Лучшее - младшим. Какие книги редакция Нового времени читает своим детям

В Международный день детской книги мы решили вспомнить самые трогательные моменты и написать о книгах, которые мы читали, читаем или хотим прочитать своим детям.

Рік у лісі, Емілія Дзюбак

Екатерина Иванова, журналист рубрики Люди

А почему енот полез в бочку?, А почему жуки накрылись листиком?, А почему у муравья на голове корона? - атаковал меня вопросами трехлетний сын, разглядывая книгу – в последнее время самую любимую у нас – Год в лесу. Это так называемый виммельбух, где вместо текста, огромное количество иллюстраций, детально и, что немаловажно для меня, с юмором прорисованных. В ней 12 разворотов - на каждый месяц года – о жизни лесных жителей. Можно проследить их жизненный цикл, пищевые цепочки, повадки. Здесь много разных сюжетных линий и они разворачиваются одновременно. Каждый раз, открывая книгу, мы вместе на ходу придумываем десятки историй. Так совершенно ненавязчиво тренируется память, внимательность, расширяется словарный запас, развивается кругозор и речь и появляется умение находить причинно-следственные связи. Эта книга заявлена для дошкольного и младшего школьного возраста, но я уверена: ее можно предлагать детям гораздо раньше. Полезна она будет и родителям. Вот я, например, теперь знаю, что ежи не носят яблоки на иголках, как это принято изображать в детских книгах, и вообще не едят яблок. А вы?

Пригоди Незнайка та його друзів, Микола Носов

Андрей Смирнов, ответственный редактор

Красная книга. Толстенная. С черно-белыми иллюстрациями.

Ее подарили маме во второй половине 1950-х – она едва пошла в школу. Книга ей понравилась.

Через пару десятков лет появился я. И уже года в четыре познакомился с красной толстой книгой: ее читал мне вслух отец, когда я болел. Хоть и была она аккомпанементом горчичникам и горячему молоку с медом, но мне понравилась. В благодарность я даже разрисовал цветными карандашами иллюстрации.

Прошло еще с три десятка лет. Красная книга осталась у мамы. Но ее содержание – в ином переплете, с цветным оформлением и в украинском переводе – теперь живет с моими сыновьями. Книга им нравится: со старшим мы читаем ее вслух, а младший с удовольствием рассматривает картинки.

Три поколения читателей. Серьезное доказательство, что Приключения Незнайки Николая Носова – лучшая сказка для маленьких детей. Настоящая красная книга.

Грустный кондитер

Ольга Духнич, редактор рубрики Люди

Моей дочери всего 1 год и 3 месяца, но первая книга, которую мы прочитаем вместе с ней уже ждет на книжной полке. Она была первой книгой, которую прочитала со мной мама и первой, которую прочитала с моей мамой бабушка. Сборнику стихов Грустный кондитер издательства Детгиз в этом году исполнится 54 года. Это необыкновенная и очень добрая книга стихов норвежских поэтов детям – старых стихов и стихов современных, в пересказе Юрия Вронского. Может быть вы слышали оттуда: Жили-были трое троллей, или Буря шхуну исковеркала, или В далекой бухте Тимбукту есть дом у Сары Бара-Бу. В книге собрано много стихов о девочках и мальчиках, море и рыбе, хороших людях и не очень, толстых котах и домах, не умеющих дружить друг с другом. Говорят, что переводчик от творца только именем рознится. Я не читала эти стихи в оригинале и очень ждала украинской версии. Говорят, она уже однажды вышла, но у меня так и не было шанса ее купить. Но я очень надеюсь, что и украинский перевод этих стихов сохранил самое важное – говорить просто и с любовью о глубоком и простом. Встретитесь с этой книгой, не проходите мимо!

Профессор Астрокот и его приключения в мире физики; Жил-был пес; Рабочая азбука, Иосиф Бродский

Алексей Бондарев, редактор раздела Техно NV.UA

Мои дети еще не доросли до полноценного самостоятельного чтения. Но с папой читать любят. Особенно если картинки веселые, а сама книга вдохновляет папу на некоторые артистические выходки. Вот три книги, которые больше всего понравились моим детям в последнее время. Первая - Профессор Астрокот и его приключения в мире физики. Как ведут себя атомы, что такое магнетизм, зачем нужны формулы... Детям очень интересно познавать мир вместе с забавным котом. Вторая книга, которую меня просят читать едва ли не каждый вечер - Жил-был пес. Это новеллизация бессмертного мультфильма, который мои дети очень любят. Особенно им нравится, когда я читаю строки Волка голосом Джигарханяна. И на закуску - то, чем я очень горжусь. Моим детям нравится Рабочая азбука Иосифа Бродского с иллюстрациями Игоря Олейникова. Это по сути одно стихотворение гениального Бродского, которое он написал в 20 с чем-то лет. Оно растянуто на целую книгу благодаря отдельной картинке на каждое четвертостишье. Детям очень нравится.

Гугуцэ – капитан корабля, Спиридон Вангели

Алексей Самоваров, арт-директор

Моей любимой детской книжкой был сборник рассказов писателя Спиридона Вангели Гугуцэ — капитан корабля.

Гугуцэ — это маленький мальчик, который живет в молдавском селе Трое козлят (до сих пор помню!) и с ним происходят простые, но забавные и поучительные приключения.

Каждый раз, когда я приезжал на дачу к бабушке, я находил эту потертую книгу и читал ее снова и снова, перебирая пальцами разваливающиеся страницы. Я рос, умнел, закончил школу, поступил в институт, женился, а Гугуцэ по-прежнему совершал свои маленькие детские подвиги на радость односельчанам. Когда у меня появились свои дети, я нашел в интернете тексты этих сказок и зачитывал распечатки им перед сном. Но, как ни прискорбно, на них эти приключения не производили никакого эффекта… Наверное, это была только моя любимая детская книжка.

Мед для мамы. Иван Малкович, София Усс

Анна Хаецкая, редактор рубрики Style

Моему сыну Андрею уже 12 и за это время прочитано немало книг. Но сильнее всего запомнилась Мед для мамы издательства А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА. Андрей тогда еще не умел читать, но какое-то время, практически каждый вечер, когда я спрашивала: что мы сегодня почитаем перед сном, он тащил с полки эту книжку. Эта книга была не то что зачитана до дыр, а был даже специальный большой альбом, где мы рисовали иллюстрации к книге. И их невозможно было не перерисовывать, так как художница София Усс создал совершенно умилительную картину улочек и трамвайчиков Львова, маленького зайку, который пошел искать мед для мамы, когда та заболела и заблудился.. но все закончилось хорошо и все были счастливы! Очень нежная и трогательная история. Думаю, эта книга должна быт в каждой семье.