, если речь идет о традиционных способах. Взять, к примеру, детей и тинэйджеров. Они в своем возрасте испытывают активный протест по отношению к миру. Я, как говорит Дмитрий Быков, еще бы и запрещала им читать, тогда мы получим обратный результат.

Взрослые же и сами все прекрасно понимают. Человек не читающий осознает свой интеллектуальный уровень, скудность своего языка. Это как с антипропагандой курения. Она не работает, поскольку никто лучше не знает о последствиях дурной привычки, чем сам курильщик.

– Что люди читают? Что сейчас популярно, какие тренды?

В прошлом году популярностью пользовалась тема здорового образа жизни. Издавалось много книг о спорте, питании, медитации, развитии тела, упорядочивании режима дня. Такой читательский запрос был постоянным, люди массово занялись своим здоровьем.

Вторым трендом в нон-фикшн литературе стал космос. Выходили новинки и переиздавались книги. В который раз на украинский язык перевели труды Стивена Хоккинга, Марсианин Энди Вейера, Руководство астронавта по жизни на Земле Кристофера Хедфилда и другие. Мне кажется, широкая аудитория захотела понять Илона Маска. Он как рок-звезда, как новый Стив Джобс. Мы уже знаем про iphone, а вот что такое falcon? Откуда такой хайп?

Всегда актуальна современная художественная проза, зарубежная и украинская. А вот с нетленками — другая история. Нам могут поставить в упрек, если их нет на полке. Тем не менее, такие обязательные вещи берут редко. Они как пожилые родственники, прабабушка и прадедушка. Ты не очень любишь к ним ездить, но счастлив иметь большую семью.

Одним из главных критериев выбора художественных произведений по-прежнему остаются литературные достижения автора. Как правило, новинки, отмеченные премией и переведённые на русский и украинский языки, сразу обращают на себя внимание.

– Ощущается ли развитие книжного рынка в Украине?

– Конечно, ощущается. Теперь даже не успеваю за новинками. Их выходит так много! Если раньше я знала всех — кто что выпускает, когда стоит ждать ту или иную книгу, то сейчас слежу в основном за любимыми издательствами. Есть, конечно, и менее любимые, и те, с кем мы не работаем, чье качество продукта не устраивает. Тем не менее, уже можно говорить о книжном рынке, пусть он пока и не насыщен.

– Кто они – читающие украинцы?

– Читающие украинцы — это люди, которые не стоят на месте, у которых «чешется в мозгу». Они хотят узнать новое или просто получить от истории удовольствие.

Существует некий стереотип, что читающий человек — обязательно интеллектуал. На самом деле, не всегда. Можно читать и бульварные романы, и низкопробные детективы — классическую современную беллетристику. Это жанр, где весь словарный запас автора — его синонимичный ряд, метафоры и другие художественные приемы, помещается в одну книгу. Мне кажется, увлечение такими произведениями не говорит о наличии хорошего вкуса.

Не хочу, чтобы люди думали: «Если я читаю книги, то уже молодец». В этом нет развития. Нейролингвисты говорят, что для профилактики Альцгеймера необходимо регулярно нагружать свой мозг. А три лучших вида нагрузки — это изучение иностранных языков, занятия музыкой и чтение сложных книг.

– Сейчас довольно много литературных курсов. С чем это связано? Почему и Ботан тоже начал свой литкурс?

– Сейчас много говорят о профессиях будущего, но, мне кажется, умение хорошо излагать свои мысли — навык настоящего. Эта тема актуальна, поэтому появляются курсы. Посмотрите на телефонный этикет — звонить стало дурным тоном, мы пишем письма! А еще мы ведем соцсети, блоги и все время находимся на виду. За кем-то следит 10 друзей, а за кем-то 50 000 — разницы по ощущениям никакой. Я одинаково думаю, какой пост опубликовать для 200 человек и для 10 000.

Все активности и проекты Botan (Smart Snack, Литфакультатив, Сказки на ночь) родились в ответ на запросы гостей. Вокруг библиотеки сформировалось комьюнити — это люди, которые так или иначе связаны с книгами. Они много читают и пишут. Последние полгода мы слышали намёки, да и сами думали, что пора запустить программу для тех, кто хочет заниматься литературой профессионально.

Все, что мы делаем, всегда ставим на три кита — эволюция, комфорт и тишина. Курс и про эволюцию, и про комфорт. А тишина у нас есть всегда.

– Настолько я знаю, вы читаете по 70 книг в год. Как вам это удается? Что вам дает прочтение такого большого количества книг?

– В прошлом году я прочитала 70 книг и сделала вывод — для меня и моих целей это много. Некоторые даже не могла вспомнить. Сейчас я не спешу, потому что беру книги немного «на вырост». Они мне труднее даются, но больше дают.

Для Начитала шоу (программа Алены Ивановой о книгах) разбираю одно издание в неделю, а уже для себя стараюсь читать медленнее. Хочется осознать и усвоить материал, чтобы двигаться дальше.

– Что нужно украинской литературе, на ваш взгляд?

– Украинской литературе, прежде всего, нужен читатель. Без читателя литература таковой не является, есть только её тело. Будет читатель, будут и издатели, и премии, и слава, и писатели, и все остальное. Постараемся подойти к этому вопросу с двух сторон – читательской, а теперь уже и писательской.

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