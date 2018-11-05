Я убиваю себя. Письмо Шарля Бодлера, написанное перед самоубийством, продали за 234 тыс. евро

Письмо французского поэта Шарля Бодлера, в котором он заявил о своем намерении покончить с собой, продали на аукционе за 234 000 евро.

Французский аукцион Osenat сообщил, что письмо приобрел частный покупатель за цену, которая втрое превышала сумму, за которую его рассчитывали продать, сообщает ВВС.

Оно было написано 30 июня 1845 и адресовано любовнице поэта Жанне Дюваль. В письме Бодлер писал любовнице о намерении покончить с собой: "Когда ты получишь это письмо, я буду мертвым".

"Я убиваю себя, потому что не могу больше жить или выдерживать бремя того, чтобы засыпать и просыпаться снова", - писал поэт.

В тот же день, когда было написано это письмо, 24-летний поэт совершил попытку самоубийства: он ударил себя в грудь ножом, но не нанес себе серьезных травм.

После неудачной попытки самоубийства, Бодлер прожил еще 22 года, написал свой выдающийся сборник Цветы зла и умер от сифилиса в 1867 году.

Читайте также: В США напечатают два неизданных рассказы Эрнеста Хемингуэя

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook