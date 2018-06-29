Не ангелы. 5 книг для летнего чтения

Почти все герои с героинями этих книг оказываются далеко не безобидными и послушными – от мальчика, искавшего жену своему отцу до девушек, которым мама завещала быть ангелами. В остальных историях не только описываются головокружительные приключения, но и рассказывается, как жизнь по нашему желанию в любой момент может стать или адом, или раем.

Коллін Гувер. Покинь, якщо кохаєш… - Х.: Віват, 2018

Прошлое настигает героиню этого мелодраматичного романа, похожего иногда на «семейный» триллер, уже в зрелом возрасте. Девочкой она жила в семье, вполне добропорядочной на первый взгляд, но это была ширма – сюжет вроде мыльного сериала, в который врывается социальная драма. Отец – тиран и деспот, издевается над женой, «воспитывая» дочь, и все его действия пытается «объяснить» несчастная жена, а дочь неожиданно обнаруживает эти самые жестокие черты уже в своем собственном мужчине. И снова погружается в воспоминания о детстве, в котором мама умоляла ее не губить карьеру отца и не обращаться в полицию.

Я пошла на кухню и открыла ящик стола, - вспоминает героиня. - Схватила самый большой нож... И даже не знала, как это объяснить. Мне казалось, что в моем теле была не я. Я видела все как бы со стороны: я шла через кухню с ножом в руке. Знала, не воспользуюсь им. Просто хотела что-то «больше» себя, чтобы напугать отца и он оставил маму в покое. Но на пороге кухни кто-то обеими руками схватил меня за талию и потянул назад. Я уронила нож. Папа ничего не слышал, а вот мама услышала...»

Виктор Хорунжий. Звездные ангелы. Новый мир. – К.: Саммит-книга, 2018

Говорят, некоторые люди, встречающиеся в повседневной жизни, на самом деле могут быть ангелами, спущенными на землю для проверки нас «на вшивость». То есть на милосердие в отношении ближнего, который может оказаться бомжом или пьяницей. Героиням этого романа при таком раскладе легче, поскольку это две красавицы-сестры Элис и Кэтти, проживающих в небольшом уютном городке, где все друг друга знают, учатся в университете, и отличаются между собой характерами. Впрочем, одна из них даже во сне спасается от волков в полете, получая знак на свою истинную сущность, а вторая... «– Эли… – не выдержала Кэти. – Ты сегодня про птиц говорила… так, словно это чувство тебе знакомо. – Какое чувство? – Ну… будто ты понимаешь, что должна быть не здесь… Что тебя где-то очень ждут, а всё, что окружает сейчас, не твое, не настоящее… Кэти затаила дыхание.

Она боялась, что сестра посмеется над ней, всегда такой рассудительной и рациональной. Но Элис оставалась серьезной. – Странно… – после долгого молчания ответила она. – Я думала, только у меня такое в последнее время. Думала, старею, наверное, если подобные мысли в голову лезут». На самом деле, все так, как должно быть, и недаром у девушек, которых воспитывает отец, от мамы на плечах знаки. Которые, как подсказывает древняя книга, означают «Звезду ангелов». И приключения, которые теперь случаются с сестрами, не простые, поскольку написано в этой книге: «В темные времена недоверия и смуты пойдут друг против друга Правитель Светлый и Тень его, и будет между ними борьба. И кровь напоит землю, и перестанут различать их: Правителя и Тень его».

Виктор Ерофеев. Русская красавица. – Х.: Фолио, 2018

Этот роман в свое время – а именно в конце 80-х – наделал много шума в советском обществе, где секса, как известно, «не было». Ведь именно это отрицает молодая провинциалка, которая приезжает покорять Москву – во время одного из таких «необычных» актов ее старый любовник умирает, и родиться должно от него... как в сказке Пушкина – то, от чего героиня вынуждена бегать «русским полем», искупая свою вину. В общем самого автора романа всегда упрекали «несоответствием» эпохе, называя графоманом, провокатором и функционером, хоть он и входил в опальній альманах Метрополь. И основным мотивом его трилогии, куда вошла Русская красавица (а также Страшный суд и Энциклопедии русской души), остается не столько кощунство, сколько безжалостное высмеивание идеологических конструкций, сложившихся в России в течение последних веков, породивших такие понятия, как «русский Христос», «народ-богоносец»,«русский мессианизм» и т.д.

«Новый Бог, – вирішує цю проблему Єрофєєв, – будет, конечно, непредвиденным. Нежданно-негаданным. Выскочит очень страшным. В перьях или в шубе? Фаллическим? Вагинальным? Смешанно-андрогенным? Порнографическим? Ученическим, как десятилетняя кукла? Скорее всего – попсово-придурочным, как все прошлые боги, но с учетом новой тоски и high-тек дострижений». В любом случае, роман блестящего публициста и талантливого критика вполне возможно, что достиг уровня «шедевра», как напоминают издатели, и нам остается только проверить это, прочитав Русскую красавицу.

Катарина Венцль. Киевские дневники 1990-1993. – К.: Каяла, 2018

В свое время у этого автора выходил московский дневник, в котором «жили» такие легендарные личности 90-х, как Сорокин, Пригов, Пепперштейн, а в этот раз нам предлагают «киевские» будни того времени. Независимой Украины тогда, как известно, не существовало, мюнхенскую студентку пригласил на стажировку киевский горисполком по программе городов-побратимов, и поэтому все в ее жизни якобы должно было быть вполне официальным и номенклатурным.

Отель, бюро переводов, осмотр памятников архитектуры, дружба с коллегами. Но очень быстро она понимает, что «настоящая жизнь не такая», переселяется на частную квартиру, заводит знакомство с богемными украинскими художниками и музыкантами, бросая работу и путешествуя по стране. Во время поездок – по окраинам Киева, а также даекому Львову – записывает свои впечатления, фиксирует события, описывает настроения и атмосферу того далекого советского времени.

Ґюдрун Скреттінґ. Антон та інші нещастя. – Л.: Видавництво Старого Лева. – 2018

Так же среди специальных гостей нынешнего Книжного Арсенала была, как известно, автор, чья презентация входила в основные события Детской программы. Дело в том, что в своей книге Ґюдрун Скреттинґ – норвежская пианистка и писательница – рассказала забавную историю о приключениях Антона, двенадцатилетнего подростка, у которого куча проблем. Свои проблемы он считает настоящим бедствием, и очень хочет быть полезным. Например, для папы, которому он, пытаясь примирить родителей, вместе с сестрой И не... ищет невесту.

Впрочем, это не просто, если учесть, что на работе отец парня продает... дачные туалеты, поэтому популярность его среди женщин под большим вопросом. Но разве из-за этого стоит расстраиваться и бросать свою затею? Повесть для детей Антон и другие несчастья стала дебютной для Скреттинґ, впрочем, именно за нее автор получила награду от Министерства культуры.