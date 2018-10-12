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Французская писательница Мариз Конде получила альтернативную Нобелевскую премию по литературе

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Мариз Конде стала лауреатом альтернативной Нобелевскую премию по литературе
Getty Images

Мариз Конде стала лауреатом альтернативной Нобелевскую премию по литературе

Премию «Новой академии» по литературе получила французская писательница Мариз Конде. Эту награду считают альтернативой Нобелевской премии по литературе в 2018 году.

Как сообщает The New York Times, жюри отметило ее книги за описание «ужасов колониализма и хаоса постколониализма».

Нобелевский комитет в 2018 году премию по литературе не вручал из-за скандала в Шведской академии, отвечающей за отбор номинантов: мужа одной из членов академии заподозрили в сексуальных домогательствах .

[Фото: ЕРА]

Писательница получила в качестве награды около миллиона шведских крон (примерно 112 тысяч долларов). Конде – автор книг о чернокожей женщине, осужденной во времена охоты на ведьм в городе Салем в Новой Англии в XVII веке, и других сложных романов, которые затрагивают культуру и историю народов во всем мире.

Возобновить вручение Нобелевской премии по литературе планируют в следующем году.

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