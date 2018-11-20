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Что почитать. Gucci выпустили книгу фотографий

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Новый фотоальбом Gucci World
IDEA

Новый фотоальбом Gucci World

Gucci выпустил фотокнигу совместно с известным британским фотографом-документалистом Мартином Парром. Альбом получил название World (The Price of Love) — в честь одной из песен группы New Order.  

Фотограф-документалист Мартин Парр снимал для Gucci круизную кампанию и кампанию часов. Именно первая и оказалась в альбоме: Парр снимал ее в Каннах.

 

На снимках, сделанных Парром в его узнаваемой манере, можно увидеть как обычных туристов, которые гуляют по пляжу, загорают и едят мороженое, развлекаются, так и моделей в вещах из новой круизной коллекции Gucci. 

Книга выйдет тиражом в 1 000 экземпляров и поступит в продажу 29 ноября, ее цена составит $60, а купить можно будет в магазинах Dover Street Market, на сайте издательства IDEA и в Gucci Garden во Флоренции.

 

 

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