Харрасмент и борьба IRA. Что мы знаем о победителе Букеровской премии

Вчера 16 октября комитет Букеровской премии назвал имя победителя 2018 года. Им стала писатель из Северной Ирландии Анна Бернс. А книга-победитель – Milkman (Молочник - НВ).

Молочник – это третий роман Анны Бернс. Он экспериментальный и написан от лица 18-летней девушки, которая подвергается сексуальному харассменту со стороны мужчины, молочника, который намного старше ее. Действия романа происходят в Северной Ирландии.

Один из членов жюри, писатель Энтони Кваме Апиа назвал произведение «невероятно достоверным». Представляя книгу-победителя, он сказал: «Никто из нас не читал ничего подобного. Совершенно своеобразный голос Анны Бернс бросает вызов привычному мышлению и форме, и облекает их удивительную и захватывающую прозу. Это история о жестокости, сексуальном посягательстве и сопротивлении, насквозь пронизанная юмором».