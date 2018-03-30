Книга за книгой с Валерием Калнышем. Стивен Левитт, Стивен Дабнер. Фрикономика

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Стівен Левітт, Стівен Дабнер Фрікономика; Наш формат

Все началось с редакционного задания. Стивен Дабнер, работавший в журнале Нью Йорк Таймс должен был написать текст про молодого и перспективного экономиста из Чикагского университета Стивена Левитта. Тот оказался нетипичным экономистом – он сам признавался в том, что ему плохо дается математика, он не может формулировать теории, а про прогнозы на рынке ценных бумаг его лучше вообще не спрашивать. Но Левитт обладал одним несомненным искусством – ставить интересные вопросы и находить на них ответы. Так, благодаря книге Дабнера и Левитта классическим стал вопрос: почему наркодилеры, зарабатывая много денег, продолжают жить со своими матерями.

Монография иронично и доходчиво демонстрирует на простых, но подтвержденных примерах, что многие человеческие решения, как и социальные тенденции, являются реакцией на тот или иной стимул, прежде всего — материальный. По сути, фрикономика — это та же экономика, только поведенческая, а поступать как фрик — это значит действовать оригинально и бесстрашно.

Авторы исходят из того, что люди боятся выглядеть оригинальными, поэтому зачастую действуют «как все». Стадный инстинкт в нас развит слишком сильно, и мы скорее согласимся с чужим мнением, чем будем отстаивать собственное. Одним из важных элементов фрикомыслия является понимание мотивов, порой противоречивых. Фрик мыслит нестандартно и докапывается до сути. Но если не понимать настоящие мотивы окружающих, стимулирование может дать обратный эффект, потому что люди не любят, когда ими манипулируют

Книгу серьезно критикуют за ее ненаучность. Мол, взяли и сравнили несравнимые вещи, подогнали факты, добавили им, для приличия, экономического контента и получили книгу. «Багато людей – включно з його колегами – можуть сказати, що праця Левітта не має до економіки жодного стосунку – признает Дабнер. – Але він просто звів так звану «нудну науку» до її головної, первІсної мети: пояснити, яким чином люди отримують те, чого бажають».

Эксперимент по очеловечиванию экономики удался. После того как Фрикономика увидела свет, Стивен Левитт был награжден медалью Джона Бэйтса Кларка, которую вручают экономистам в возрасте до 40 лет за вклад в развитие экономической мысли.

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