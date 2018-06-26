Я хочу честных правил в книгоиздании. Издатель Александр Красовицкий о проблемах украинского книжного бизнеса

На прошлой неделе директор издательства Фолио Александр Красовицкий стал гостем авторской программы Час відповідати на Радио НВ, в которой рассказал ее ведущему Валерию Калнышу о том, когда Украине стоит ждать Нобелевскую премию по литературе, почему сейчас невозможно заниматься регулированием книгоиздательского рынка, книжных предпочтениях президента и многом другом.

НВ STYLE публикует избранные цитаты из интервью.

Я обычно читаю несколько книжек одновременно. В данный момент это рукопись книги Юрия Винничука Сестри крові, это новый роман, который выйдет к сентябрю у нас, и это продолжение романа Аптекарь, который издавался несколько лет назад и уже давно продан огромным для Украины тиражом - около 15 тысяч экземпляров. И вторая книга - это книга, которую издали наши коллеги, издательство Фабула, роман Кристофера Бакли, американского автора, в которой история средних веков, связанная с Дюрером, с лидерами Европы того времени.

Все книги, которые издает Фолио, это мои решения. Издательский бизнес очень тонкий, очень персонифицированный с точки зрения вкуса, и я думаю, что почти все издательства, кроме огромных империй - это вкус хозяина или руководителя.

За последние четыре года на издательском рынке произошло такое количество изменений, что в этом седле удержится только тот, кто постоянно либо меняется вместе с рынком, либо меняется до того, как изменится рынок.

Что касается Книжного Арсенала. Я действительно считаю его главным культурным событием года в Киеве. Такого размера культурных событий нету, с таким количеством участников. Я считаю, что каждый год Арсенал принципиально видоизменяется, и пока только в лучшую сторону. Надо отдать должное руководству Арсенала как такового, что они держат руку на пульсе, и внутри самой выставки каждый год происходит много позитивных изменений.

Практически во всех странах Европы книги в библиотеках появляются через две-три недели после их выхода. В Украине книги в библиотеках появляются не в первый год после их выхода, и часто не появляются вообще.

Сейчас однозначно самая интеллектуальная власть за все годы независимости. Я бы не назвал это идеальным, в частности, у меня много претензий к Министерству культуры, которое фактически ничего не делает для того, чтобы заработал Институт книги, который уже два года существует.

Я не могу представить в сегодняшней Украине ни цензуры, ни преследований издательств. Вы не приведете ни одного примера за последние годы. Это очень важно. Это значит, что власть разбирается в том, что такое книги, и это очень важно. И разбирается в том, что если кого-то давить и душить, то это будет гораздо хуже, чем дать возможность нормально работать.

Я не вижу среди наших политиков тех, кто готов к разоблачениям во время своей политической карьеры, не вижу политической культуры читателя, который придет и с ночи займет очереди перед магазинами перед появлением подобных книг, как это происходит в Америке.

Мы понимаем, что мы находимся в ситуации, когда технологии часто опережают писателей, и украинский рынок действительно жутко пиратский. Если государство в ближайшее время не повлияет на ситуацию с пиратством хотя бы так, как в соседних странах, то мы потеряем значительную часть книжного рынка.

Как только победят пиратство, в Украину придут западные агенты и издатели и вытянут украинских авторов на европейский рынок. Как только это произойдет, интеллектуальные украинские авторы пойдут за массовыми, и только тогда может появиться первая украинская Нобелевская премия.

Государство не влияет на создание книгоиздательского рынка. Пока нечего регулировать, мы на сегодня по-прежнему имеем 70% ассортимента украинских книжных магазинов, если брать общий ассортимент, книг, изданных в России. Силовым образом можно лишь уменьшить количество российских книг на украинском рынке. А для того, чтобы появились украинские книги, независимо от языка опять же, обращаюсь к такому читателю, нужна позиция государства и программа, которая позволит создать книгоиздание.

Фактически мы отдали Российской Федерации часть авторов, которые издаются только там, мы отдали часть переводчиков, которые работают на российский рынок, и мы не создали своей части русскоязычного пространства. Это сложный вопрос.

Украина и Беларусь являются единственными странами в Европе, которые не имеют программы поддержки переводов своих авторов на другие языки и не пытаются эту программу создать, хотя в Законе об Институте книги это есть. Таким образом мы сделали все, чтобы украинские авторы не зарабатывали денег.