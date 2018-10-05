Девушка и смерть – 5 книг, которые не оставят вас равнодушными

Истории, рассказанные в этих книгах – от классической трагедии современной драмы – обычно случаются с обычными людьми, которым не чуждо ничто человеческое. Впрочем, даже человеческие слабости не является оправданием содеянному, и прошлого не вернуть. Только остановившись и посмотрев этому самому прошлому в глаза, герои получают то, чего хотят: наказание для виновных и освобождения от бремени вины для остальных.

Оскар Вайлд. Саломея. – Л.: Видавництво Анетти Антоненко, 2018

Саломея была написана на французском, когда Уайльд жил в Париже зимой 1891 года. К постановке ее начали готовить в Лондоне в июне 1892 года. Главную роль должна была исполнять Божественная Сара – сорокасемилетняя Сара Бернар. Однако цензура отменила спектакль на основании того, что в ней были изображены библейские персонажи, а это в английском театре было запрещено еще с XVI века. Запрет на показ спектакля в Британии длился до 1931 года. Поэтому впервые ее поставили во Франции, в театре Евр, центре символизма, в Париже в 1896 году. За режиссуру взялся Люнье – поборник поэтического театра и руководитель Евра.

Сам Уайльд к тому времени уже был заключен в Редингской тюрьме за «особо непристойное поведение». Поскольку запрет спектакля не распространялась на публикацию текста, Уайльд доверил перевод Саломеи на английский своему любовнику лорду Альфреду Дугласу, а Обри Бердсли взялся создать к ней визуальный ряд. Перевод автора не удовлетворил, и он доработал его. Иллюстрации Бердсли тоже не прошли цензуру как слишком неприличные. Поэтому Саломея увидела свет сначала на французском (1893 год), а затем на английском (1894 год). После смерти Уайльда в 1900 году Саломея стала неожиданно популярной в Европе, а в 1905-м Рихард Штраус написал по ней оперу.

Деніел Кіз. Війни Міллігана. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2018

Этот роман – о судьбе одного из самых известных людей с диагнозом «множественной личности», который внес своей историей неоценимый вклад в развитие психиатрии. По сути, перед нами история двенадцати лет упорной борьбы против преступной медицинской и судебной системы, политиков и циничных СМИ, а также против отчаяния и желания покончить с собой. Эта трагедия заставляет по-настоящему задуматься о разнице между безумием и нормальностью, а если история двенадцати лет жизни Билли Миллигана читается как приключенческий роман, то лишь потому, что сам он прожил их именно так.

По сюжету, это феноменальная история о том, как обвиняемый в изнасиловании парень неожиданно рассыпался в руках следователей на полдесятка личностей, чем шокировал даже видавших виды психиатров. «Он объяснил, что во время пребывания в реальном мире личность стоит «на сцене» – а значит, в этот момент именно она контролирует сознание. Все остальные в это время могут следить за ней или спать где-то рядом или в тени. Стивенсон познакомилась с мастером-беглецом томми, трехлетней кристин (она была первым альтер-эго) с дєнни – подростком, которого пытал и насиловал отчим Чалмер; а также с алленом, болтливым мошенником».

Вінстон Ґрем. Демельза. – Х.: Фабула, 2018

Девушка из бедной шахтерской семьи, которую мужественный Росс Полдарк однажды спас на ярмарке от стаи разъяренных подростков, выросла и вышла за него замуж. Попытки приспособиться к жизни дворян и мужа порой ставят ее в смешные и неловкие положения, в которых она все больше обретает уверенность, изящные манеры и обаяние, а рождение первенца приносит ей доселе невиданную радость. Таким образом, тяжелые, богатые трагические события года стали для их брака суровым испытанием на прочность.

В то время как Росс борется за права общины, Демельза примеряет на себя образ жизни джентри, мелкопоместного дворянства, к которому принадлежит ее муж, но ее неосторожные поступки приводят к трагедии. «Демельза молчала. Радость от того, что Росс вернулся, возможно, даже здоровый, но, по крайней мере, дома, печаль по Джиму и Джинни смешивались с глубокой печалью, что ее собственные планы теперь обернулись пылью. Она, может, и начала спорить, но не имела на это ни слов, ни привычной наглости». По мотивам саги о Полдарках в 1975-1976 годах BBC был снят известный телесериал. Новая экранизация англо-американского производства вышла в 2015 году. В главных ролях – Эйдан Тернер (Хоббит, Скрижали судьбы, Клиника) и Элеанор Томлинсон (Пуаро, Джек 2 покоритель великанов, Алиса в Стране Чудес).

Клер Макінтош. Я дозволила тобі піти. – Х.: Віват, 2018

В самом начале этого напряженного трагического повествования происходит авария, в результате которой погибает пятилетний мальчик, и в корне меняет жизнь многих людей, ведь имеющие отношение к ней уезжают, даже не остановившись. Поэтому истории, о которых мы узнаем позже – это то, как герои живут с этой трагедией, ведь даже с места происшествия можно убежать, но от себя и своего прошлого – почти никогда. В покое не остается ни мать погибшего мальчика, ни виновные в аварии, ни полицейские, которые, начав расследование, кружат ложными путями.

Наступит ли наказание? Взглянут ли все причастные к трагедии в глаза своему прошлому? Исчезнет когда-нибудь бремя с их души? Ведь ни люди, ни судьба такого не прощают. «Естин наконец поднимает на меня глаза, и я вижу, что его это тоже не радует. Лицо неподвижно, но в глазах боль. Он медленно качает головой. – Послушай, Дженно, все Пенфеч знает, что тебя арестовали за наезд на того мальчика, а еще – что ты здесь, в заливе, только потому, что снимаешь у меня коттедж. Для них это чуть ли не то же самое, что я сам вел бы ту машину. Только вопрос времени, когда такого, – он указывает на надпись на двери, не оттершуюся несмотря на все мои усилия, – станет больше. Или чего-то худшего. Собачье дерьмо в почтовом ящике, петарды, бензин – в газетах постоянно о таком пишут».

Крессида Ковелл. Були собі чаклуни. – К.: Рідна мова, 2018

Это история о пареньке из лесного племени колдунов, ездящего верхом на снегокоте, и девочке-воине из королевской семьи, которых с детства приучили ненавидеть друг друга. По сюжету, напоминающему историю цивилизации, в лесные земли пришли очередные варяги, которые уничтожили всю магию – как язычество в давние времена. Так уж получилось, что юный герой не обладает магией, а его визави в этой сказочной истории как раз наоборот – имеет одну запрещенную вещь и готова на все, чтобы это скрыть.

Стоит ли говорить, что вскоре придут времена, когда им придется зарыть топор войны, забыв о родовой ненависти, и вместе взяться за дело. Тайны, приключения, ведьмы и колдуны на их пути – все, как всегда, добавляется в этом сказочном фэнтези. И пройти сложный путь им придется вместе – двум героям, двум юным и гордым личностям – как двум разным мирам в общей вселенной будущего.

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