Неправильные пчелы – пять лучших книг осени о мистике

Почти все книги этого обзора – мистические тексты, в которые трудно поверить, – или это учение и практики таинственного шамана, а может, современный мистический триллер. Дело в том, что этот жанр представляет собой сочетание детектива, боевика и романа ужасов. Поэтому «загадочное» чтиво многим придется по душе, поскольку даже хрестоматийный сюжет в действительности может быть сногсшибательной зомби-драмой.

Карлос Кастанеда. Вчення Дона Хуана. К.: Terra Incognita, 2018

Это одна из двух первых книг спиритуального сериала Карлоса Кастанеды, переведенного на десятки языков, который давно уже стал супербестселлером. В 1961 году Кастанеда изучал лекарственные растения, познакомился со старым индейцем, поэтому сейчас воспроизводит свое обучение у этого самого Хуана Матуса – мага, представителя древних шаманских практик. С одной стороны, многие критики указывают на невероятность событий, описанных Кастанедой, которые действительно больше напоминают мистические явления. С другой – его идеи приобрели немало последователей по всему миру.

В общем дон Хуан в записях Кастанеды представляет собой мудрого шамана, чей образ не совпадает со стереотипом индейского шамана, а знания, которыми он делится, не совпадают с представлениями академической науки о шаманской культуре индейцев. Кастанеда полагал, что дон Хуан изложил тип специфической системы, незнакомой для европейца, который, как правило, ориентируется на эдакое очевидно существующее в природе, а также на свои представления о том, как мир должен быть устроен.

Джейн Остін, Сет Ґрем-Сміт. Гордість і упередження і зомбі. – К.: Основи, 2017

Мистика в этой книге заключается в том, что перед нами якобы классика – шедевр британской литературы, полюбившийся многими поколениями читателей роман Джейн Остин, но совершенно в ином, измененном виде. Неудивительно, что на обложке указан еще и соавтор, который, собственно, и представил на суд читательской аудитории расширенную версию известной книги. Основной сюжет классического романа не нарушен, а дополнен совершенно новыми эпизодами, в частности бесчинствами зомби, которые в начале истории стали появляться в английских деревнях.

Дело в том, что страну постигла загадочная моровая язва, из-за которой мертвые вдруг начали оживать. Поэтому известные герои романа, двое влюбленных, произносят свои романтические монологи – а на самом деле словесные поединки – на фоне реальных поединков на кровавом поле боя. Каннибализм, тысячи трупов, надменные дворяне, борьба с сатанинским нашествием – все это преобразует классический роман в современное чтиво, эдакий настоящий боевик вперемешку с мистическим триллером.

Кэтрин Стедман. Опасная находка. - М.: Клуб Семейного Досуга, 2018

По сюжету этого мистического триллера главная героиня мечтала о медовом месяце на Бора-Бора. Но вместо райского отдыха им с мужем Марком пришлось стать участниками смертельно опасного приключения. И все произошло из-за сумки, зацепившейся за их лодку, и в которой оказался «джентльменский набор» любой криминальной драмы: пачки денег, бриллианты, пистолет и телефон с флешкой. Конечно, супруги решают оставить ценную находку себе.

Между тем женщина возвращается к съемкам документального фильма о трех заключенных, с которыми она запланировала провести интервью. Но неожиданно один из них исчезает, сразу же выйдя на свободу. Тогда же героиня обнаруживает на телефоне голосовое сообщение, в котором некто просит вернуть флешку в обмен на два миллиона евро. Но флешка, оказывается, исчезла! Кто же мог ее украсть, если о находке знали только они с мужем? Или был еще кто-то третий, незаметный, то есть, как говорится, все время на глазах? И когда героиня узнает, кто это, ей придется поверить в жестокую правду.

Ерін Морґенштерн. Нічний цирк. – Х.: Віват, 2017

Это необычная история о поединке двух юных магов – дебютный роман американской писательницы, переведен на двадцать языков, в результате чего стал мировым бестселлером. Кстати, маги, как и положено в эту весеннюю пору, влюблены друг в друга, но Селию и Марка с детства обучали сильные учителя, не знавшие поражений. Поэтому в поединке должен остаться в живых только один. Ведь на самом деле этот цирк, приезжающий без афиш и открывающийся ночью, – арена для противостояния воли и воображения.

И все причудливые герои этой мистической детективной истории – эксцентричный владелец цирка, неуловимая девушка-змея, загадочная прорицательница и рыжеволосые близнецы, появившиеся на свет за кулисами, – лишь инструмент магии в фантастическом потоке заклинаний и чар. Сможет ли любовь – чувство, пропускающее свет в комнату юных соперников, одолеть извечные чары зла? Или победу в очередной раз одержит невидимый кукловод этой страшной, но весьма интересной истории? Тем более что от результата дуэли, как всегда, зависят не только успех героев, но и судьбы зрителей в магическом ночном цирке.

Андрій Курков. Сірі бджоли. – Х.: Фоліо, 2018

По сюжету этого романа жизнь обоих главных героев испытывает судьбу, еще и мистика в конце прилагается. Дело в том, что оба они оказались в серой зоне во время войны на Востоке – только двое в заброшенном селе. Один из них – пенсионер, занимается разведением пчел, и в гости к которому иногда заглядывают бойцы из украинских войск. Второй – его одноклассник – дружит с сепаратистами. Первому пришлось переехать к знакомому пасечнику в Крым, чтобы уберечь, сохранить пчел. «Серые пчелы способны в любое время побеспокоить.

Но сейчас у них зимовка, а стенки в ульях толстые, сверху на рамках и крышках закрыты листами войлока. Внешне по бокам – пластинами железа. Однако, несмотря на то что ульи установлены в сарае, залетный снаряд может угодить с любой стороны. Тогда осколки могут сначала железо порубить, а потом... Потом у них, может, и сил не останется деревянные стенки ульев насквозь пробить и пчелиную смерть посеять?..». Но на этот раз в его жизни впервые «отзываются» его подопечные, причем неожиданным, мистическим образом. Пчелы стремительно начинают влиять на сюжет, продвигая действие романа, и их хозяин уже не знает, кому доверять.

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