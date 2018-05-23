Международную Букеровскую премию получила писательница украинского происхождения Ольга Токарчук

В Лондоне объявили лауреата Международной Букеровской премии, которая вручается неанглоязычному писателю и его переводчику на английский. В этом году награда досталась Ольге Токарчук - польской писательнице украинского происхождения.

Токарчук была награждена за роман Бегуны (в английском переводе Flights). Писательница разделила приз в 50 тыс. британских фунтов с переводчиком англоязычной книги Дженнифер Крофт, пишет New York Times.

"Токарчук - писатель с замечательным остроумием, воображением и словесным мастерством, - говорится в заявлении Лизы Апиньанези, возглавлявшей судейскую коллегию. – (В своей книге Токарчук) "пролетает через галактику отправлений и прибытий, рассказов и отступлений, все время исследуя вопросы, близкие к современным и человеческим проблемам, - где только пластик избегает смертности".

В перечень номинантов премии в этом году входили французская писательница Виржини Деспентс, южнокорейская писательница Хан Ган, венгерский писатель Ласло Краснохоркай, испанский писатель Антонио Муньос Молина, иракский писатель Ахмед Саадави.

Ольга Токарчук – польская писательница и поэтесса украинского происхождения. Критики относят ее к представителям так называемой «молодой прозы 1990-х годов». Роман Бегуны принес ей самую престижную в Польше литературную премию Нике (2008).

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