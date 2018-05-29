Книжный Арсенал 2018. Десять самых ожидаемых книг украинских издательств

На нынешнем Книжном Арсенале будет представлено большое количество новых книг, и поэтому, чтобы не потеряться в море информации, нужен гид из самых интересных изданий, которые мы все ждали. Довольны должны остаться не только любителя готического прозы, социальной мелодрамы и ретро-романов, но и те, кому интересны современное искусство, история, культура.

Франческа Меландрі. Вище від моря. – К.: Нора-друк, 2018

Этот необычный роман - психологическая драма, рассказывающая о том, откуда в мире столько жестокости, как справиться с неконтролируемым гневом и как преодолеть страх, унижение, желание покинуть этот безумный мир. По сюжету, это классический треугольник героев - Луиза из маленькой деревни в центральной Италии, мать пятерых детей, Паоло, бывший преподаватель философии и тюремный надзиратель Нитти. И даже действие романа происходит в замкнутом от всего мира пространстве - все герои и персонажи оказываются на острове, где расположена тюрьма строгого режима, а сильный шторм и несчастный случай препятствует возвращению на континент.

И пусть вокруг другие заключенные, но несчастные герои - не только посетители, но и надзиратель - испытывают только свою боль и отчаяние. Паоло ездит к своему сыну-террористу, и в тюрьме вершит суд на ближними (убивает парня, который вышел из их организации). Луиза посещает человека, который убил двух человек, и ее воспоминания - о том, как начиналась их совместнаю жизнь, и каким нежным и красивым был человек в начале. У надзирателя тоже проблемы в семье из-за неконтролируемой жестокости. И теперь все они вместе, на острове, ночью и размышлениях, вынуждены общаться и рассказывать о своей судьбе.

Марина Абрамович. Пройти крізь стіни. – К.: ArtHuss, 2018

«Королеве перформанса», известной сербской художнице, недавно исполнилось семьдесят, и именно к этому юбилею была приурочена публикация ее мемуаров, которые теперь вышли в Украине. В книге фрагментарно представлены все периоды жизни автора - художественная деятельность в Югославии и Белграде 70-х, любовь к художнику Улаю, развод с ним через 12 лет на Китайской стене, исследования возможностей своего ума и тела, описание скандальных выступлений художницы в обрамлении большого количества иллюстрации. Книга рискует повторить успех знаменитого арт-проекта нью-йоркской MоMA В присутствии художника - во всяком случае эффект присутствия от чтения гарантирован.

«Марина Абрамович - одна из самых известных художниц современности. За ней - большая личная история, потери, боль и непрерывное расширение границ представления о том, чем является человек. Что есть человек. Ее автобиография может быть ключом к пониманию ее. А через ее историю - и новейшего искусства и современности», - отмечает Александр Михед, куратор серии UkrainianArtBook, в которой вышла книга.

Ісабель Альєнде. Там, за зимою. – Л.: Видавництво Анетти Антоненко, 2018

История чилийской женщины - это настоящий калейдоскоп судеб и жизней, которыми богата латиноамериканская культура. Героиня романа не так давно живет в нью-йоркском Бруклине со своей собачкой, преподает в университете по шестимесячным контракту, варит уху, «способную подняты из могилы мертвеца», и в свои шестьдесят два года ищет замену заброшенном любовнику, мечтая завести роман с коллегой, что сдает ей квартиру.

Тот живет с пожилим отцом, четырьмя котами и боится умереть в одиночестве. И только авария на заснеженной улице, которая привела в их дом молодую латиноамериканку, переплела судьбы и жизни. Как удивительный камертон, она заставляет героев рассказать свои истории, поведав свою историю о брате-бандите и бегстве на заработки. Поэтому читатель не заскучает на карнавале экзотических историй и приключений, которые ждут троицу героев, что неожиданно объединились зимней ночью в сонном Бруклине.

Говард Лавкрафт. Повне зібрання прозових творів т. ІІІ. – К.: Видавництво Жупанського, 2018

Наконец-то все любители «готического» чтива дождались выхода очередной книги из собрания сочинений мастера сюжетной магии и классика литературного триллера. Третий том полного собрания прозаических произведений выдающегося метра литературы, «загадочного и потустороннего» Г. Ф. Лавкрафта посвящен последнему периоду жизни и творчества писателя (с 1930-го по 1935-й год).

Именно в этот период из-под его пера появились такие масштабные произведения, как Шепот в темноте, В горах безумия, Мрак над Инсмутом, Сны в Ведьмина доме и За пеленой времени, которые завершили формирование цикла Мифов Ктулху и полностью представили публике страшную и причудливую манеру письма Лавкрафта.

Майк Викинг. Маленькая книга Люке. - М.: Клуб Семейного Досуга, 2018

Автор этой книги работает в Институте исследования счастья в Копенгагене, но вопросы, на которые он пытается дать ответ, на самом деле интересуют почти каждого человека в этом мире. Итак, что такое счастье? Из разделов книги под названием Деньги, Здоровье, Доброта, Доверие понемногу складывается мозаика этого причудливого явления, но наиболее интересны «живые» рассказы автора о его поиски.

