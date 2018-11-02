Книжная полка. Must-read от бизнесмена Ярослава Пригары

Сегодня многие, в том числе ученые, спорят о том, что эффективнее: читать книги или слушать. Психолог из Университета Виргинии (США) Даниэль Уиллингхэм (Daniel Willingham) утверждает, что процессы равноценны. А сегодняшний собеседник книжного спецпроекта НВ Style и Montblanc, генеральный директор представительства Mercedes-Benz в Украине Ярослав Пригара, предпочитающий как раз слушать, уверен, что у аудиокниг много преимуществ.

Какие три книги произвели на вас самое большое впечатление?

На самом деле очень сложно выделить именно три. Это как назвать трех лучших олимпийских чемпионов, когда спортсмены – из разных дисциплин, разных эпох. Но если все-таки нужно остановиться на трех изданиях, то это: «Сказать жизни да! Психолог в концлагере» Виктора Франкла, «Ружья, микробы и сталь: история человеческих сообществ» Джареда Даймонда, «Sapience. Краткая история человечества» Юваля Ноя Харари.

Первую книгу из этого списка, на мой взгляд, должен прочитать каждый, потому что каждый найдет здесь свою историю. Моя бабушка прошла концлагеря, но она никогда не рассказывала о той части своей жизни. Прочитав книгу Виктора Франкла, я понял, что невозможно человеку, который не был там, представить все ужасы жизни в концлагере. Книгу можно и нужно разбирать на цитаты. Мне особенно запомнилась эта: «Из всего этого мы можем заключить, что на свете есть две “расы“ людей, только две! Люди порядочные и люди непорядочные».

Вторая книга списка – Джареда Даймонда – ответ на вопрос о том, как западной цивилизации удалось занять доминирующую позицию в мире и почему сегодня положение фигур на мировой шахматной доске именно такое. Автор доказывает, что это – следствие географии, а не, к примеру, превосходства генома.

А «Sapience. Краткая история человечества» Харари – лучшая книга по истории Homo Sapience, которую я когда-либо читал; очень внятный и убедительный рассказ о том, как человек разумный победил в схватке за господство над планетой Земля.

Что сейчас читаете?

«Архипелаг ГУЛАГ» Солженицина. Долго откладывал прочтение этой книги, но недавно увидел сразу несколько хороших рецензий и понял, что пришло время.

Стоит ли дочитывать неинтересную книгу?

У каждого свой ответ на этот вопрос, мой – однозначно не стоит. Если книга не цепляет, значит, она не ваша. Или еще не пришло ее время, и нет смысла погружаться в нее. К слову, я часто возвращаюсь к книгам, которые с первого раза взаимностью мне не ответили.

Согласны, что для каждой книги свой возраст?

Однозначно! Примеров того, когда книга в другом возрасте открывалась по-новому, множество. Например, ту же «Белую гвардию» я повторно открыл в 2014 году, и это был совершенно другой Булгаков, который говорил мне совершенно о другом. Но не могу сказать, что перечитал много книг. Мир литературы настолько бездонный, что не хватит десятков жизней, чтобы прочесть хоть малую его часть, а мне хочется постоянно открывать что-то новое. Хотя могу «переслушивать» некоторые разделы книг. Большинство книг я слушаю в аудиоверсии и нередко возвращаюсь к главам, которые срезонировали. Причем любопытно, что при повторном прослушивании текст часто воспринимается совершенно по-другому.

Есть книга, которую не поняли? Или которая, возможно, не срезонировала?

И не одна. В таком случае я останавливаюсь и откладываю книгу на потом. Например, я безумно люблю читать о том, как создавались бизнесы, бренды. Но проблема таких книг в том, что не так часто в них рассказывается правдивая история. Нередко это лощенный текст. Или скучный, оттого что многое, что можно и нужно было рассказать, по тем или иным причинам умалчивается. Вот недавно начал читать книгу Сэма Уолтона о создании компании Wal-Mart. Отложил. Вернулся спустя какое-то время. И снова отложил. Думаю, навсегда.

Вы делаете заметки во время чтения?

Поскольку книги я в основном слушаю, отдельно ничего не выписываю. Но бывает так, что какую-то часть текста прослушиваю пять–шесть раз. Например, из книги «Homo Deus. Краткая история будущего» Юваля Ноя Харари запомнилось вот это: «Homo Sapiens переписал правила игры. Этот вид приматов ухитрился за 70 тысяч лет радикально и беспрецедентно изменить всю мировую экосистему. Мы наделали дел не меньше, чем ледниковый период или тектонический сдвиг. Еще один век, и мы, глядишь, переплюнем астероид, который 65 миллионов лет назад стер с лица земли динозавров».

И специальный вопрос партнера нашего проекта – компании Montblanc. Если бы вы были уверены, что у вас получится написать бестселлер, о чем была бы книга?

Об аматорском спорте. С ним связана моя внутренняя трансформация последних лет. Многие считают, что аматорский спорт – это о физических упражнениях. Но это не так. Это о ресурсности, это о силе воли, о дисциплине, о времени наедине с собой. Я считаю, что это очень важные составляющие успешной и, главное, счастливой жизни человека.

Анкета читателя

· Сколько книг успеваете прочесть за год? Не так много, как хотелось бы: около 20.

· Как выбираете, что читать? Преимущественно это рекомендации друзей. Хотя иногда просто захожу в store, читаю отзывы и скачиваю, но вероятность ошибки в этом случае существенно выше.

· Где покупаете книги? В интернете. Есть несколько приложений, которыми пользуюсь.

· Идеальная обстановка для чтения: в самолете, в машине, дома перед сном.

· Лайфаки, которые помогают читать больше и осознаннее: всегда увеличиваю скорость прокрутки текста в аудиокниге. К слову, для меня стало открытием прослушивание книг в автомобиле. Теперь радиостанции и списки любимой музыки уступили место аудиокнигам. Даже не знаю, почему раньше не пользовался такой опцией. Сейчас время в пробках, особенно по дороге в офис и из офиса, стало очень даже продуктивным.

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