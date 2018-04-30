Книга за книгой с Валерием Калнышем. Планета PIXAR. Мое невероятное путешествие со Стивом Джобсом в создание истории развлечений

Программа Книга за книгой главного редактора Радио НВ Валерия Калныша выходит в эфире ежедневно. НВ STYLE публикует книжные обзоры Калныша, чтобы вы не пропустили самое интересное.

Лоуренс Леві. Планета Pixar. Моя неймовірна подорож зі Стівом Джобсом у створення історії розваг. Видавництво Книголав

«Если я и научился чему-то в Pixar, так это того, что история - всегда на первом месте. Креативный директор Pixar Джон Лассетер, бывало говорил: «Великолепная графика послужит развлечением на несколько минут, а прикипеть к местам нас заставит только история».

Эта история началась с телефонного звонка. Этими словами заканчивается предисловие книги Планета Pixar. Книги, которая была признана лучшей книгой 2016 о лидерстве и бизнес по версии Amazon. Ее автор, Лоуренс Леви, успешный юрист из Кремниевой долины, в 1994 году получил предложение от Стива Джобса стать финансовым директором компании Pixar которую он приобрел за пять миллионов долларов. Следует напомнить, что создал Пиксар Джордж Лукас. С начала он просил за студию тридцать миллионов, но Джобс сыграл на разводе Лукаса и снизил цену в шесть раз. В свою очередь Пиксар для мужчины, который впоследствии придумает Айфон, был сомнительным стартапом.

В Pixar было вложено немало денег, но никто из топ-менеджеров студии не понимал, куда двигаться дальше. Для этого Джобс и искал человека, который бы отвечал главному принципу киностудии - партнерству, хотя без преданности здесь тоже не обошлось. За двенадцать лет Леви разработал и воплотил в жизнь стратегию развития, которая стала залогом успеха и многомиллионных доходов. Финал этой финансовой сделки был невероятный - в 2006 году Пиксар был куплен студией Дисней по семь миллиардов четыреста миллионов долларов. Но, каким бы ни был гениальным Джобс или креативным Леви никакого успеха компания не достигла бы не будь у нее особой корпоративной культуры. Например, до сих пор на студии культивируется свободное, несмотря на должности, общение.

«Культура - это невидимая сила, от которой зависит инновационность - пишет Леви. - Мы склонны отдавать славу за изобретение личностям - не обстоятельствам. Мы назначаем героев и рассказываем истории об их подвигах. Однако инновации - это плод коллективных усилий. Вклад среды в их становления столь же весомый, как и вклад гения»

Читайте также: Книга за книгой с Валерием Калнышем. Стивен Левитт, Стивен Дабнер. Фрикономика