Харрасмент и борьба IRA. Что мы знаем о победителе Букеровской премии

Вчера 16 октября комитет Букеровской премии назвал имя победителя 2018 года. Им стала писатель из Северной Ирландии Анна Бернс. А книга-победитель – Milkman (Молочник - НВ).

Молочник – это третий роман Анны Бернс. Он экспериментальный и написан от лица 18-летней девушки, которая подвергается сексуальному харассменту со стороны мужчины, молочника, который намного старше ее. Действия романа происходят в Северной Ирландии.

Один из членов жюри, писатель Энтони Кваме Апиа назвал произведение «невероятно достоверным». Представляя книгу-победителя, он сказал: «Никто из нас не читал ничего подобного. Совершенно своеобразный голос Анны Бернс бросает вызов привычному мышлению и форме, и облекает их удивительную и захватывающую прозу. Это история о жестокости, сексуальном посягательстве и сопротивлении, насквозь пронизанная юмором».

На Букеровскую премию в 2018 году также претендовали романы Everything Under Дейзи Джонсон (Великобритания), The Mars Room Рэйчел Кушнер (США), The Overstory Ричарда Пауэрс (США), The Long Take Робина Робертсон (Великобритания) и Washington Black Эси Эдугян (Канада). Фото: epa

На пресс-конференции Букеровской премии Бернс казала, что ее заслуга как автора книги заключалась просто в присутствии, терпении и наблюдении: она ждала, пока главные герои расскажут ей свои истории.

Анна Бернс получила известность благодаря роману No bones (Нет костей – НВ), который попал в шорт-лист литературной премии Оранж (также ее называют Женской премией за художественную книгу – НВ) за 2002 год и также стал победителем Мемориальной премии Уинифред Холтби. Книга не была издана ни на украинском, ни русском языке.

Второй книгой стал роман Little Constructions (Небольшие конструкции – НВ). В нем есть все: убийство, кровосмешение, насилие, расстление малолетних, а фоном идут действие ирландской повстанческой армии. Действие всех романов Анны Бернс происходит в Северной Ирландии в период смуты и борьбы за независимость. Книга также не была издана ни на украинском, ни русском языке.

Перу Бернс принадлежит также новелла Mostly Hero (Почти всегда герой – НВ), опубликованная в 2014 году.

Анна Бернс стала первым писателем из Северной Ирландии, удостоившая главной литературной премии мира.

Анна Бернс родилась в Белфасте, столице Северной Ирландии, в 1962 году в семье католиков. В 1987 году перебралась в Лондон.

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