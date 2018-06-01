Что читать летом. Пять лучших книг июня

Самое интересное в новых книгах июня, что почти все они относятся к «магической» литературе тайн и загадок. При этом даже метры научной фантастики ошибаются в своих предсказаниях о будущем, когда речь заходит о современности, раздвоенной на параллельную жизнь героев и механизированную реальность.



Жуль Верн. Париж двадцятого століття. – К.: Видавництво Жупанського, 2018

Кроме огромного количества романов, в творчестве этого выдающегося французского писателя, основателя жанра научной фантастики, 108 предсказаний, 98 из которых на сегодня сбылись. Впрочем, этот роман - единственный, в которому нет захвата научными открытиями, зато будущая индустриализация мира вызывает скепсис и тревогу. Париж 1960-х годов в этом романе-антиутопии лишен привычной романтики, свободы творчества, радости и вдохновения, будучи слишком механическим, рационализированным и бездуховным.

Также интересна история рукописи романа. К 1989 году его считали потерянным, вплоть до того момента, когда он нашелся в семейном сейфе, обнаруженный праправнуком Жюля Верна. Впервые роман, написанный 1863 году, был опубликован в 1994 году.

Олесь Ульяненко. Софія. – Х.: Фоліо, 2018

На автора этого романа, в свое время наложили церковную анафему, его произведения признавались порнографическими, а также его убийство обрамлено официальным « при загадочных обстоятельствах». Неудивительно, что уже после своей трагической гибели он вполне символично, мстительно и зловеще, а на самом деле вполне натурально, в привычной манере, то есть «с прищуренным на весь мир глазом пулеметчика» не слишком старается угодить цензуре. Впрочем, для фанатов этой прозы имеем хорошие новости.

Только в ранних произведениях Ульяненко была сплошная злоба на весь «мужской» мир, в котором не было видно «женских прелестей», а в более поздний период (к которому принадлежит роман) уже появились «черешневые глаза», «оливковые плечи», «медовый смех». Вот и на этот раз новый роман «Украинского Буковски», последний из криминального цикла, основанный на реальных событиях, хотя, действительность в нем деформирована личными рефлексиями героя, но именно в этом магия прозы Ульяненко.

Олена Захарченко. Третя кабінка — Лос-Анджелес. - К.: Нора-Друк, 2018

По сюжету этой семейной саги, альбом деда, в котором он, будучи заключенным, рисовал в тюрьмах НКВД, бесследно исчез. Но судьба подбрасывает героине, молодой девушке из Львова, которая путешествует по Европе автостопом, все новые знаки. Например, парня в рубашке, вышитой по рисунку ее бабушки, или еще множество артефактов, которые понемногу складываются в мозаику памяти о ее семье, которую жизнь забросила в Лос-Анджелес.

Поэтому в романе упоминается раскулачивание 20-х годов, расстрелы и аресты «врагов народа» в 1934-39-х, украинско-польская резня 1943 года, приход «советов» в Западную Украину, война, лагеря военнопленных, бегство вслед за немцами на Запад, преследования КГБ в 70-х годах, эмиграция. По сути, имеем историю Украины ХХ века в контексте одной украинской семьи. Между прочим, альбом нашелся, кто его хранил все эти времена, и кто именно, а также для чего, героини еще предстоит узнать.



Юлія Чернінька. Лицар Смарагдієвого Ордену. – К.: Саміт-Книга, 2018

Согласно пророчеству, произнесенному в начале этой сказочной истории, на свете должен родиться мальчик, который через десять зим освободит всех детей «от холода в сердце», а также уничтожит таинственный замок Магистрат. Стоит ли говорить, что в дальнейшем все так и произошло, разве что действие перенеслось в наше настоящее, и воплощать древнее пророчество в жизни пришлось обычном мальчишке. Впрочем, даже то, что животворящее Мерцание забирали у детей в параллельном, мистическом мире, отсылая их рабами на фабрику, было подло и несправедливо.

Однако все здесь необычно и очень интересно - главный герой Ярослав, оказывается именно тем спасителем детей. Рядом с ним живут и противодействуют Великий Магистр Всеволод Первый и его сторонники, алебарды и другие враги, а помогают кот Вовка-Славко, старый сапожник Фаддей, старейшина Горс и Гильдус Племиус. Напряженный рассказ не отпускает ни на минуту, а стиль напоминает лучшие образцы магического реализма в стиле Гоголя и Булгакова. «В ночь Святурна улицы Люмберна были полностью пустые и жутко спокойные Вокруг чувствовалось незаметное глазом, но ощутимое кожей наэлектризованное беспокойство. Гулко ступая крепкими ногами в огромных кожаных сапогах, Гюрвальд Кат шел по узким улочкам города».

Наталія Матолінець. Варта у Грі. – Х.: Віват, 2018

Достоверности этой мистической истории придает то, что действие происходит во Львове, где между знакомых улиц, магазинов и кафе затевается смертельная игра, в которой участвуют якобы простые местные герои с героинями. Однако ни один из них «непростой», как из одноименного лексикона Тараса Прохасько, и темная колдунья Варта Тарновецкая тоже якобы спокойно жила в городе Львове, работала в кафе, встречалась с друзьями и время от времени попадала в схватки со светлячками.

Но в мире еще существуют темные силы, и именно с ними затевается решающая битва. «- Кстати, о смерти - въедливый голос за спиной заставил девушек осмотреться. - Вот уже! - Дикорастущая закатила глаза. - Лучше бы светлячка какого принесло, чем тебя, Морт. Тонкие губы знакомого, названного Мортом, растянулись в улыбке. - Я не к тебе обращаюсь, ведьма, не тешься надеждами, - он посмотрел на ее подругу. - Так что, мы сегодня узнаем, наша Варта хорошая?»

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