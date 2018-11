Хоббит, Питер Пэн и Хроники Нарнии. 30 лучших детских книг по версии Independent

В этом списке классика, которую вы точно читали, и скрытые бриллианты, которые заслуживают вашего внимания.

Журнал Independent составил список из 30 книг для детей, которые стоит почитать вместе с ними. В него вошли бессмертная классика, а также книги XX и XXI века, уже ставшие классикой. Преимущественно в список попали произведения британских писателей.

У каждого из нас есть любимые из детства книги, в которых живут добрые великаны, мишки, обожающие мед, голодные пауки и железные люди. Все мы помним книги, которые заставляли нас смеяться или плакать, книги, к которым мы возвращались снова и снова. И мы бережно сохраняем любимые книги на своих книжных полках. Уверены, каждый сможет составить свой список из 30 любимых детских книг. Интересно, есть ли в этом списке ваши любимые книги и как бы выглядел ваш список.

1. Алиса в стране Чудес. Льюис Кэрролл (XIX век)

2. Сказки братьев Гримм (XIX век)

3. Сказки Ганса Христиана Андерсена (XIX век)

4. Тысяча и одна ночь (Народные сказки)

5. Питер Пэн. Джеймс Мэтью Барри (1911 год)

6. Путешествие Пилигримма в Небесную страну. Джон Баньян (1678 год)

7. Хроники Нарнии. Клайв Льюис (середина ХХ века)

8. Северное сияние. Филипп Пулман (1995 год)

9. Хоббит, или Туда и обратно. Джон Рональд Руэл Толкин (1937 год)

10. Ветер в ивах. Кеннет Грэм (1908 год)

11. Король былого и грядущего. Теренс Уайт (1958 год)

12. Пятеро детей и Оно. Эдит Несбит (1902 год)

13. Книга Джунглей. Редьярд Киплинг (1894 год)

14. Матильда. Роальд Даль (1988 год)

15. Там, где живут чудовища. Морис Сендак (1963 год)

16. История Фердинанда. Монро Лиф (1936 год)

17. Охота на волков в Уиллоуби. Джэйн Эйкен (1962 год)

18. Волшебник Средиземноморья. Урсула Гребер де Гуин (1968 год)

19. Том и Полночный сад. Филиппа Пирс (1954 год)

20. Призрак Томаса Кемпе. Пенелопа Лайвли (1954 год)

21. Серия книг о приключениях Гарри Поттера. Джоан Роулинг (вторая половина ХХ века)

22. Пугала. Роберт Уэстал (1981 год)

23. Артемис Фаул. Оуэн Колфер (2001 год)

24. Down with Skool! A Guide to School Life for Tiny Pupils and their Parents. Джеффир Уилланс (1953 год)

25. Мышь и ее дитя. Рассел Хобан (1967 год)

26. Крестики-нолики. Мэлори Блэкор (2001 год)

27. Древо лжи. Фрэнсис Хардинг (2015 год)

28. Как приручить дракона. Крессида Коуэлл (2003 год)

29. Повесть о Кролике Питере. Беатрис Поттер (1902 год)

30. Школьные годы Тома Брауна. Томас Хьюз (1857 год)

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram