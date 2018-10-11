Чрезвычайные новости и невероятные приключения – пять книг октября

Собственно названия этих книг уже представляют собой «чрезвычайные» знаки внимания, которого они, несомненно, заслуживают: мятежный герой, невероятные приключения... На самом деле то, что автор одной из книг получил Нобелевскую премию, является колоссальным импульсом к дальнейшему прочтению.

Вінстон Черчілль. Спогади про Другу світову війну (Том 1 і 2). – К.: В-во Жупанського, 2018

Эта необычная книга – авторизованная сокращенная версия шеститомного издания со специально добавленным автором эпилогом о послевоенных годах. В общем это подробная панорама Второй мировой войны, в которой многие акценты расставлены по-другому, в отличие от «официальной» историографии. Также следует напомнить, что автор книги – сэр Уинстон Черчилль (1874-1965) – один из самых известных государственных и политических деятелей ХХ века, который за время своей политической карьеры успел дважды побывать премьер-министром Великобритании, одновременно пребывая в должности министра обороны в самые трудные и сложные для стран Британского содружества периоды Второй мировой.

В 1953 году Уинстон Черчилль получает Нобелевскую премию по литературе с формулировкой «за безупречное историческое и биографическое описание и блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высшие человеческие ценности». Эту премию он получил именно благодаря своей главной литературной работе, книге мемуаров «Воспоминания о Второй мировой войне», в которой он рассуждает о сложнейшем периоде человечества в ХХ веке,

Джулія Крауч. Коханка її чоловіка. – К.: Нора-друк, 2018

История, изложенная в этом психологическом триллере, – вполне классическая, и всегда, во все времена вполне могла стать основой для очередного бестселлера. На этот раз все гораздо трагичнее, ведь Луиза потеряла мужа и детей, поэтому любой ценой, оправившись от травмы, хочет начать все сначала. Новый дом, новая работа, новая любовь. Однако в новизне ли суть проблемы? Между тем любовник второй героини романа, Софи, тоже погиб в автокатастрофе, и теперь она делает все возможное, чтобы защитить их общего ребенка. Разумеется, обе женщины не остановятся ни перед чем, пока одна из них не уничтожит другую.

У каждой из них – своя очевидная история, но кому из героинь можно верить? Ежедневный домашний террор, зависть, страдания, неприятие ближнего – это лишь верхушка айсберга в ситуации, которая то и дело готова выйти из-под контроля. Да и какой тут может быть контроль? «Тень приближается к окну, и Луиза напрягается. Да, это высокая, стройная женщина, бахвальская шлюха из магазина белья, Софи Генли. Так вот где ее раньше видела. Она в прошлом была, кажись, моделью, а потом влипла в скандал с наркотиками или из-за другого случая... Сейчас Софи Генли стоит у окна, одетая в нечто вроде кимоно, с распущенными ниспадающими волосами. Она смеется, глядя на реку, свет уличных фонарей, отражая тень, падает на ее темно-красный, слишком большой рот. У нее жуткий вид, она напоминает зомби, только что отведавшего человечины».

Андрій Войніцький. Новини. – Х.: Фабула, 2018

Гламурная составляющая этого триллера, который начинается с судебного заседания по делу гибели от передозировки наркотиками дочери влиятельного депутата Рады – лишь верхушка айсберга в остросюжетной, динамичной истории. На самом деле это приключения харьковского журналиста, которые происходят на самом уголовном дне слободской столицы: кровавые разборки, синтетические наркотики, отмороженные друзья (у одного из них «и двухметровый чернокожий мужик из Зимбабве, и восемнадцатилетняя первокурсница из Конотопа тянулись, чтобы приобрести дерьмовую травку»), крутые дороги кокса и забитые окольные пути сомнительных сделок.

Жесткая эстетика периода местных «титушек», сюжетное напряжение и обратная сторона «молодежной» субкультуры, которыми переполон этот дебютный роман харьковского автора – на самом деле один из лучших образцов сегодняшней «чернушной» литературы. В которой, тем не менее, герой ищет не только приключений на свою голову, но и самого себя, настоящего. И все это в стилистике бестселлера "На игле" Ирвина Уэлша и Бойцовского клуба Паланика. «Саша идет! Мы за ним пятимся по коридору. «Питбули» медленно бредут следом. Почему не атакуют? Что это у него? Ствол? Саша держит пистолет! Нацеливается в них! – Что, барыга, хочешь нас стрелялкой напугать? – Пацаны, не сците, это пневма! – Травмат, – поправляет окровавленный Саша. – Спроси об отличиях у другана».

Анна Петрів. Несамовитий. – Брустурів: Дискурсус, 2018

В жизни у обоих героев этого напряженного психологического романа не все так гладко. «Не идеализировать эту работу, как в Комиссаре Рексе, Коломбо или, не дай Бог, в Пуаро, – сравнивает герой-следователь. – От тебя требовалось только одно – просыпаться каждое проклятое утро, вылезать из кровати и тащить свой зад на рабочее место». То же самое и с героиней. «Тошнило Софию от работы. От юридического отдела областной государственной администрации. От системы в целом и каждого звена в частности. После окончания вуза черт затащил ее в ОГА, и, вероятно, только он до сих пор не отпускал».

Поэтому у одного – тяжелая и изнурительная работа, военное прошлое и уйма собственных демонов внутри, а у второй – адвокатская практика, муж и первый подзащитный – успешный актер, еще и брат мужа. Стоит ли говорить, что судьбам обоих героев суждено сойтись? И даже не потому, что они – бывшие одногруппники и любовники в прошлом. Расследование уголовного дела – один из рычагов и импульсов, которые стали важными элементами в этой истории, где изначально много странных и непонятных моментов. «– Ты должен помнить хоть что-то! – Мы отыграли спектакль – и я зашел в гримерку, где должна находиться Дарья. Вокруг все было разбросано, заляпано чем-то красным. Вероятно, кровью. А потом... Меня увезли сюда, – он говорил так, словно рассказывал историю, которую услышал от кого-то, – ни деталей, ни подробностей, отстраненно рассказывая о произошедшем».

Ольга Голубєва. Неймовірні пригоди Мандарини Сергіївни.- Х.: Ранок, 2018

На кухне у этой обычной на первый взгляд бабушки висят фотографии, на которых она то верхом, то прыгает с парашютом, то тушит пожар, то играет с быком на корриде. Каждому хотелось бы быть рядом с такой ​​бабушкой, а уж послушать ее истории все просто мечтают. Но она озабочена внуками, поджаривая им котлеты на кухне, а между тем в жизни то и дело случаются происшествия, и место подвига найдется всегда, поэтому бабушка по имени Мандарина Сергеевна просто обязана стать участником очередного события. Правда, всего лишь в своих рассказах, зато каких! Уже одни названия разделов чего стоят, и жарко будет не только на кухне, поверьте.

«Как Мандарину Сергеевну проглотил бегемот», «Как Мандарина Сергеевна купила крокодила», «Как Мандарина Сергеевна служила генералом», а также, как наша героиня спасла самолет, пришла в гости к королеве и не поехала в путешествие вокруг света. А не поехала, скажем по секрету, она потому, что не могла отказать электрику, которого вызвала, чтобы заменить лампочку, а затем отремонтировать фен, утюг, пылесос, а также все, что попадалось под руку. Впрочем, приключений у супербабушки и без того хватило, о чем она и поведает.

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