Форум издателей: 5 лучших книг нон-фикшн

Форум издателей уже стартовал, однако гид по самым интересным книгам все же остается актуальным. На этот раз предлагаем обзор книг нон-фикшн, которые могут достойно пополнить библиотеку любого читателя, интересующегося популярной историей, психологией отношений, а также биографиями выдающихся личностей.

Лоррейн Ґраббс. Уроки лояльності. – Х.: Фабула, 2018

О компании, которой посвящена эта книга, в мире ходят легенды. Таким образом, взгляд на нее изнутри крайне важен для понимания этого феномена. На самом деле Southwest Airlines — одна из пяти американских компаний, в которых лучше и комфортнее работать (по версии издания Fortune Magazine). Компания, у которой минимальное количество жалоб от клиентов на протяжении последних 18 лет (информация из отчета Air Travel Consumer Report Министерства транспорта США). Компания демонстрирует показатели прибыли 31 год подряд и занимает второе место в рейтинге самых уважаемых в США коммерческих организаций (по версии издания Fortune Magazine).

Компания постоянно поддерживает средний уровень текучести персонала — менее 10%. Инвестировав в Southwest Airlines $10 000 в 1972 году, сегодня вы могли бы получить более $10 млн долларов. Феноменальная корпоративная культура Southwest действительно подняла планку лояльности в американском бизнесе. В книге речь идет о том, как и почему это произошло, а также, какой подход необходимо выбрать для того, чтобы создать в компании такие приемлемые условия. Автор выделяет девять «уроков лояльности», полученные ею во время работы в Southwest Airlines. Она убеждена, что, независимо от организационной структуры или особенностей корпоративной культуры, эти уроки работают и могут помочь изменить к лучшему даже самую сложную ситуацию.

Христина Лукащук. Микола Лемик. – Брустурів: Дискурсус, 2018

Эта небольшая книга — история о развитии и воспитании юноши, который, совершив в 1933 году покушение на советского консула во Львове, стал символом борьбы против большевиков. Лаконично, кратко и весьма информативно автор рассказывает о том, как сначала гимназическая среда способствовала формированию самоидентификации юноши: все профессора были в прошлом офицерами Украинской галицкой армии, а почти все дети — членами Юношества ОУН.

Что касается советофильских настроений в Галичине времен разгула польского шовинизма, то автор напоминает о том, что «идеологическое влияние коммунистов было настолько мощным, что даже образованные галичане сомневались в правдивости сведений о голоде 1932-1933 годов в Украине и тотальных политических репрессиях». Также в книге изложена информация, как «вся семья Антона Крушельцького — писателя, министра образования УНР (1919 г.) — погибла в Харькове во второй половине 30-х годов ХХ века, потому что поверила в обновление и расцвет украинского государства под названием УССР». Дополняют историю своеобразного «очеловечивания» ОУН примеры поступков обычных юношей и девушек, преобразованных под соответствующую настроению авторскую графику: символические рисунки, раскрывающие психологическое состояние героев.

Мері Дірборн. Гемінґвей. – К.: Наш Формат, 2018





В этой книге, посвященной биографии выдающегося писателя, на материалах писем, дневников и архивных сведений объясняется внутренний мир этого удивительного и в то же время невероятного человека. Автор раскрывает суть трагедии писателя, изменил общее мнение о литературе и литераторов, а также продемонстрировал способ мышления и необходимость сделать жизненный выбор для многих людей. На каждом этапе его жизни нам показывают нового Хемингуэя — историка «утраченного поколения», мужественного путешественника, повествующего о подвигах на арене для корриды, репортера на фронтах гражданской войны в Испании, и наконец, легенду послевоенных лет на Кубе.

Стилистический лаконизм писателя не только «формирует» характер его героев, но и «влияет» на сюжетную моторику его произведений. Хемингуэй пишет просто, но за этой простотой скрывается глубокий смысл, большой мир мыслей и чувств, который зачастую вынесен в подтекст. По мнению автора романов «Фиеста» и «Прощай, оружие!», писатель должен обладать хорошими знаниями о том, что он пишет. В этом случае он «может упустить многое из того, что знает, и, если он пишет правдиво, читатель сразу почувствует все упущенное, словно сам писатель сказал об этом».





Загадковий космос. – Х.: Ранок, Кенгуру, 2018

Эта энциклопедия — отличное информативное издание про космос и обо всем, что связано с ним, о котором должны знать и взрослый, и ребенок. Например, каждому взрослому известно, что «солнце расположено так далеко, что его свет поступает к нам восемь с половиной минут, а расстояние от нас до Солнца составляет 150 млн км». Также нам поведают, что орбита — это путь, по которому перемещаются все космические тела, а собственно слово «орбита» означает «путешествие по кругу» — планеты Солнечной системы двигаются вокруг Солнца, а спутники — вокруг планет.

Кроме привычных явлений в космосе, в энциклопедии речь идет о малоизвестных или совсем неизвестных, то есть самых загадочных объектах и событиях. Например, о том, что большим парадом планет называют явление, когда самые яркие планеты Солнечной системы (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн) располагаются на относительно небольшом расстоянии друг от друга и их можно наблюдать в небольшом секторе неба. Любопытно, что такое явление происходит раз в несколько десятилетий. Малый парад планет (при участии 4 планет) происходит раз в несколько лет, а мини-парад (с тремя планетами) — почти ежегодно.

Кіо Старк. Коли зустрічаються незнайомці. Як люди, котрих ви не знаєте, можуть вас змінити. – Х.: Віват, 2018

Начиная дискутировать о скрывающихся трансформационных возможностях и удивительном наслаждении при общении с людьми, которых мы не знаем, автор задается, пожалуй, самым важным вопросом. Итак, кто такой незнакомец? Оказывается, если детально проанализировать общепринятые представления о незнакомых людях, идея того, что незнакомец — это тот, кого следует бояться, часто отпадает сама собой, а навязанный в детстве страх перед «опасными чужаками» начинает противоречить нашему жизненному опыту.

Между тем, годами записывая свой опыт спонтанных встреч на улице, автор ощутила проявление неожиданного удовольствия во время такого взаимодействия, когда короткие встречи могут заставить нас чувствовать себя счастливыми. «Я здороваюсь с большинством людей, которых встречаю, и дочь хочет знать, почему. — Они наши друзья? — спрашивает она. — Нет, просто соседи. Такой может быть мой ответ, если это кто-то, кого мы часто видим, или люди, которые проходят возле нашего дома. — Мы их знаем? — Нет, мы никогда их не встречали. — Почему же ты тогда говоришь «добрый день»? — Быть дружественной — это так приятно». Впрочем, автор утверждает, что все равно ощущает разную степень дискомфорта в любой подобной ситуации и хочет, чтобы ее дочь уяснила, что именно она делает выбор (и чтобы она научилась делать свой выбор самостоятельно): она выбирает того, с кем здороваться, и избегает тех людей, встреча с которыми может стать непредсказуемой или неприятной.

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