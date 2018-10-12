Французская писательница Мариз Конде получила альтернативную Нобелевскую премию по литературе

Премию «Новой академии» по литературе получила французская писательница Мариз Конде. Эту награду считают альтернативой Нобелевской премии по литературе в 2018 году.

Как сообщает The New York Times, жюри отметило ее книги за описание «ужасов колониализма и хаоса постколониализма».

Нобелевский комитет в 2018 году премию по литературе не вручал из-за скандала в Шведской академии, отвечающей за отбор номинантов: мужа одной из членов академии заподозрили в сексуальных домогательствах .

[Фото: ЕРА]

Писательница получила в качестве награды около миллиона шведских крон (примерно 112 тысяч долларов). Конде – автор книг о чернокожей женщине, осужденной во времена охоты на ведьм в городе Салем в Новой Англии в XVII веке, и других сложных романов, которые затрагивают культуру и историю народов во всем мире.

Возобновить вручение Нобелевской премии по литературе планируют в следующем году.

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