Что вы сказали? Составители Оксфордского словаря попросили подростков объяснить современный сленг

Авторитетный Оксфордский словарь английского языка обратился к подросткам с просьбой помочь разобраться в современном сленге и его лексике.

Составители словаря намерены "записать все отличительные слова, которые формируют язык, старый и новый, формальный и неформальный", но отмечают, что редакторам всегда сложно отслеживать лексику сленга, пишет The Guardian.

Они отмечают, что сегодня язык молодых людей "особенно неуловим", поскольку слова быстро меняются, а новые методы общения, такие как WhatsApp и Snapchat, затрудняют контроль за меняющимся лексиконом.

Словарь предлагает детям и подросткам присылать примеры сленговых слов либо на Twitter, либо на свой веб-сайт. Взрослым также предлагается внести свой вклад, если у них есть примеры молодых людей, которые используют незнакомые им слова или знакомые слова, но незнакомым способом.

"Лексикографы привыкли наблюдать и записывать изменения языка. Тем не менее, есть что-то особенно новаторское и неуловимое в том, как молодые люди адаптируют существующий словарь для создания новых слов и при этом создают то, что кажется непосвященным секретным лексиконом", - говорит старший редактор Оксфордского словаря Фиона Макферсон.

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