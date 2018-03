Книга за книгой с Валерием Калнышем. Ханья Янагихара, Маленькая жизнь

Программа Книга за книгой главного редактора Радио НВ Валерия Калныша выходит в эфире ежедневно. НВ STYLE публикует книжные обзоры Калныша, чтобы вы не пропустили самое интересное.

В центре внимания книги судьба четырех друзей: юриста Джуда, актера Виллема, художника Джей-Би и архитектора Малкольма. И хотя героев четверо, ядро сюжета — жизнь одного из них, Джуда, а друзья и их истории вращаются вокруг него, как спутники. Джуд красив, умен и работоспособен, у него складывается блестящая карьера, он находит замечательных друзей, любовь и семью, но при всем этом — и Янагихара неоднократно это подчеркивает — он неисцелим. «Я хотела создать героя, которому никогда не полегчает», — говорит об этом сама писательница.

«Маленьке життя» — книга о власти прошлого, ее структура полностью отражает замысел: роман не линеен —время в нем двигается одновременно вперед и назад. Все начинается, когда героям где-то по 25 лет, а дальше идет мозаика из событий прошлого и будущего. Такая композиция позволяет сделать историю не только очень динамичной, но и добавить в нее элемент тайны. Автор сама постоянно заостряет на этом внимание: «Джуд боялся, что если не будет двигаться вперед, то соскользнет назад, в прошлое, в жизнь, которую он покинул и о которой никому из них не рассказывал».

«Маленьке життя», пожалуй, один из самых скандальных романов последнего времени. И, стоит добавить – один из самых толстых – в украинском переводе он насчитывает 880 страниц. Чаще всего Янагигару обвиняют в зацикливании на теме насилия. Еще одно обвинение изложил обозреватель The New York Review of Books, который жестко раскритиковал роман за то, что Янагихара, по его мнению, паразитирует на сегодняшнем негативном восприятии традиционной классической сексуальности и как будто поддерживает ее девальвацию.

Каждый, естественно, определяет для себя сам степень допустимого, но неожиданный успех таких романов, как «Маленькая жизнь», где подчеркнутая нереалистичность истории совмещается с целенаправленным, почти принудительным воздействием на эмоции дает пищу для размышлений. Одно из которых такое - новый сентиментализм допускает отвратительное как источник переживаний.