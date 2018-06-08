Настройся на приключения. Пять книг, которые стоит прочитать перед отпуском

Летний отпуск - это, как правило, путешествие, во время которой нас ждут приключения как вид отдыха.

Неудивительно, что почти все авторы книг этого обзора считают, что от нас самих зависит, каким он будет - веселым или грустным, интересным или скучным, однообразным или разнообразным.

Украинский писатель Игорь Бондарь-Терещенко собрал для НВ STYLE пять книг, которые стоит прочитать перед отпуском.

Джоджо Мойєс. Один плюс один. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2018

Выбрав эту историю автора, которая специализируется на счастливых финалах, мы не разочаруемся, особенно перед летним отпуском. Ведь по сюжету семья собирается именно в путешествие, во время которого мы узнаем все подробности о жизни родителей и детей. Все по очереди - кроме собаки, конечно (которая, тем не менее, принимает участие в ссорах) рассказывают о своих проблемах. Мать - об изнурительном труде, отец - о недоразумениях с детьми, а что касается самих детей...

" - Там, у напівпорожньому ресторані, сидячи на червоній шкіряній банкетці й дивлячись, як потроху стигне небажаний сніданок, Ед нарешті зрозумів, як сильно тужить за батьком. Він віддав би що завгодно, аби тільки побачити його обнадійливий кивок, подивитися, як проступає на його обличчі дещо неохоча усмішка. Він не тужив за домом усі п’ятнадцять років, відколи поїхав, аж раптом відчув такий сум, що почувався геть розбитим. Він сидів у ресторані, видивляючись крізь засмальцьоване вікно на машини, що проносились автострадою, і почуття, якому він не міг дібрати назви, накривало його з головою подібно до велетенської хвилі".

Алі Сміт. Як бути двома. - Х.: Фабула, 2018

Этот роман о любви и несправедливости - пожалуй, лучшая из книг одной из самых ярких писательниц современной Британии. С одной стороны, это авантюрная история о британском подростке, девушке Джорджии, которую зовут Джордж, в этом проявляется гендерный момент повествования. Недаром роман - это рассказ о «двух в одном», о «слиянии двух начал», «двух сущностях в одном теле». По сюжету, мать девочки умерла, она живет с отцом в старом доме и мечтает, чтобы тот рухнул. Играет в слова, раздражает своего психоаналитика, вспоминает умершую мать, в частности поездку с ней в Феррару для осмотра фрески художника эпохи Возрождения - именно это было одним из испытаний, которое осталось в памяти на всю жизнь. И именно в нем - ключ к «гендерной» разгадке романа. Тогда мать выдвинула гипотезу, что художник, нарисовавший фреску, был девушкой, и это заинтриговало маленькую героиню.

С другой стороны, вторая часть романа - о путешествии того же художника, который попадает в наше время. Он изучает быт героини, ходит за ней, рассматривает ее дом, и заодно рассказывает о своей службе у герцога, который заказал ему фреску. Художник принимает девочку за мальчика, и это не удивительно, ведь гипотеза матери о его собственном поле оказалась верной.

Георгий Голубенко. Одесский Декамерон. - Х.: Фолио, 2018

Автор этой книги не случайно замечает, что в случае с его родным городом, о чьих героях он пишет, указатели не нужны. Читатель, прибыв в Одессу, может идти на все четыре стороны, и будет ему счастье - встречи со столицей юмора, ее остроумными жителями, забавными ситуациями. Именно этим наполнен Одесский Декамерон - настоящая сокровищница одесских шуток, жизненной мудрости, бытовых зарисовок, в которой немало рассказов, незавершенный роман, а также отзывы друзей об авторе, который не дожил до выхода книги. На многочисленных фото - их веселые встречи, среди участников - легендарные имена: Михаил Жванецкий, Семен Альтов, Валерий Хаит, Олег Филимонов. И все в книге вращается вокруг родного города автора.

«Одесса - город рыжий, - настаивает он. - Построенный из рыжего камня, купающийся в ослепительно-рыжем солнце, он рыжий еще и потому, что вот уже более двухсот лет блестяще исполняет, как говорится, на мировой арене роль рыжего клоуна, постоянно развлекающего всех, кто приезжает сюда, своими смешными, а иногда чуть печальным шутками».

Франсуаза Дольто. Боротьба за дитину. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2018

Наверное, перед семейным летним отдыхом особенно важно будет в очередной раз осознать, что подросток - это сложная система, которую обязательно надо понять, Автор этой книги - один из немногих, кто на профессиональном уровне осветил тему подросткового периода. Что значит на профессиональном? Каждый из нас имеет дома инструкцию по пользованию пылесосом, стиральной машинкой, а также знает, как поливать цветы или выгуливать собаку. Поэтому эту книгу вполне можно считать инструкцию по обращению с подростками в семье. Автор, будучи специалистом в области детской и подростковой психологии, поднимает такие важные, но «неудобные» темы, как сексуальность, одиночество, проблемы в школе, употребление наркотиков, самоубийство, отношения с родителями, побеги из дома и пр.

Методика, о которой нам рассказывают, отличается от общепринятой, при этом автор в очередной раз напоминает, что подростковый возраст - это период перестройки организма, в том числе, психики. Ведь в основном принято исследовать проблему социализации подростков, поиск ими смысла жизни, бунт против родителей, формы самоопределения. Впрочем, автор доказывает, что все это вторично по сравнению с чувственностью, которая пробуждается в это время у ребенка, и которая иногда его пугает, толкая на поступки, которые невозможно объяснить. При этом, конечно, не забыты также социальные предпосылки подростковых проблем, а также выражается надежда на то, что мы все-таки сможем понять позицию подростка и встать на его сторону.

Вольфґанґ Шивельбуш. Смаки раю: Соціяльна історія прянощів, збудників та дурманів. - Л.: Видавництво Анетти Антоненко; К.: Ніка-Центр, 2017

В своей книге, которая обязательного понадобится в поездке, известный немецкий исследователь применяет подход, основанный на истории европейской цивилизации. Таким образом, автор Вкусов рая, обращаясь к истории незаметных уже сегодня вещей, создает опорные точки для нашего воображения, позволяя окунуться в человеческий мир, каким он был задолго до того, как стал для нас привычным. Например, перец чай, кофе, табак - какое место они занимали в жизни человека на протяжении веков, начиная с эпохи Средневековья до нашего времени?

История завоза, первые кофейни времен реформации, будуары испанской аристократии - этими эпизодами полнятся разделы, которые интригуют уже самими названиями. Кофе и протестантская этика, Эволюция курения: трубка, сигара, сигарета, Опий, пролетариат и поэзия, не говоря уже о рецептах, сделанных на основании анализа литературы и искусства. Так, анализируя картину средневекового художника, автор рассказывает историю о том, что и как ели в ту эпоху. В частности пивной суп - до того как картофель вошел в европейский рацион - был основной ежедневной пищей.

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