Что почитать. Gucci выпустили книгу фотографий

Gucci выпустил фотокнигу совместно с известным британским фотографом-документалистом Мартином Парром. Альбом получил название World (The Price of Love) — в честь одной из песен группы New Order.

Фотограф-документалист Мартин Парр снимал для Gucci круизную кампанию и кампанию часов. Именно первая и оказалась в альбоме: Парр снимал ее в Каннах.

На снимках, сделанных Парром в его узнаваемой манере, можно увидеть как обычных туристов, которые гуляют по пляжу, загорают и едят мороженое, развлекаются, так и моделей в вещах из новой круизной коллекции Gucci.

Книга выйдет тиражом в 1 000 экземпляров и поступит в продажу 29 ноября, ее цена составит $60, а купить можно будет в магазинах Dover Street Market, на сайте издательства IDEA и в Gucci Garden во Флоренции.

