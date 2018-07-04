Другая сторона Эми Уайнхаус: интимные снимки Блейка Вуда в новой книге Taschen

Фотограф Блейк Вуд встретил Эми Уайнхаус в 2008 году на пике ее успеха. Они стали близкими друзьями, и его ранее неопубликованные портреты рассказывают о более беззаботной и приватной жизни звезды. Спустя семь лет после смерти певицы, фотограф Блейк Вуд создал интимный визуальный дневник одного из самых знаменитых голосов мира.

Блейк Вуд прибыл из Вермонта в Лондон в 22 года и познакомился с Уайнхаус в начале января 2008. Как сообщает The Guardian, они были представлены друг другу их общей подругой Келли Осборн и быстро стали лучшими друзьями. Он всегда был для Эми «Хорошим Блейком», в отличие от ее мужа Блейка Филдера-Сивиала, который сидел в тюрьме за избиение в наркотическом состоянии.

Их дружба крепла и по приглашению Уайнхаус Вуд начал фотографировать ее неформально. После ее смерти в 2011 году он едва мог заставить себя посмотреть на эти снимки, но теперь он почувствовал, что время подходит для другого, более тонкого рассказа об этом сюрреалистическом периоде. «Огромная причина, по которой я хотел это выразить, заключается в том, чтобы изменить мнение о ней», - говорит Вуд о своей новой книге об Эми Уайнхаус. «Есть ложное мнение, что в те годы все было плохо, но в действительности все было не так - я был там», - вспоминает фотограф.

По телефону из Нью-Йорка, где он сейчас живет, Вуд продолжает: «Эта книга, на самом деле – это любовное письмо другу. Это визуальный дневник, который переносит нас в то время, когда ее больше всего приветствовал мир, но в то же время, она была действительно неправильно понята. Ее очень любили близкие, и я надеюсь, это почувствуется в моих работах».

Вуд говорит, что хотел показать «человека, а не персону». Во многих изображениях у нее естественные кудрявые волосы, а не огромный улей, к которому мы привыкли. Большенство фото в книге сделаны во время длинного отпуска, когда Эми отправилась в Сент-Люсию в конце 2008 года, и Вуд присоединился к ней на четыре месяца. Уайнхаус здесь выглядит естественной и здоровой, она катается на лошадях, загорает на пляже, тренируется, и кажется совершенно непринужденной, в то время, когда Вуд отрывается на своем Полароиде и старых фотокамерах, которые он привез с собой.

К моменту каникул в Сент-Люсии, Вуд утверждает, что Уайнхаус завязала с тяжелыми наркотиками, но все еще пила. В любом случае, Вуд не хотел документировать эту сторону ее жизни. До Сент-Люсии большую часть времени, проводимого вместе, Уайнхаус и Вуд прячутся от папарацци. Они смотрят телевизор, болтают о жизни, о своих творческих мечтах. «Мы оба были аутсайдерами, и это нас связывало», - говорит Вуд. Именно Уайнхаус подтолкнула Вуда к фотографии, и это было ее идеей, чтобы он покинул Сент-Люсию и вернулся в Штаты, чтобы заняться фотографией профессионально. «Она действительно верила в мою работу», - говорит он. «Она увидела мои способности, прежде чем я увидел их. Она подтолкнула меня к работе, и было очень приятно иметь такого друга».

Новая книга издательства Taschen об Эми Уайнхаус, включает 150 цветных и черно-белых фотографий певицы, демонстрируя более легкую и интимную сторону жизни иконы музыки. Книга поступит в продажу в cредине лета.

Фото: Blake Wood; taschen.com

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