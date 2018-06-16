Пять книг, в которых все случается впервые. Литературный гид писателя

Во всех книгах этого обзора что-то действительно происходит впервые - то рождение ребенка, то нашествия на Киев динозавров - но всегда это увлекательно и интересно. И неважно - перед нами роман зарубежного метра или дебютная книга нашего земляка - оригинальность сюжета и динамичность действия гарантированы.

Артур Кестлер. Століття жадання. – Х.: Віват, 2018

Наиболее остросюжетный роман из наследия выдающегося мастера пера, демонстрирующий ловкость в жанре «альтернативной истории». И хотя в остальных авторов случались разные варианты окончания Второй мировой войны - побеждали или Соединенные Штаты, или Германия - но в данном случае все иначе. Да, победил Советский Союз, но едва ли не впервые в истории литературы в романе он не останавливается на капитуляции Третьего Рейха и начинает оккупировать Европу.

Итак, по сюжету, советские войска переходят Эльбу, в частности над Францией нависает угроза новой оккупации, и уже новые коллаборационисты (с советским режимом) готовят списки непокорных. И только молодая американка призывает правительства мировых держав помочь Франции, не получив, конечно, ответы. Ведь, во-первых, страны-союзники боятся Советского Союза (в романе он называется немного иначе), который демонстрирует большой геополитический аппетит, во-вторых, самой Франции, кажется, уже все равно. Париж, как всегда, празднует, люди не верят уже никому, а советский монстр, кажется, готов покорить весь капиталистический мир.

Олесь Ульяненко. Перли і свині. – Х.: Фоліо, 2018

Свою книгу автор, которого при жизни травила церковь и комиссия по морали, определял, как роман-комикс. По динамичному сюжету, сногсшибательным приключениям, а главное - реалиям, в которых происходит действие - Украина будущего после ядерной войны - роман, написанный в 2009 году, вполне можно назвать первым украинским кибер-панком. В украинской столице, которая погрузилась в эпоху динозавров, беснуется проповедник-мошенник Абрахам Ли на пару с главным героем, которые устраивают в далеком будущем настоящую революцию. «Динозавры по грудь ходили в крови, как в красной реке.

Врагу не давали передохнуть ни на минуту. Динозавры с фанатизмом шли на смерть чтобы получить жреца и черного, чтобы у них было много хрум-хрум. Вал накатывал по валу. Били пушки, и снаряды ложились ровно, но почти все не в цель. Стрелки они были никудышные. Абрахам Ли явно проигрывал в людях, но не в позиции. Но он знал, что надолго этого не хватит, и подумывал, как выкрутиться из этой ситуации».

Віктор Янкевич. Тенета. - Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2018

Едва ли не впервые в этом романе подробно и трезво рассказано о том, как происходят убийства в сети. С одной стороны, такие уже жестокие реалии жанра - современного детектива о мире новых технологий и коммуникаций, который порождает все новых монстров, которые даже не снились мужественным героям прошлого. С другой стороны, это предостережение всем потенциальным жертвам интернет-преступлений. Которые, добавим, происходят без отрыва от монитора. Новостями о сетевых суицидах, о которых уже снимают кино, никого не удивишь, а преступником может быть даже подросток.

В данном случае это «родная душа», которая подводит на самоубийство. «- Мне тебя жаль, - не замедлила с ответом Алла. - Еще немного, и они поймут, кого потеряли. Они все поймут, но будет уже поздно. И знаешь, что? Так им и надо! Пусть на себе почувствуют все ту боль, которую чувствуем мы. Ты готова сделать это? »Итак, на этот раз сногсшибательным сюжетом движет женщина, у которой в результате доверия сетевым «доброжелателям» погибла подруга. Конечно, не в полицию следует при этом обращаться, а к более опытному специалисту - хакеру или айтишнику. Кроме того, главная героиня - сама телевизионная журналистка, поэтому самоубийство подруги таит нечто большее, чем просто решение одинокой женщины. Кто же «помогает» потерянным душам покончить с собой?!

Terra Ucrainica. Історичний атлас України і сусідніх земель. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2018

Это роскошное издание - неоценимая помощь всем ценителям атласов, географических карт, также любителям истории и археологии. И не только потому, что на нынешнем Книжном Арсенале ее приобрел Президент, а благодаря авторскому подходу. Прежде всего в этом атласе едва ли не впервые комментарии, изложенны упрощенным, «ненаучным» языком, играют вполне равноправную роль - не просто описывают карты, а дополняют их новой информацией.

При этом краткий исторический очерк, который освещает прошлое Украины, начиная с появления на наших землях человека до сегодняшнего времени, имеет вид своеобразного путеводитель в мире исторической картографии. Базовые карты атласа демонстрируют широкую территорию между Балтийским и Каспийским морем, представляя Центрально-Восточную Европу, Северные Балканы, Кавказ, прилегающие территории Скандинавии, Малой Азии и Апеннин. Все карты отражают не длительные периоды, а выбранные исторические моменты - от киммерийской эпохи (то есть от первых упоминаний о нашей территории в письменных источниках) до середины 2015 года, когда отгремели масштабные бои на востоке Украины.

При надії. Дев’ять особливих місяців. — Брустурів: Дискурсус, 2018

Идея этого сборника вроде простая, но предмет разговора в ней достаточно деликатный. Впервые речь об истории беременности от девяти известных украинских писательниц - Любвь Якимчук, Ирэна Карпа, Марианна Кияновская, Лариса Денисенко, Галина Петросаняк, Кристина Козловская, Ольга Деркачева, Татьяна Мельник, Ирина Шувалова - «литературно» осмысливают свою беременность. Опыт, состояние, эмоции, чувства. Каждая из героинь этого сборника воспринимает эти моменты по-разному: иногда обреченно, изредка игриво, почти всегда философски.

«Я пока еще сомневалась, но мое тело уже знало, - начинает разговор Люба Якимчук. - Внизу живота что-то ныло и немного тянуло - перекачала вчера пресс? Моя грудь - она стала тяжелее и больше. Так бывает перед месячными, что их я уже ждала. Но на этот раз это было что-то новое, одновременно прекрасное и ужасное в своей неизвестности». «Не знаю, как кому, а мне беременной быть нравится, - продолжает Ирэна Карпа. - Как там было в мультике? Хочешь - мороженое, хочешь - пирожное. Потому что все тебе можно, даже немножко кофе с черным шоколадом, если давление упадет, как Берлинская стена». И так высказываются на эту важную тему все авторы сборника - с юмором и иронией, нежностью и кротостью.

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