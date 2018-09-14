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Форум издателей. Пять украинских книг, на которые стоит обратить внимание

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Лучшие книги форума издателей
Unsplash

Лучшие книги форума издателей

Среди большого количества книг, которые будут представлены на Форуме издателей во Львове, непременно будут те, на которые следует прежде всего обратить внимание. Современный роман поколения и психологический триллер, сатирическая антиутопия, казацкая сага, и приключения юных экстремалов – все это, казалось бы, разные темы и жанры, но объединяет их классическое удовольствие от текста.

Тимофій Гаврилів. Червнева злива. – Л.: Видавництво Анетти Антоненко, 2018

Близкое ретро в европейском чтиве этого автора рассмотрено сквозь призму биографических новелл, из которых состоит его роман. Описываемая история становления главного героя, а на самом деле – нетипично-типичного современника крупных и не очень свершений – охватывает более полувека, занимая хорошо выписанный промежуток в целых семь символических разделов, от Наших детей до Украинской Герники. Бытовые подробности из 80-х годов, философские осмысления, флэшбеки памяти и камбэки недавних событий, которые неожиданно отражаются уже в нашем настоящем.

Все связано в этой прозе, все закольцовано, основываясь на наиболее крепком, детском опыте восприятия «взрослого» мира. В общем автор романа всегда выделялся среди коллег пристальным вниманием к деталям, из которых обычно состоит эпоха, а также незашоренным взглядом на привычные вещи. Именно из них выстраивает он вселенную своих отношений с Родиной, и «патриотизм» – не всегда верное слово в его лексиконе обычных святынь – воспоминаний, рефлексий, из которых состоит коллекция «неисчерпаемых возможностей и роковых совпадений».

 

Макс Кідрук. Де немає Бога. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2018

На этот раз автор романа, известный по своим книгам дорожных происшествий и многочисленным триллерам, взялся за более важную, остросоциальную и психологическую тему. Ведь люди не могут существовать без сотрудничества, взаимопонимания и соблюдения хоть каких-то моральных норм. Но истории, когда все правила забываются и человек, оказавшись на грани жизни и смерти, становится животным, хищником или жертвой, хорошо известны истории литературы. Вот и новый роман Макса Кидрука – именно о жизни на границе, где оказались люди разных национальностей, профессий, а также судеб. Объединил их роковой рейс, на котором оказалась и женщина из Ровно, которая летит с кучей денег в Дубай, и баварский политик, и американский футболист, а также кардинал.

Роковые события в жизни каждого из них, благодаря которым они оказались в одном самолете – то ли смерть жены у российского пилота, вместо которого должен был лететь его коллега, то ли опоздание при пересадке на самолет украинки – привели к тому, что выживать теперь придется вместе. С учетом «национальных особенностей» характера каждого, в условиях, где, казалось, «нет Бога». «Кардинал не решился взяться за изуродованные холодом руки Парамонова и коснулся ладонями предплечья. – Я буду говорить по-английски, а вы на том языке, на котором вас учили молиться в детстве. Ну? – Нижняя губа Егора задрожала. Его не учили молиться. – На хрена? – Я просто хочу, чтобы мы помолились. Вместе. Это поможет, вот увидите».

 

Елизавета Мельниченко. Инопланетная Рашка. - К.: Саммит-Книга, 2018

Этот необычный роман – замечательная сатира и пародия на сегодняшние политические отношения, стратегии, интриги и желание наших соседей напугать весь мир. На самом деле, это книга о воинственной Рашке, стране внеземного происхождения, и ее миролюбивой соседке Украине, страдающей от набегов Рашки на украинские территории. По сюжету, все как в реальности – в далеком кровожадном государстве правит хитрый и коварный Путкин, который потешается над своими партнерами, прощающими ему и «арабскую весну» в Сирии, и войны по всему миру. Причем посещают его тени из прошлого так же с различными задачами и призванием.

Так, например, Дантовыми кругами ада проводит отец новой украинской литературы Иван Котляревский, а контролируют захватнические аппетиты и алчность хозяина Рашки, соответственно, Ленин и Сталин. «– Крохоборствуешь? – спросил Сталин и пыхнул трубкой Путкину в лицо. – Сорок миллиардов долларов спер и не уймешься? Вован Вованович не нашелся, что ответить, и для начала попытался изобразить значительность на лице. – Зятьку еще почти два миллиарда долларов из бюджета выдал? Ну, конечно, 2 сказал Сталин, Обращаясь к Ленину – на сорок миллиардов в современном мире одной семье никак не прожить... »

 

Анастасія Нікуліна. Зграя. – Х.: Віват, 2018

Роман о шести подростках, которые занимаются то ли экстремальным спортом, или бросают вызов препятствиям, городским высоткам и самим себе, на самом деле построен на реальном опыте автора. Ведь она, как оказалось, так же была когда-то трейсеркой, занимаясь паркуром, то есть постоянно преодолевая головокружительные препятствия. Поэтому написанному, как говорится, можно верить, кроме того психологизм повествования не даст отдохнуть ни на минуту. И неудивительно, что сначала героев было пятеро, но появилась загадочная Таша, которая, наблюдая за тренировкой героев, захотела стать частью команды, и приключения начались.

Ведь кто как не девушка может сыграть на контрасте всем рискованным «мужским» трюкам. А может, она еще одно испытание для ребят? «Паркур – далеко не девичий спорт, – говорят ей. – Зачем тебе это? Девушка задумалась. Сказать как есть? Станут смеяться. Надо что-то придумать. Думай, думай! В голове промелькнула старая смешинка. – Говорят: рожденный ползать – не сможет летать. Хочу проверить себя, смогу ли летать. – Вызов себе – это хорошо, – Дэйв одобрительно кивнул. 2 Но сможешь ли ты себя преодолеть – вот в чем фишка». И в таких «фишках», следует заметить, в дальнейших экстремальных приключениях в романе недостатка не будет, поэтому стоит приготовиться к настоящему драйву.

 

Валентин Терлецький. Книга сили. Воля. – Л.: Кальварія, 2018

Интрига в этом романе затевается уже с самого начала, и читателя сразу предупреждают о мистических событиях, которые происходили с автором во время сбора материала для книги и общения с потомками тех, кто хранит тайну Силы, так что чтение, как предостерегает автор, может сопровождаться неожиданными эффектами. На самом деле Книга Силы – это серия романов об источниках силы. Художественное исследование легенд и феномена украинского казачества от его зарождения до настоящего времени, основанное исключительно на реальных событиях, малоизвестных фактах и ​​многочисленных загадках.

Среди героев первого романа серии «Книга Силы. Воля» не только такие знаковые имена, как Дмитрий Байда-Вишневецкий, Иван Подкова, Семерий Наливайко, Самийло Кишка и другие, но и многие почти неизвестных широкой публике казаки и казачьи старшины. «Что касается самой загадочной Книги, о которой идет речь в романе, то авто не дает однозначного ответа, видел ее или нет. «Мы все тогда что-то видели, что-то слышали, что-то думали, – говорит он. – Книга, безусловно, существует, но в руки посторонним ее не дают. Я знаю, где она находилась на момент начала работы над этим произведением. Но говорить об этом мне пока что не разрешено».

 

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