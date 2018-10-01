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Фигурант секс-скандала, из-за которого отменили Нобелевскую премию по литературе, осужден за изнасилование

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Катарина Фростенсон и Жан-Клод Арно

Катарина Фростенсон и Жан-Клод Арно

Шведский фотограф и режиссер, известная фигура в сфере культуры Жан-Клод Арно, который стал поводом для отмены вручения Нобелевской премии по литературе в этом году, приговорен к двум годам тюрьмы за изнасилование в 2011 году.

Как сообщает Asocciated Press, соответствующее решение принял суд Стокгольма в понедельник, 1 октября.

«Суд решил, что доказательств достаточно, чтобы признать обвиняемого виновным», - заявила судья Гудрун Антемар, добавив, что доказательства состояли из заявлений потерпевшей стороны и нескольких свидетелей.

Напомним, ранее более двух десятков женщин обвинили Жана-Клода Арно в сексуальных домогательствах. Также журналисты выяснили, что с помощью супруги, поэтессы и драматурга Катарины Фростенсон, которая была членом Нобелевской Академии, Арно финансировал некоторые свои проекты и свой культурный центр средствами из нобелевского фонда.

С осени 2017 года, когда появились первые публикации о Жан-Клоде Арно и Катарине Фростенсон, пара перестала появляться на публике.

В мае Академия объявила, что в этом году Нобелевская премия по литературе присуждаться не будет.

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