Бестселлеры и блокбастеры - 5 книг, которые нужно успеть прочитать в мае

Почти все книги этого обзора - бесспорные бестселлеры, и даже те, что по сюжету называют «блокбастером» обязательно станут бомбой в кино. Поскольку это не внешний признак фильма или книги, а внутренняя, жанровая ценность, то есть то, как они влияют на читателя.

Украинский писатель Игорь Бондарь-Терещенко для НВ STYLE выбрал интересные книги, которые обязательно стоит успеть прочитать в мае и не откладывать до летнего отпуска.

Зоран Жмирич Блокбастер. – Х.: Фабула, 2018

На самом деле это остросюжетное чтиво, напоминающий фильмы Кустурицы, не совсем о войне - оно о жизни, которая длится, не смотря на мировые катаклизмы. В книге говорится о событиях, происходившим на родине автора в 1991-1995 годах, когда пылало противостояние между сторонниками призрачной «Великой Сербии» и теми, кто стремился к независимости на своих землях, роман рассказывает о обычных «людях войны». Конечно, они уже не «мирные», потому что «часть имела задачу уничтожать гражданских в селах, другая часть должна была идти в расположение нашей бригады», но даже в нечеловеческих условиях, они все равно остаются «бывшими». Учителями, студентами, любителями музыки и кино.

Здесь даже враги с врагами спорят о том, кто лучше в кинематографе 60-х - Леоне или Акира Куросава, потому что «мы любили те же фильмы, смеялись над теми же анекдотами», как вспоминает главный герой романа. «Я мог посреди ужина крикнуть: «Шим! Золотая пальмовая ветвь восемьдесят четвертый» - и голова, склонилась над тарелкой, подводит взгляд, глотает, что есть во рту, и отвечает: «Вим Вендерс, Париж, Техас». И неудивительно, что мирный блокбастер имеет в романе несколько значений, кроме названия отряда, потому что эта книга - не военный боевик, а настоящая человеческая трагедия, калечит не только тела, но и души.

Девід Ніколлз. Ми. – Х.: Віват, 2018

Вспоминая свою супружескую жизнь, герои этой чрезвычайно правдивой книги согласны, что никогда не хватались за некие «внешние» причины нравиться друг другу - например, из-за сходство с героем голливудского блокбастера, красоту, характер или, не дай Бог, расчет. И в начале конца 54-летний герой-биохимик более чем критичен по отношению к себе. «Существует общее утверждение, что до определенного момента мужчины с возрастом хорошеют, - грустно шутит он. - Если это действительно так, то я начинаю спускаться по этой параболе». Что было дальше? Пожалуй, стоит узнать самим, прочитав эту историю о том, могут ли люди, которые друг другу совершенно не подходят, прожить вместе всю жизнь, и обязательно в какой-то момент они предстанут перед чертой, за которой - развод.

А если у вас взрослый сын, с которым вам трудно общаться? Может, тогда стоит ради удержания отношений отправиться в путешествие? А если во время этого так называемого путешествия - то бишь, по дороге к себе - вам встретится другая женщина? В любом случае, мнение жены всегда известно, и не только в этой книге о любви, родителях и детях, а также различных взглядах на жизнь. «На форзаце сборника Рэмбо я нашел надпись, - вспоминает наш герой. - С Днем св. Валентина тебя, удивительный мужчина. Очень тебя люблю, твоя... Я показал книгу Конни. - Это ты написала? - Нет, не я, - смеясь, покачала головой она. Я положил книгу на свою кучку, зная, что никогда не буду читать ее, но и никогда не выброшу».

Кім Тхюї. RU. – Видавництво Анетти Антоненко, 2018

Этот роман, который уже успел отличиться большим количеством литературных премий, вполне может стать основой для блокбастера, потому бестселлером он давно уже стал. По сути, это биография писательницы из Вьетнама, своеобразная авторизованная история целого поколения эмигрантов. Героиня была десятилетней девочкой, когда ее семья решила бежать в Канаду, и именно этот опыт она описала в своем романе. Что их ждет впереди, они не знали, потому что слишком долго путешествовали в трюме корабля, где мама героини с детьми на руках, едва дожила до встречи с Новым Светом.

Недаром же вьетнамской название романа - это «колыбельная», а французской она звучит как «ручеек», а также «поток» (крови, денег, слез). Таким образом, перед нами философски осмысленная история беглянки, которая сумела победить все трудности новой жизни, а вместе с ней - и большинство «людей с лодки», как называют беженцев из азиатского «рая для туристов», которым остается в воспоминаниях родина автора. Многие иммигранты реализовали американскую мечту, как пишет она, почти все ее родственники, благодаря упорному труду смогли достичь всего, чего хотели, а еще недавно, живя не в Канаде, а в Америке, большинство из них жалкое без электричества и водопровода, но вместе, одной семьей.

Жерар де Кортанз. Фріда Кало. Безжальна врода. – К.: Нора-друк, 2017

Самое главное в этом «романе с эпохой», в котором рассказывается о мужественной женщине, известной мексиканской художнице - это исторический контекст, в который вписан ее жизненный портрет. Материалы для истории автор собирал долго, книга изобилует яркими фактами биографии (рассказанными в другой, отличной от официальной интерпретации), а также необычными ракурсами повествования. На этом эпохальном полотне Фрида Кало изображена настоящим камертоном, который заставлял звучать всех, кто встречался ей в жизни.

А встречалось много известных личностей - от мужа, выдающегося художника Диего Риверы до русского революционера Льва Троцкого, который бежал из Советской России. «Безжалостной» же красота героини названа по строкам ее дневника, где она философски осмысливала свою болезнь, приковшую ее к постели. Ей были не нужны ноги, как писала сама художница, ведь у нее были крылья. И именно такой возвышенной и одухотворенной она осталась в памяти родных и близких, а также в истории искусства ХХ века.

Сімона Вілар. Чужинець. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2018

Киевская Русь в этом романе-бестселлере - казалось бы, красивый, привлекательный, хотя и жестокий мир, в котором желание человека и даже жизнь имеют невысокую цену. Племена на Руси раздроблены, все живут своей жизнью и поклоняются своим богам. Что же объединяет людей в эти сказочные времена, где нас ждут встречи с поистине былинными героями - князьями, воинами, волхвами, варягами и сказочными персонажами? Общим для многих героев того времени была вера в богов. Но было еще и любовь!

Главная героиня романа - девушка Карина, рожденная в далеком племени, но по уму и красоте достойная княжеского дворца. В поисках своего отца, легендарного Бояна, певца и летописца, она отправляется в Киев. По сюжету, в те же края отправлен жестокий варяг-мститель, представитель Олега, который должен помешать киевскому князю войти в союз с кем-то другим, кроме его хозяина. И жертвовать в своем деле он готов даже любовью той, что покорена его смелостью и отвагой.

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