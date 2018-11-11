Капитан Грусть и другие истории – 5 книг о необыкновенных приключениях

В своих романах с «классическим» сюжетом – авантюрным, историческим, путешествующим – авторы этих книг не лишены чисто «частной» мысли. Эта мысль – о мире и окрестностях, которые они исходили в реальных или вымышленных путешествиях. Ведь, отправляясь в путешествие, даже виртуальные, мы всегда берем с собой самих себя. Соответственно, имеем персональную картину мира – то в истории одного дня, как у Джойса, а в рассказе о целой эпохи, как у Винничука.

Джеймс Джойс. Улисс. - М.: Издательство Жупанского, 2018

Уже в наше время, когда продолжают выходить многочисленные исследования по роману, и в Ирландии ежегодно празднуют Блумсдей – и город, и сюжет романа, и его главный герой становятся персонажами все новых книг. Вспомнив еще одну культовую вещь Джойса, а именно – Поминки по Финнегану, стоит отметить, что на самом деле все авторы (и читатели) каждый раз проводят поминки по себе, прошлых и застывшихв восторге от первой страницы Улисса.

Той самой, где грузный красавец Муллиган, сойдя на пушечную площадку, кричит во мрак винтовой лестницы, словно вытягивая героя из «магического» небытия «– Выходи же, Кончик! Выходи, богобоязненный иезуит!». Это уже второе издание Улисса на украинском, дополненное предисловием Дмитрия Вахнина «Прочитать Джойса», а также сопроводительными материалами – схемой общей истории издания Улисса, таблицами литературных соотношений Гилберта и Линатти, а также таблицей хронологии жизни и творчества Джойса, наложенных на культурный и исторический фон эпохи.

Нэнси Хьюстон. Печать ангела. - Л.: Издательство Анетты Антоненко, 2018

Исторический фон этого романа – настоящей жемчужины франко-канадской литературы – послевоенная Франция, в которой, по свидетельству автора, «жизнь прекрасна – и очень современна». Половина разговоров в стране идет вокруг политики, половина – вокруг скандального поступка Бриджит Бардо, которая бойкотирует Каннский кинофестиваль. Так же в Париже 1957 «безработицы нет, машины сияют хромом, телеэкраны освещают дома, режиссеры гонят новые волны, из детей взрывается бум, а Пикассо начинает работу над «Икаром во мраке», громадной фреской на заказ ЮНЕСКО».

Неудивительно, что история, которая произошла в многонационального квартале Маре – это «интернациональные» приключения французского еврея Рафаэля и венгерского еврея Андраша, которые полюбили немку Заффи. Первый – эстет, который грезит миром музыки, второй борется за победу социализма во всем мире, но против его советской модели. На самом деле история драматична, многослойна, с трагическим финалом. Интрига же заключается в том, кем больше увлечена девушка и кому отдаст предпочтение. «Среди этого многоязычья Заффи чувствует себя уютно: говорит мало, зато слушает, улыбается, подает чай и моет стаканы в маленькой раковине, гордясь, что ее признают хозяйкой этого жилища».

Сергей Мартынюк. Капитан Грусть. – Х.: Фабула, 2018

«Никак не могу поверить, что фронтмен группы, музыку которого я не выдерживаю дольше двух минут, и автор этой прозы, от которой порой так трудно мне оторваться – один и тот же человек», – удивляется в предисловии к этому роману Юрий Андрухович. Среди эпиграфов – строки из Керуака и Паланика, Кинга и Буковски, Сэлинджера и Брэдбери. Автор предисловия называет это «авторским иконостасом» и «духовными предтечами» этой прозы, хотя на самом деле культовые имена задают тон романа, предупреждая, в каком именно регистре будет выполнена та или иная часть. Зато их наполнение – это уже сугубо авторский стиль, который, тем не менее, иногда хочется назвать «украинским Пелевиным».

Ведь, кроме прикольных лайфхаков и афоризмов, которыми заканчивается каждый раздел (типа «конвейера свежих новостей в лентах соцсетей – как отвлекающего от реальности маневра» и – «одни проживают жизнь на сноуборде, другие – на лыжах») автор имеет еще собственное «жизненное» наполнение всех вышеупомянутых «зарубежных» моделей повествования. Где яркой звездой сияет харизма приятеля героя-рассказчика, напоминает персонажей того же Андруховича, а именно – богемного поэта Пи в растянутой футболке, «которая идеально подходила ранним годам Иисуса Христа, «божественного синхроня жизненного пульса» по имени Капитан Грусть, «всадник на безголовой лошади кратковременной летней ночи». Сам авантюрно-дорожный роман – это динамичное, искреннее и философское чтиво раз для того, кто, как главный герой романа, не собирается «всю свою жизнь так и оставаться в стенах малосемейки, где под пристальной опекой матери, где проходили мои детство, юность и умирала в агонии молодость».

Юрий Винничук. Сестры крови. – Х.: Фолио, 2018

По сюжету этого приключенческого романа от главного мистификатора города Льва, действие происходит на украинском корсарском судне, грозе испанских галеонов. Главная героиня, вышедшая из предыдущего Аптекаря этого автора, переодетая в мальчика, чтобы попасть на корабельную службу, а также ради мести, ведь убита ее родная сестра. Также развивается параллельная «городская линия», в которой монастырь бернардинцев во Львове стал хранилищем для «Библии дьявола», на которую охотятся сразу несколько заинтересованных лиц –- от Папы Римского до шведской королевы, и каждый во что бы то ни стало хочет ее получить.

Историческая же линия в романе развивается благодаря очередной мистификаторскиой идее автора романа, а именно – наемным казакам на службе дона Хуана, испанского принца, а также Сестрам святой крови, таинственному ордену, и вышедшему в название и на обложку романа. Читателей ждут головокружительные приключения, убийства, битвы на суше и на море, которые разворачиваются в контексте малоизвестной страницы в истории Галичины 1648 – обороны Львова от наступления войска, которым командует славный гетман Богдан Хмельницкий.

Сергей Лоскот. Тайное задание капитана Кэпа. - Х.: Ранок, 2018

По сюжету этой сказочной истории, строгий морской капитан Кэп – а на самом деле видавший виды речной выдр – получает таинственное письмо, в котором жители страны Счастье просят его найти похищенное рубиновое сердце. Без которого, соответственно, жизнь у них стала серой и несчастной, и главному герою во что бы то ни стало надо переквалифицироваться в детективы. Что касается «ква» в предыдущей номинации, ему сразу не везет, поскольку первая же подозреваемая лягушка в пруду ничего, кроме насекомых, в своей жизни не трогала, поэтому приключения бравого капитана продолжаются.

И все в этой таинственной ситуаций сказочное, придуманное и вроде ненастоящее, как обычная курица, которая принесла письмо, притворяясь альбатросом, но дальнейшие события разворачиваются уже вполне серьезно и правдиво. За капитаном кто-то следит, сам он охотится за серым вором, рядом происходит бегство воды и засада в прибрежной корчме, а все вместе складывается в замечательную повесть о непокоренном романтике и герое, которого никто и ничто не остановит. «Выдр понятия не имел, куда идти, и постучал в первую попавшуюся дверь. И хотя над дверью, а точнее, чуть ниже и правее, висела многозначна табличка «Стучите – и вам откроют», дверь и не собиралась открываться. – Двина город с жителями-чудаками, – проворчал Кэп и постучал снова, но теперь уже рупором».

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