Как быть счастливым – 5 книг, которые помогут пережить зиму

Кажется, именно сейчас, несмотря на мороз, стоит позаботиться о подарках, которые сделают счастливыми не только вас, но и ваших родных. Тем более, когда книги в этом обзоре – для всей семьи, которая стоит наилучшего!

Гай Даніелс. Найбільший сніговик у світі. – Х.: Ранок, 2018

Самый большой снеговик в мире – это книга-картинка для семейного чтения, когда на улице холодно и самое время устроиться, укрывшись пледом, с какао и мандаринами. По сюжету, Стэн очень хотел поплавать в бассейне с папой. Но папа устал. Да и о каком плавании может идти речь, если снег выпал на улице! И когда Стэн все же начал настаивать, у папы появилась идея. «– Знаешь что, - сказал он. - Если ты сможешь слепить снеговика высотой с наш дом, то я установлю бассейн у нас в саду. Обещаю! И Стэн принялся за работу...»

Таким образом, на страницах этой увлекательной книги Стэн и его отец расскажут ребенку о дружбе, взаимопомощи, выполнении обещаний и самое главное – о том, как же на самом деле слепить огромного снеговика!

Готуємося до Нового року. – Х.: ТМ АРТ, 2018

Этот адвент-календарь создан специально для того, чтобы сделать ожидание Нового Года более интересным. Каждый день декапря полон задач и сюрпризов, поскольку в нем, кроме, собственно, календаря – карточки с заданиями на каждый день, многочисленные наклейки, интересные тексты, а также письмо Деда Мороза и конверт для ответа. Как же работать с таким календарем-книгой? Во-первых, следует рассказать ребенку, что сюда ежедневно будут приходить письма от Деда Мороза.

Во-вторых, обязательно класть каждый день в кармашки на плакате по одному конвертику с задачей и одну наклейку для обозначения дня. Также авторы советуют класть в карманы маленькие подарочки (например, конфеты). А ребенку следует объяснить, что это вознаграждение от Деда Мороза за хорошее поведение и добросовестное выполнение заданий. Таким образом, каждый день, начиная с 1 декабря, должны выполняться задание от Деда Мороза и заклеиваться окошко с датой, ведь именно так в этом волшебном календаре отмечается, сколько еще дней ждать Нового Года!

Анна Барнс. Як бути щасливим. – Х.: Фабула, 2018

Общеизвестно, если человек действительно счастлив, она как бы излучаете свет. Но как этого достичь на самом деле? В этой книге даются четкие рецепты, которые, казалось бы, простые, но для осуществления чуда, нужно еще кое-что. А именно – немного желания, вдохновение, выполнение несложных рекомендаций, и можно с восторгом почувствовать радость жизни. Поэтому перед нами – простые вдохновляющие советы, высказывания и забавные шутки, которые, будучи собраны на страницах этой книги, помогут сделать вашу жизнь ярче!

«Уильям Джеймс, известный американский психолог XIX века, изучал, почему некоторые люди естественно счастливы, тогда как другие только кажутся такими – напоминает автор. – Перенеся в молодости депрессию, он твердо решил верить в свободную волю. Он считал, что мы сами выбираем, быть ли нам счастливыми; что сама уверенность, что мы можем быть счастливыми, в конце концов приводит к счастью. Поэтому в следующий раз, когда будете чувствовать себя раздавленным, вспомните то время, когда были счастливы, окунитесь в те ощущения и поверьте, что сможете достичь такого уровня счастья снова».

Аліна Руденко. Ігри і казки, які лікують. – Х.: Основа, 2018

Эта практическая книга поможет «вылечить» детские капризы, страхи, истерики и другие болезни. Каким образом? С помощью сказочной терапии! В книге много ярких и красочных иллюстраций, поэтому чтение вместе с малышом превратится в настоящее удовольствие! Кроме всего прочего, в книге можно найти описание 11 вредных привычек у детей. Каждая проблема расписана в следующих аспектах: причины такого поведения; заключение психолога; зеркало, игры и сказки, которые помогут справиться с проблемой; родительские секреты. На самом деле, книга действительно хорошая, будучи написана с огромной любовью к детям и знанием детской психологии.

Сказки, игры и комментарии психолога – что еще надо умным родителям, которые не просто воспитывают ребенка, но и хотят, чтобы их малыш вырос по-настоящему счастливым человеком. «Грустное щеночек вернулся домой и спросил у своей мамы: – Почему они ушли? Мы так весело играли, гоняли мяч, а потом они просто оставили меня. – Неужели просто ушли? А ты совсем-совсем ничего не сделал? - спросила мама. - Ну, я только немножко толкался, немножко рычал, немного кусался и совсем немножко лаял, - сказал щеночек и опустил нос. - А кому же понравится играть с тем, кто толкается, рычит и кусается? С таким не хотят дружить, - и мама лизнула щенка в нос. Щенок немного подумал и решил, что больше никогда не будет толкаться и обижать других».

Ганс Християн Андерсен. Кресало. Стійкий олов’яний солдатик. – Х.: Ранок, 2018

Эти старые и мудрые сказки, собранные в одном сборнике, давно уже стали классикой во всем мире. Действительно, истории, написанные в позапрошлом веке известным датским сказочником, они до сих пор остаются интересными и популярными, ведь чем можно завершить уже и без того совершенное?

Впрочем, объединяет эти две сказки то, что в «Стойкий оловянный солдатик» автор впервые отказался от народного сюжета и составил свою собственную историю, а «Огниво» полностью оформил его личный художник. Во-вторых, именно в этом подарочном издании издатели решили совместить всем известные сказки уже с современными и стильными иллюстрациями Юлии Пилипчатиной.

Читайте также: