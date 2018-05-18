Новый Дэн Браун и шпионы: 5 книг, которые не отпустят до последней страницы

Новые книги этого обзора - на самом деле долгожданные бестселлеры, в которых сногсшибательный сюжет сочетается с искусным текстом. И какие бы они были по жанру - мистический детектив, экзотическая мелодрама или шпионская история - удовольствие от текста гарантировано!

Ден Браун. Джерело. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2018

Как всегда мистический, остросюжетный и необычный роман от автора Кода да Винчи - это то, что мы долго ждали. Международный бестселлер, наиболее знаковая книга этого года - на самом деле история о сорокалетнем миллиардере, который напоминает Илона Маска, поскольку повсеместно внедряет высокие технологии, произносит смелые футурологические прогнозы и собирается осуществить невиданный прорыв в науке. Поэтому грядет событие - речь изобретателя, после которой все в мире должно измениться, и на которую оратор приглашает выдающихся гостей, одного из которых в начале повествования встречает на вокзале грозный епископ, друг и советник короля.

Именно это и закручивает сюжет романа - опасность для церкви, ответы на основные вопросы человеческой жизни, которые решатся в ходе речи гениального героя-изобретателя. Стоит ли говорить, что без вмешательства искусственного интеллекта, протеста фанатиков всего мира и ритуальных убийств этот долгожданный роман не обойдется? Весь мир, казалось, сосредоточил свое внимание на эксперименте, который собирается поставить ученый, но криминальная составляющая его мира, как всегда, противоречит любой, не только научной логике. «Холод пробежал ему по коже, профессор резко встал и начал оглядываться, пытаясь выделить в темном зале хотя бы какие-то признаки движения. - Его пистолет, - прошептала Амбра, показывая пустую кобуру, - исчез! Она посмотрела в темноту вокруг и крикнула: - агент Фонсека! В темноте послышались шаги, а потом - звуки борьбы. И вдруг - оглушительный выстрел в упор - резкий, внезапный! Лэнгдон, Амбра и Бень бросились прочь, а за эхом выстрела в храме раздался мучительный крик». Книгу можно будет приобрести на Книжном Арсенале.

Девід Е. Гоффман. Шпигун на мільярд доларів. – Х.: Фабула, 2018

Смертельная опасность висела над героем этой шпионской саги времен холодной войны, основанной на рассекреченных документах ЦРУ. Ведь речь идет о сотрудничестве с американской разведкой скромного советского специалиста в области радиоэлектроники, а на самом деле - одного из самых успешных шпионов XX века. Благодаря ему США получили полную информацию о способах преодоления советских систем противовоздушной обороны, причем материалы, представленные советским агентом, американцы оценили в 2 млрд. Долларов. В романе ярко отражено тревожную атмосферу, царившую в «сердце тьмы», как называли в ЦРУ столицу СССР, где разворачивалась эта история.

По сути, это была шпионская операция, которая изменила ход истории, отбросив оборонительную систему Советского Союза на несколько десятилетий назад. Факты, изложенные в репортажно-дневниковой манере поражают описанием мрачной советской реальности, постоянного дефицита, тотальной слежки, опасности, которой подвергался любой в СССР, общаясь с иностранцем. «15 октября 1979 Во время встречи с офицером ЦРУ Толкачев высказывает пожелание получить яд для самоубийства. 11 февраля 1980 Во время встречи с офицером ЦРУ Толкачеву отказывают в предоставлении таблетки для совершения суицида. 9 декабря 1980 ЦРУ принимает решение предоставить Толкачеву таблетку цианида».

Марина Гримич. Ажнабія на червоній машині. – К.: Нора-друк, 2018

В начале этого экзотического романа его автор благодарит Ливан, в котором он живет и работает, поскольку страна научила его некоторым базовым вещам, обязательным не только на Ближнем Востоке. Прежде всего, это спокойствие, выдержка и хранение хорошего настроения в любой ситуации. Ведь сюжет романа складывается так, что без этого не обойтись, речь в романе о специфике межэтнических браков в упомянутом регионе, а также раскрытии секретов межконфессионального и межкультурного взаимопонимания. Тоже две украинки (конечно, «ажнабии», то есть «чужие»), замужем, соответственно, за суннитом и шиитом, и одна из них берется помочь мужу подруги объясниться с женой.

Однако, та неожиданно исчезает, и в ее поисках верная подруга-украинка с двумя мужчинами и еще таинственным спутником, который неожиданно присоединился к компании, едет красным авто через весь Ливан. Конечно, спокойствие при этом, как говорит их попутчик, крайне необходимо сохранять. «В разговор вставил свои «пять копеек» Зияд - Как лучший после Шехерезады рассказчик Тысячи и одной ночи, знаток древней алгебры и географии, звездного неба, риторики и красноречия, человеческих душ и белой магии, пусть Аллах оберегает меня от всякого зла говорю вам: главное в этой ситуации - выдержка! И, как ни странно, все с ним согласились».

Виктор Хорунжий. Салон «Санта Муэрте». — К.: Саммит-Книга, 2018

Этот замечательный мистический роман о влюбленном юноше по имени Себастьян вполне мог бы оказаться экзотической мелодрамой, если бы автор, известный своими неординарными произведениями, в которых мистика граничит с фэнтези - не имел юридического образования и не был композитором, продюсером и руководителем компании Space1Media World. Все это гарантирует, что креатив нам обеспечен, все нравственные проблемы в истории о любви и смерти решены, а упомянутые пограничные ситуации только предусматривают остросюжетное чиво. По крайней мере, в новом романе - это история о юноше, влюбленного в красавицу Камиллу - романтическую художницу, у которой есть необычное пристрастие.

И кто знает, можно ли при таких условиях сдержать свое слово о любви до самой смерти, когда эта самая смерть оказывается ближе, чем думалось, присутствуя в повседневной жизни как произведение искусства? «И она работала так увлеченно, что... Да, Он не ошибся: столь одухотворенно-возвышенное выражение глаз Камиллы нельзя истолковать иначе - это радость творчества. И девушка была настоящим художником, работающим в такой необычной манере. Она создавали шедевры на лицах покойников».

М. Шюкрю Ганіоглу. Ататюрк: Біографія мислителя. – Л.: Видавництво Анетти Антоненко; К.: Ніка-Центр, 2018

Подробный рассказ о легендарном правителе, который говорил, что революция не делается в белых перчатках, и во времена которого появилась Турецкая Республика и современная турецкая нация, на самом деле посвящена происхождению идей, на которых основывалась его деятельность. «В этом новом утопическом государстве, - уточняет автор, - именно национализм, санкционированный наукой, все определял как новая религия».

Также мы узнаем о книгах, из которых Мустафа Кемаль усвоил популярные на Западе теории конца XIX - начала ХХ в. (национализм, расовую антропологию, авторитаризм), А также об исторических лицах, с которыми Ататюрк делился замыслами или, наоборот, спорил. «Мустафа Кемаль также ввел ряд культурных изменений, предназначенных, чтобы сделать Турцию более западной. - замечает автор. - Его решение принять адаптированную версию латинского алфавита вместо используемого веками арабо-персидского письма демонстрировали желание удалить еще один символ прошлого».

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