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Харрасмент и борьба IRA. Что мы знаем о победителе Букеровской премии

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Один из членов жюри, писатель Энтони Кваме Апиа назвал Молочник «невероятно достоверным» произведением.

Один из членов жюри, писатель Энтони Кваме Апиа назвал Молочник «невероятно достоверным» произведением.

Вчера 16 октября комитет Букеровской премии назвал имя победителя 2018 года. Им стала писатель из Северной Ирландии Анна Бернс. А книга-победитель – Milkman (Молочник - НВ).

Молочник – это третий роман Анны Бернс. Он экспериментальный и написан от лица 18-летней девушки, которая подвергается сексуальному харассменту со стороны мужчины, молочника, который намного старше ее. Действия романа происходят в Северной Ирландии.

Один из членов жюри, писатель Энтони Кваме Апиа назвал произведение «невероятно достоверным». Представляя книгу-победителя, он сказал: «Никто из нас не читал ничего подобного. Совершенно своеобразный голос Анны Бернс бросает вызов привычному мышлению и форме, и облекает их удивительную и захватывающую прозу. Это история о жестокости, сексуальном посягательстве и сопротивлении, насквозь пронизанная юмором».

На Букеровскую премию в 2018 году также претендовали романы Everything Under  Дейзи Джонсон (Великобритания), The Mars Room Рэйчел Кушнер (США), The Overstory Ричарда Пауэрс (США), The Long Take Робина Робертсон (Великобритания) и Washington Black Эси Эдугян (Канада). Фото: epa

На пресс-конференции Букеровской премии Бернс казала, что ее заслуга как автора книги заключалась просто в присутствии, терпении и наблюдении: она ждала, пока главные герои расскажут ей свои истории.

Анна Бернс получила известность благодаря роману No bones (Нет костей – НВ), который попал в шорт-лист литературной премии Оранж (также ее называют Женской премией за художественную книгу – НВ) за 2002 год и также стал победителем Мемориальной премии Уинифред Холтби. Книга не была издана ни на украинском, ни русском языке.

Второй книгой стал роман Little Constructions (Небольшие конструкции – НВ). В нем есть все: убийство, кровосмешение, насилие, расстление малолетних, а фоном идут действие ирландской повстанческой армии. Действие всех романов Анны Бернс происходит в Северной Ирландии в период смуты и борьбы за независимость. Книга также не была издана ни на украинском, ни русском языке.

Перу Бернс принадлежит также новелла Mostly Hero (Почти всегда герой – НВ), опубликованная в 2014 году.

Анна Бернс стала первым писателем из Северной Ирландии, удостоившая главной литературной премии мира.

Анна Бернс родилась в Белфасте, столице Северной Ирландии, в 1962 году в семье католиков. В 1987 году перебралась в Лондон.

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