Что почитать. Gucci выпустили книгу фотографий

Gucci выпустил фотокнигу совместно с известным британским фотографом-документалистом Мартином Парром. Альбом получил название World (The Price of Love) — в честь одной из песен группы New Order.
Фотограф-документалист Мартин Парр снимал для Gucci круизную кампанию и кампанию часов. Именно первая и оказалась в альбоме: Парр снимал ее в Каннах.
На снимках, сделанных Парром в его узнаваемой манере, можно увидеть как обычных туристов, которые гуляют по пляжу, загорают и едят мороженое, развлекаются, так и моделей в вещах из новой круизной коллекции Gucci.
Книга выйдет тиражом в 1 000 экземпляров и поступит в продажу 29 ноября, ее цена составит $60, а купить можно будет в магазинах Dover Street Market, на сайте издательства IDEA и в Gucci Garden во Флоренции.
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