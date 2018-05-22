Билл Гейтс поделился списком книг на лето 2018

Уже традиционно известный предприниматель, филантроп и создатель компании Microsoft Билл Гейтс составляет список книг, которые стоит прочитать этим летом.

Билл Гейтс – заядлый читатель, он читает около 50 книг в год и часто публикует заметки и рецензии на любимые произведения в своем блоге Gates Notes.

На днях Гейтс опубликовал список своих рекомендаций для чтения на лето 2018 года. В списке можно увидеть литературу разных жанров: от художественной до исторической и биографической.

"Когда я составлял этот список из пяти книг, которыми вы, возможно, захотите насладиться этим летом, я понял, что некоторые из них поднимают важные вопросы. Что определяет гения? Почему плохие вещи происходят с хорошими людьми? Откуда происходит человечество и куда мы идем?", – написал предприниматель в своем блоге.

Но несмотря на то, что книги достаточно серьезные, Билл Гейтс отмечает, что все они интересные, захватывающие и читаются на одном дыхании.

Пять книг для прочтения летом: выбор Билла Гейтса

На все есть причина (и другая ложь, которую я люблю)

Кейт Боулер



"Не все происходит по какой-то причине", – пишет Гейтс о книге Кейт Боулер, которая повествует о поиске ответов на различные вопросы после того, как у автора диагностировали позднюю стадию рака толстой кишки. Кейт Боулер, которая всю жизнь прожила с четкими духовными убеждениями, задается вопросом, почему так произошло.

По словам Билла Гейтса, мемуары человека, который приближается к своей смерти, оказались одновременно и драматичными, и смешными.

История автора близка и самому Гейтсу. Его дедушка и бабушка были очень набожны и считали, что плохие вещи – это следствие грехов. Когда его дед заболел, не сумев найти причину в своем поведении, он обвинил свою жену, пишет Гейтс. Ценность понимания заключается в том, что не на каждый вопрос существует прямой ответ.

Леонардо да Винчи

Уолтер Исааксон



В этой книге известный биограф Уолтер Исааксон описывает жизнь Леонардо да Винчи, о котором Гейтс отзывается как об "одном из самых очаровательных людей". Больше чем художник, Леонардо да Винчи был изобретателем, инженером, медицинским исследователем и не только.

"Когда он хотел в чем-то разобраться, будь то движение крови в сердце или форма языка дятла, он внимательно наблюдал за этим, записывал свои мысли, а затем пытался понять все это", – пишет Билл Гейтс, – "Эта книга поможет вам узнать да Винчи как обычного человека и понять, насколько он был особенным. Он приблизился к пониманию почти всего того, что было известно на планете в те времена".

Линкольн в Бардо

Джордж Сандерс



"Я думал, я знаю все, что нужно, про Авраама Линкольна, но эта новелла заставила меня переосмыслить некоторые части его жизни", – пишет Гейтс о книге, которую он называет "общеамериканской историей призраков".

В романе Линкольн в Бардо смешаны исторические факты и вымысел. Книга представляет собой разговор между 166 призраками, включая умершего 11-летнего сына Линкольна.

"Это одна из тех захватывающих и таинственных книг, которые хочется обсудить с друзьями после прочтения", – подчеркивает Билл Гейтс.

Большая история всего. История происхождения

Дэвид Кристиан



Историк Дэвид Кристиан создал любимый онлайн-курс Билла Гейтса – Большая история. Он рассказывает историю Вселенной от Большого взрыва до сложных обществ современности. Все идеи и доказательства из разных дисциплин автор сочетает в едином, понятном каждому произведении.

По словам Гейтса, после прочтения книги вы научитесь ценить место человечества во Вселенной.

Фактологичность: 10 причин, почему мы ошибаемся относительно мира и почему все гораздо лучше, чем вам кажется

Ханс Рослинг, Ола Рослинг и Анна Рослинг



Знаменитый врач, академик и профессор Ханс Рослинг, который ушел из жизни в прошлом году, в своей последней книге рассуждает на тему того, что жизнь становится лучше, но мир по-прежнему должен совершенствоваться.

Эту книгу покойный лектор написал вместе со своим сыном и невесткой. Авторы считают, что когда мы слишком отвлекаемся, думая, что все намного хуже, чем оно есть на самом деле, мы теряем способность сосредотачиваться на действительно актуальных проблемах.

"Это заключительное слово от блестящего человека и одна из лучших книг, которые я когда-либо читал", – отметил Гейтс.

Также Билл Гейтс опубликовал короткое видео с описанием вышеупомянутых пяти книг:

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram