Книжная полка. Must-read от инвестбанкира Сергея Фурсы

В 2010 году сервис «Google Книги» заявил, что в мире издано уже порядка 130 миллионов книг. Как найти среди миллионов сюжетов написанный именно для вас, в совместном проекте НВ Style и Montblanc, рассказывают известные украинцы. Первый собеседник – инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Какие три книги произвели на вас самое большое впечатление?

Если нужно выделить только три, это: «Алмазная колесница» и «Пелагея и красный петух» Бориса Акунина и «По ком звонит колокол» Хемингуэя. Последнюю я отношу к книгам, которые выворачивают вас наизнанку. Книга ведь работает тогда, когда прочитанное рождает в вас сопереживание. К тому же «По ком звонит колокол» резонирует с тем, что сейчас происходит вокруг Украины и в целом в мире.

«Алмазная колесница» – просто красивая большая история, после которой вам захочется в Японию. Для меня эта книга – о любви автора к этой удивительной стране. Акунин очень трепетно показывает нам совершенно другую культуру, гармонично вплетая все в историю. На мой взгляд, умение показать целую культуру или целую эпоху на фоне интересной истории – это потрясающе, потому что это учит. Ведь просто так учиться никто не хочет, и тогда на помощь приходят книги.

«Пелагея и красный петух» удивила схожестью мыслей с теми, которые зацепили в части об Иешуа «Мастера и Маргариты» Булгакова. Для меня это было неожиданно, поскольку совершенно разные жанры. И хотя я очень люблю книги Акунина, никогда не считал, что они способны изменить мировоззрение.

Что сейчас читаете?

Честно – не помню название. Недавно в дороге начал читать какое-то фэнтези, так и лежит. Видимо, до следующей поездки. А вообще жду, когда придет заказанный «Ореховый Будда» Акунина.

Стоит ли дочитывать неинтересную книгу?

Обычно советуют бросать, а не мучиться. Но у меня был и такой, и такой опыт. Кстати, с довольно популярными книгами. Первая – это «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. Не осилил. Роман напомнил кино, в котором уже спустя пять минут ясно, что будет в конце, а потому не понятно, зачем десять раз повторять одно и то же. А вот «Шантарам» Робертса дочитал. За полгода.

Но, думаю, надо бросать. Разве что очень хороший слог. И тогда читать, получая удовольствие от слога и надеясь, что автор порадует интересной мыслью хотя бы на последней странице.

Согласны, что для каждой книги свой возраст?

Скорее да. Не уверен, что это касается всех книг. Возможно, «Дети капитана Гранта» интересны в любом возрасте. А до некоторых книг действительно нужно дорасти.

Делаете заметки во время чтения?

Нет. Я читаю в основном художественную литературу и не думаю, что там нужны заметки. Возможно, что-то записывать стоит, когда читаешь нехудожественную книгу. Но я не поклонник таких изданий.

Не верю в книги, которые учат жить, как не верю в эффективность тренингов

И специальный вопрос партнера нашего проекта – компании Montblanc. В 2017 году вышла ваша дебютная книга – «Путь домой», драматическая история, рассказанная на фоне военного противостояния на востоке Украины. Как возникла идея написания книги, и о чем она для вас как для автора?

На самом деле у меня была в голове история, и нужно было от нее избавиться. Это как исповедь. Сходили, рассказали, и в голове освободилось место. То есть идея написать книгу родилась спонтанно, это не было целью всей моей жизни. Хотя, безусловно, стало большим свершением.

Истории персонажей развиваются на фоне событий на Донбассе. Почему именно эта тема? Потому что происходящее на востоке стало мощным катализатором, вынудившим людей проявлять себя, свои хорошие и плохие стороны.

Я стремился одновременно и рассказать историю, и показать субъективный взгляд на то, что происходит, но так, чтобы автор был спрятан далеко в кустах. К слову, «Путь домой» предполагает написание приквела и сиквела. Но вначале хочу издать книгу на английском.

Анкета читателя

1. Сколько книг успеваете прочесть за год?

Не подсчитывал. Думаю, 10–20.

2. Как выбираете, что читать?

Обычно это чья-то рекомендация. Например, “Девушку с татуировкой дракона“ Стига Ларссона купил после рецензии театрального критика Олега Вергелиса в “Зеркале недели“.

3. Где покупаете книги?

В основном в интернет-магазинах. Но часто бываю в “Букве“.

4. Идеальная обстановка для чтения:

На даче, когда все дела закончены, садится солнце, уже не жарко, и у тебя есть полчаса–час почитать в тишине на природе.

5. Как читать осознанно?

Не знаю, читаю ли я осознанно. Я читаю, чтобы просто получить удовольствие. Возможно, это и дает осознанность

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