Ведь где бы он ни был, везде стремится понять, что такое счастье, благополучие, удовлетворение жизнью. «Итак, каков общий знаменатель для счастливых людей на планете? - спрашивает автор перед тем, как ответить на все вопросы о счастье. - Чего мы научимся, если внимательно посмотрим на самые счастливые страны мира? Что мы можем сделать, чтобы самим чувствовать себя счастливее? Это вопросы, на которые дает ответы, собственно, эта книга: здесь раскрываются секреты счастливых народов и взгляды на добро, которое существует в мире. Поэтому идем вместе на поиски сокровищ!»





Kazimir Malévitch. La Période Kiévienne 1928-1930. – К.: Родовід, 2018





В контексте возвращения украинских имен в казну национальной культуры, это издание о всемирно известном художника, все тексты которого в Украине печатаются впервые, имеет большое значение. Ученик Пимоненко и Мурашко, авангардист Казимир Малевич предстает в своих воспоминаниях о детстве и юности, родителях и обучении не только футуристическим гуру, который оформлял книги поэтов Хлебникова и Крученых, а также автором легендарного Черного квадрата и метром супрематизма.

Этнографическая составляющая его творчества, автобиографических заметок откуда возникает Гоголь, которого автор очень ценил, а также художественная поэтика раннего творчества позволяет причислить этого художника, архитектора, педагога и философа к украинской культуре. И что будущая авангардная деятельность художника - лишь очередной период его биографии, которым его творчество не ограничивается.



Марія Галіна. Мала Глуша. – Х.: Фабула, 2018



Молодая практикантка Роза из первой части этой «фантастической саги времен застоя» работает с ведьмой, ее насмешливый поклонник - охотник на демонов, ликвидацией которых занимается таинственный отдел в приморском городе, а сама она встречается со страшными мутантами. Что это? Неужели эту гадость в Одессу, которую можно узнать по сюжету, накануне Олимпиады 80-го года завозят зарубежные танкеры с лайнерами? И как с этим справиться?

Отдел тайной очистки - вот что помогает городу-герою жить в относительном покое, ведь вокруг полно демонов, призраков, суккубов и других потусторонних чудовищ. Так же в загробное царство отправляются герои второй части романа, чтобы освободить из мира мертвых - Малой Глуше - своих родных: муж - жену, женщина - сына. Мораль истории такова, что прошлое следует отпускать, чтобы жить сегодня, мечтая обычно о «светлом будущем».





Виктор Хорунжий. Салон «Санта Муэрте». — К.: Саммит-Книга, 2018

В жанровом отношении этот мистический триллер - экзотический роман о влюбленном юноше по имени Себастьян - вполне можно сравнить с классиками стиля вроде Эдгара По и Стивена Кинга. По сюжету, главный герой узнает, чем занимается ее девушка, которая работает визажистом в салоне ритуальных услуг, но это не останавливает его, более того, он сам со временем подвергается чарам «загробной» эстетики.

И хотя речь о смерти, чья эстетика еще никому не приносила добра, однако, автор этой истории - современный украинский писатель, известен именно своими неординарными романами, в которых мистика и фэнтези сочетаются с реальностью, любовью и драмой. Соблюсти этические нормы ему помогает юридическое образование, и поэтому его история безупречна в смысле рискованных ситуаций, а профессия композитора, а также работа продюсером и руководителем компании Space1Media World придает роману «правду жизни». Которая порой бывает неутешительная, поскольку речь все же о потусторонней мистике.

Awesome Dnipro. – К.: Основи, 2018

Пожалуй, впервые за модернизации этого города взялся профессор Кубийович, выдав после войны в диаспоре учебник по географии Украины. Уже сегодня, в проекте, посвященном презентации украинских городов, которым занимаются Анна Копылова и Дана Павлычко, в путеводителе Днепропетровском нам предлагают узнать об истории города, культуре, известных людей и спорте.

Если же подробнее, то узнать можно даже о супермаркетах и популярных ресторанах, а также о парках, заводах и искусстве, музее ретро-машин, домом с 36-ю подъездами и о самом масштабном в мире еврейском центре.

Анатолий Вишевский. Хрупкие фантазии обербоссиерера Лойса. – Чернівці: Meridian Czernowitz, 2018

Этот роман - потенциальный европейский бестселлер, чей автор мастерски и профессионально, без купюр и умолчаний рассказывает историю старого мастера фарфоровой дела, который влюбился в юного продавца апельсинов. Атмосфера, быт, мельчайшие детали интерьеров, цены и привычки, лексикон и традиции современников героя во времена Просвещения - все в романе изложены с большим знанием дела, тактом и психологической убедительностью.

Мастер по памяти делал фигурки из своего платонического (сначала) любовника, а когда тот вернулся из армии, его жизнь изменилась - но к лучшему? Жизнь втроем - с женой и молодым квартирантом, который лишился ноги - содержание быта и участие в светской жизни того времени - или этому стремился и ли об этом мечтал старый мастер в своих «хрупких фантазиях»?

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