Два измерения одной выставки. Дневник НВ с Франкфуртской книжной ярмарки

Корреспондент NV.ua Александр Стрельников ведет дневник с Франкфуртской книжной ярмарки-2018 - крупнейшей международной книжной выставки.

Здание выставочного комплекса во Франкфурте, где с 10 по 14 октября проходит крупнейшая международная книжная ярмарка, сразу впечатлило своими размерами. Особенно внушительно территория комплекса выглядела за день до того, как официально открыла свои двери для посетителей, когда длинные коридоры и холлы здания практически пустовали. Несмотря на это, на двух этажах комплекса шла усиленная работа - практически все страны мира готовились к предстоящему открытию своих национальных стендов.

Пока рабочие устанавливали деревянные, металлические и пластиковые конструкции, прессу собрали в большом конференц-зале, где прошла церемония открытия ярмарки. Среди выступавших, в частности, был Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе - именно Грузия стала почетным гостем ярмарки в этом году.

Во время своей речи на церемонии открытия грузинская писательница Нино Харатишвили (она живет в Гамбурге и пишет на немецком) рассказала историю фермера-жителя грузинского района Цхинвали, который в один из дней проснулся в самопровозглашенной Южной Осетии, в результате продвижения российских солдат по территории Грузии. Отказавшись покидать свой родной дом, он раз за разом спокойно объяснял чужакам, почему не собирается признавать "изменившиеся" границы и уходить.

История человека, который победил винтовки солдат чужой страны, пришедшей на его землю, своей неизменной позицией и правдой, открыла политическое измерение ярмарки в дополнение к культурному. Оно развилось в определенном символизме расположения национальных стендов: так, украинская площадка соседствует с российской, а та, в свою очередь, с грузинской; помимо этого, неподалеку друг от друга находятся Сербия и Косово.

В первый же день, когда ярмарка открылась для посетителей, украинский стенд сразу же привлек большое количество людей. Лозунг национальной площадки в этом году - "Почувствуй Украину", и он полноценно проявляется в интерактивных элементах стенда. Так, одна из его стен содержит ростовые изображения популярных украинских писателей, рядом с которыми прикреплены наушники. Надев их и нажав сенсорную кнопку, можно услышать ответы писателей на вопрос о том, какими смыслами/ощущениями Украины они хотели бы поделиться.

Так выглядит национальный украинский стенд на Франкфуртской книжной ярмарке. Изображение предоставлено Украинским институтом книги

Во время торжественного открытия Украинского национального стенда с речью выступили члены официальной делегации Украины: вице-премьер-министр Павел Розенко и заместитель министра культуры Юрий Рыбачук.

Поскольку одна из основных тем Франкфуртской книжной ярмарки в этом году - права человека, я спросил у вице-премьера о том, будем ли мы использовать потенциал этой площадки для призыва к освобождению украинских политических заключенных:

"Я хочу сказать, что Франкфуртская ярмарка - это не только стенд и не только презентация государства, это очень мощная площадка, в том числе для политических дискуссий. [...] Насколько мне известно, сюда приезжает Мустафа Джемилев, он будет презентовать свои издания и, с другой стороны, будет активно, как человек, который имеет колоссальный статус в мире как правозащитник, выражать политику нашего государства. [...] Мы будем активны, мы будем агрессивны, безусловно, будем использовать все площадки мира для того, чтобы говорить об освобождении и Олега Сенцова, и уже десятков тех людей, которые сегодня находятся в тюрьмах Российской Федерации", - ответил Павел Розенко.

Именно надеждой на то, что мы добьемся успеха в достижении этой, самой главной цели, для меня закончился первый день книжной ярмарки во Франкфурте.

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